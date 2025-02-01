Изменения в структуре телеканалов Узбекистана: назначены новые руководители

21:52 02.02.2025

01 Февраль, 2025



В соответствии с указом Шавката Мирзиеева, в рамках реорганизации НТРК Узбекистана, телеканалы были объединены в одну структуру.



Обновленный состав творческих объединений



01 Февраль 2025 изменилась структура ряд телеканалов, входящих в систему НТРК, а также состав их руководителей.



Изменения в структуре каналов выглядят следующим образом:



В творческое объединение "O‘zbekiston 24" вошли телеканалы "O‘zbekiston 24", "O‘zbekiston", "Dunyo bo‘ylab", а также радиоканал "O‘zbekiston 24".



В творческое объединение "Ma’rifat" включены телеканалы "Madaniyat va ma’rifat", "O‘zbekiston tarixi", "Bolajon" и "Kinoteatr".



В творческое объединение "Yoshlar" вошли телеканалы "Yoshlar", "Navo" и радиоканал "Yoshlar".



В творческое объединение "Sport" были переданы телеканалы "Sport" и "Futbol TV".



Руководящий состав



В информации отмечается, что временно исполняющим обязанности директора творческого объединения "O‘zbekiston24" назначен Хайдар Гасанов, творческого объединения "Ma’rifat" - Вохид Лукманов, творческого объединения "Yoshlar" - Хусниддин Эргашев, а исполняющим обязанности директора Зохид Каримов. Исполнителем выступило творческое объединение "Спорт" с испытательным сроком - 3 месяца. Также на телеканалы были назначены временные заместители в составе творческих объединений с испытательным сроком на 3 месяца. Шункор Чориев для телеканала "O‘zbekiston 24", Ориф Ахмедов для телеканала "Madaniyat va ma’rifat", Дилшод Файз для телеканала "Узбекистан", Насриддин Асриддинов для телеканала "Navo", Алишер Шоймов для телеканала "O‘zbekiston tarixi", Дармон Иброгимов станет заместителем директора телеканала "Futbol TV".