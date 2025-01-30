|Путин: Трамп быстро наведет порядок, европейские элиты встанут у ноги хозяина
15:57 02.02.2025
"Встанут у ноги хозяина". Путин высказался об отношениях Европы с США
МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. Президент Владимир Путин рассказал Павлу Зарубину, автору программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1", чего ждать от отношений Европы с США при Дональде Трампе, а также оценил ситуацию с сохранением исторической памяти на Западе. Ключевые заявления главы государства - в материале РИА Новости.
Об отношениях Европы с Вашингтоном
"Я вас уверяю: Трамп с его характером, с его настойчивостью, он наведет там порядок довольно быстро. И все они, вот увидите, - это произойдет быстро, скоро - все они встанут у ноги хозяина и будут немножко помахивать хвостиком. Все это встанет на свои места".
Владимир Путин:
- Европейским элитам больше нравился Джо Байден, а у Дональда Трампа другие представления о том, что такое хорошо и что такое плохо.
- Европа с удовольствием выполняла любой приказ Вашингтона при Байдене.
- Политики в Европе боролись с Трампом, вмешивались в предвыборный процесс в США, а после его победы растерялись.
- У европейских лидеров прошлого было мужество бороться за собственное мнение, сегодня таких людей нет.
- Европейские элиты, запрещающие альтернативные политические идеи, - "политическая мелюзга".
- С точки зрения интересов европейцев это беда.
Об исторической памяти на Западе
"Что касается приглашения или не приглашения (России. - Прим. ред.) на мероприятия, связанные с освобождением Освенцима, это, конечно, такая странная, позорная вещь для тех, кто это делал".
Владимир Путин:
- Европейцы могли поступить тоньше и пригласить на годовщину освобождения Освенцима освободителей или их родственников.
- Приглашать на мероприятие людей, которые избрали национальным героем Степана Бандеру, очень странно.
- Недоумение вызывает и приглашение бывшего главы государства, который рукоплещет бывшим солдатам СС, виновникам холокоста, лично уничтожавшим своими руками евреев.
- Сегодняшнее руководство Украины возвело Бандеру в ранг национального героя, он - символ украинской государственности.
- Польское общество знает о вине Бандеры в холокосте и время от времени напоминает об этом своему политическому руководству.
- Сегодняшнее немецкое общество не имеет отношения к приходу к власти Гитлера и началу Второй мировой войны.