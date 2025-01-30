Путин: Трамп быстро наведет порядок, европейские элиты встанут у ноги хозяина

15:57 02.02.2025

"Встанут у ноги хозяина". Путин высказался об отношениях Европы с США



МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Президент Владимир Путин рассказал Павлу Зарубину, автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1", чего ждать от отношений Европы с США при Дональде Трампе, а также оценил ситуацию с сохранением исторической памяти на Западе. Ключевые заявления главы государства - в материале РИА Новости.



Об отношениях Европы с Вашингтоном



"Я вас уверяю: Трамп с его характером, с его настойчивостью, он наведет там порядок довольно быстро. И все они, вот увидите, - это произойдет быстро, скоро - все они встанут у ноги хозяина и будут немножко помахивать хвостиком. Все это встанет на свои места".



Владимир Путин:

- Европейским элитам больше нравился Джо Байден, а у Дональда Трампа другие представления о том, что такое хорошо и что такое плохо.

- Европа с удовольствием выполняла любой приказ Вашингтона при Байдене.

- Политики в Европе боролись с Трампом, вмешивались в предвыборный процесс в США, а после его победы растерялись.

- У европейских лидеров прошлого было мужество бороться за собственное мнение, сегодня таких людей нет.

- Европейские элиты, запрещающие альтернативные политические идеи, - "политическая мелюзга".

- С точки зрения интересов европейцев это беда.



