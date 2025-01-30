Динамика заработных плат (номинальных) в странах бывшего СССР с 1995 года

22:06 02.02.2025

Зарплату можно разделить на реальную и номинальную. Номинальная заработная плата (НЗП) – это то, что фактически выплачивает работникам компания. Она облагается НДФЛ. НЗП не учитывает покупательную способность сотрудника или стоимость продуктов в магазинах.



Зарплата (номинальная) стран бывшего СССР: показатель с 1995 года



После распада Советского Союза в 1991 году каждая из бывших республик выбрала свой путь экономического развития. Это привело к значительным различиям в уровне среднемесячной заработной платы (до вычета налогов) в период с 1995 по 2023 годы.



Зарплата стран бывшего СССР: Прибалтийские страны



Эстония, Латвия и Литва достигли самых высоких показателей среднего заработка среди бывших советских республик. Уже в 1995 году они возглавляли рейтинг стран СНГ по уровню зарплат:

Латвия - $166

Литва - $182

Эстония - $199



За последующие десятилетия эти страны значительно увеличили средний уровень оплаты труда. К 2023 году зарплаты выросли в разы:

Латвия - $1162

Эстония - $1981

Литва - $2173



Зарплата стран бывшего СССР: Россия



В России динамика зарплат была менее стабильной. В 1995 году средний доход составлял $133, но уже к 1999 году снизился до $64. Лишь в 2001 году страна вернулась на прежний уровень $133.



Далее последовал уверенный рост, и к 2011 году средняя зарплата достигла $823, что позволило России войти в тройку лидеров, сместив Литву. Однако экономические трудности привели к снижению доходов:

В 2015 году средняя зарплата упала до $595

В 2023 году составила $862

По этому показателю Россия заняла 4-е место среди стран бывшего СССР.



Зарплата стран бывшего СССР: Средняя Азия



Заработные платы в странах Средней Азии традиционно уступали показателям России и Прибалтики. Однако за последние десятилетия здесь также наблюдался значительный рост:

Казахстан: с $79 в 1995 году до $799 в 2023 году

Узбекистан: с $42 в 1995 году до $324 в 2023 году

Туркменистан: с $50 в 1995 году до $360 в 2023 году

Кыргызстан: с $5 в 1997 году до $360 в 2023 году

Таджикистан: с $8 в 1995 году до $172 в 2023 году



Зарплата стран бывшего СССР: Беларусь и Украина



Беларусь также демонстрировала рост средней зарплаты:

$66 в 1995 году

$637 в 2023 году



На Украине наблюдались схожие тенденции:

$50 в 1995 году

$477 в 2023 году



Экономические траектории бывших союзных республик существенно разошлись за последние три десятилетия. Прибалтийские страны интегрировались в европейскую экономику и достигли высоких уровней заработных плат. Россия, несмотря на значительный рост в 2000-х, столкнулась с периодами спада. Среднеазиатские страны и Украина, хотя и увеличили средний доход населения, остаются среди аутсайдеров по уровню зарплат в регионе.