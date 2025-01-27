TikTok удалил брань в адрес русских после обращения министерства культуры Казахстана

15:10 02.02.2025

TikTok удалил песню "Йоу, русские" после обращения властей Казахстана



Песня содержит шовинистические строчки с нецензурной бранью в адрес русских



АСТАНА, 1 февраля. /ТАСС/. TikTok удалил содержащую нецензурную брань в адрес русских песню "Йоу, орыстар" ("Йоу, русские") после обращения министерства культуры и информации Казахстана к администрации онлайн-платформы. Об этом ТАСС сообщил вице-министр культуры и информации Казахстана Евгений Кочетов.



Такие обращения ведомство разослало администрациям целого ряда интернет-ресурсов и онлайн-платформ.



"По состоянию на 27.01.2025 года меры по удалению противоправного контента приняты администрацией онлайн-платформы "TikTok", - говорится в ответе Кочетова, предоставленном пресс-службой Минкульта на запрос агентства.



По его данным, песня или ее фрагменты "зафиксированы на 22 иностранных интернет-ресурсах и на площадках онлайн-платформ "TikTok" (12), "YouTube" (8) и "ВКонтакте" (2)". "По всем выявленным материалам направлены уведомления в адреса администраций интернет-ресурсов и онлайн-платформ для принятия мер по устранению нарушений", - указал замглавы Минкульта.



21 января полиция Алма-Аты сообщила о задержании и начале досудебного расследования в отношении казахстанского блогера-сатирика Темирлана Енсебека, разместившего в интернете в своем паблике песню "Йоу, орыстар" с признаками разжигания межнациональной розни. Песня содержит шовинистические строчки с нецензурной бранью в адрес русских. Сам блогер не является автором песни. Автор песни разыскивается полицией. В июле 2024 года суд Алма-Аты приговорил жительницу страны к 10 суткам административного ареста за исполнение этой песни на музыкальном фестивале в мегаполисе.



25 января в департаменте полиции Алма-Аты сообщили, что в международный розыск в рамках уголовного дела о разжигании межнациональной розни объявлена блогер Дана Орманбаева, находящаяся за пределами Казахстана. По данным полиции, дело возбуждено в апреле прошлого года после поданного русскоязычной жительницей Алма-Аты заявления об угрозах и оскорблениях по национальному признаку, которые последовали со стороны блогера. Полиция мегаполиса приложила к сообщению о правонарушении скриншоты переписки с Орманбаевой, которая в нецензурной форме упоминает национальность потерпевшей и угрожает убить ее.