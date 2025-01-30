Суверенная экономика: Блеф, который далеко зашел? Последствия войны пошлин. Кто следующий?

16:30 02.02.2025

Блеф, который далеко зашел? Последствия санкционной войны, затеянной Трампом



Американский президент все же выполнил свои обещания и ввел пошлины на товары из Канады, Мексики и Китая. Поводы никому не интересны, потому что это часть идеи фикс Трампа - сделать Америку снова великой. Для этого он хочет вернуть производство высокотехнологичных товаров обратно в США. К слову, задел сделал еще Байден. Вторая часть плана Трампа заключается в резких, фактически агрессивных переговорах со своими "партнерами". Экономическое лидерство США не может быть оспорено, поэтому пошлины американского лидера стали равносильны антироссийским санкциям Запада поздних времен. Конечно, ни Трамп, ни кто-либо из администрации Белого дома не планируют прекращать торговлю с Канадой.



Там прекрасно понимают, что в краткосрочной перспективе это может вызвать скачок инфляции. Все потому, что Канада экспортирует очень много сырья в США, в частности энергоресурсов. Например, в 2023 году она поставила Штатам 1,4 млрд баррелей, что равно 60% от всего импорта сырой нефти. То же самое можно сказать и про уран, где доля от общего импорта равнялась 27%.



С учетом того, что в число крупнейших экспортеров, помимо Канады, входят Россия, Австралия и Казахстан, то вариантов у Вашингтона не так много. В прошлом году американские компании заключили соглашение на поставку урана из Казахстана до 2032 года. Помимо энергетического сырья, Канада является еще и ключевым поставщиком никеля, в 2022 году на долю этой страны приходилось 40% от все закупок. К слову, янки покупают металл и у России.



И это только сливки ключевых товаров, на которые будут наложены пошлины Трампа. Канада, конечно же, также рискует попасть в рецессию, ввязавшись в торговую войну со своим соседом. Однако Трюдо в качестве премьера доживает последние месяцы, а что будет дальше у его преемника с Трампом - вряд ли кто-либо может сказать.



