Кража денег со счетов казахстанцев: мошенники используют фальшивые приложения якобы госорганов

14:33 02.02.2025

Кража денег со счетов казахстанцев: мошенники придумали новый способ



Мошенники придумали новый способ, как украсть деньги со счетов казахстанцев. Он связан с фальшивыми приложениями якобы госорганов, сообщает Zakon.kz.



Как пишет Telegram-канал aqparatsaqsysy, хакеры стали создавать поддельные приложения государственных органов на основе технологии NFC – беспроводной передачи данных на короткие расстояния.



"Такие модули встроены в телефон и помогают расплачиваться в магазинах смартфоном и снимать деньги в банкоматах. Но злоумышленники начали использовать их для кражи денег со счетов. Так, мошенники под разными предлогами уговаривают человека установить на смартфон отдельную NFC-программу, чтобы, например, обезопасить профиль на госуслугах, подать заявление на уплату налога, защитить банковские карты или что-то другое", – говорится в сообщении, распространенном в пятницу, 31 января 2025 года.



