Мама за миллион - как инста-мамочки создают культ неподъемных родов

15:32 02.02.2025

Мама за миллион - как инста-мамочки создают культ неподъемных родов, хотя это вовсе не обязательно



Различные селебы и блогеры в своем стремлении выпятить роскошную жизнь стали показывать траты в тех местах, где они и не нужны вовсе. Казалось бы, в такой сакральный момент, как рождение ребенка, - где здесь козырнуть богатством? Однако это не только возможно, но активно практикуется и пропагандируется в соцсетях мамочками, чьи кошельки не ведают дна. В среде блогеров из Instagram* стало модно рожать ребенка по контракту, а не по ОМС. Более того, разродиться они обычно планируют в самых дорогих клиниках, создавая отрицательный образ обычным родильным домам.



В группе клиник от одной небезызвестной компании прейскурант на роды может быть самый разный, но стартовая цена - ₽371 тыс. Дальше ценник, в зависимости от набора услуг, может улететь до ₽1,845 млн. В набор входит проживание в 3-комнатных апартаментах, индивидуальная акушерка, круглосуточный пост и прочие излишества, которые никак не влияют на самый важный критерий успешных родов - здоровую маму и младенца. Сам процесс беременности в таких случаях превращается в реалити-шоу с дорогущими фотосессиями с животом, а после родов - с ребенком. К общему чеку следует прибавить еще десятки, а то и сотни тысяч рублей на постоянные анализы и наблюдения.



Такими "художественными" приемами в молодых девушках, сидящих в "инсте", взращивается комплекс: дескать, нет средств на платные роды - значит пока не стоит рожать. Ведь дополнительно будущим родителям придется тратиться на анализы, инвентарь, памперсы, коляски, одежки и так далее. Однако причуды богачей или людей, зарабатывающих на визуальном контенте, не соотносятся с реальностью, в которой бесплатные роды по ОМС не являются признаком отсутствия статуса, а скорее говорят о наличии благоразумия. Безусловно, если денег в семье достаточно, она может выбрать для себя повышенный комфорт, но в реальности большинства россиян соседство с другой роженицей в одной палате или отсутствие целого "караула" из врачей чаще всего не ставит под угрозу жизнь ребенка или его мамы. И стоят такие роды бесконечно дешевле - ₽0.



