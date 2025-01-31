Узбекистан рассматривает присоединение к единой системе таможенного транзита ЕАЭС

14:40 02.02.2025

Для упрощения грузоперевозок Узбекистан может присоединиться к единой системе таможенного транзита Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и третьих стран, заявил премьер-министр Абдулла Арипов. Он также предложил приступить к разработке соглашение о взаимном отказе от торговых барьеров.



Узбекистан обсуждает присоединение к единой системе таможенного транзита Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и третьей стороны. Об этом 31 января на заседании Евразийского межправительственного совета в Алматы сообщил премьер-министр Абдулла Арипов.



По его словам, эта возможность рассматривается для оптимизации и упрощения процедур грузоперевозок между странами.



Абдулла Арипов предложил приступить к разработке проекта соглашения о неприменении на взаимной основе тарифных и нетарифных ограничений в торговле между Узбекистаном и ЕАЭС.



Глава правительства также указал, что Ташкент готов рассмотреть подключение к механизму финансовой поддержки кооперационных проектов в отраслях промышленности, запущенному в рамках ЕАЭС.



По его словам, Узбекистан нацелен на системное взаимодействие с союзом в области цифровых технологий и искусственного интеллекта.



"Для формирования общего цифрового пространства готовы к совместной выработке подходов по подключению Узбекистана к интегрированной информационной системе ЕАЭС и цифровому проекту союза Digital Union (цифровой союз)", - сказал он.



Арипов подчеркнул важность внедрения инновационных методов в аграрном производстве, усиления научных работ в области селекции и умного сельского хозяйства, а также обеспечения стабильных поставок продовольствия.



Соглашение о единой системе таможенного транзита Евразийского экономического союза и третьей стороны было одобрено в ноябре 2023 года и подписано 26 декабря 2024 года. Основная цель соглашения - обеспечить "бесшовность" грузоперевозок, то есть максимально удобную и эффективную логистику между участниками.



Этого планируется достичь за счет применения единой транзитной декларации в виде электронного документа, использования единого обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, применения отдельных специальных упрощений, предоставляемых уполномоченным экономическим операторам стран ЕАЭС и третьих сторон.



31 января 2025