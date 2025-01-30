Железнодорожники Казахстана, Туркменистана, России и Ирана обсудили увеличение объемов перевозок по маршруту Север - Юг

22:54 02.02.2025

30-01-2025



Железнодорожники Казахстана, Туркменистана, России и Ирана обсудили увеличение объемов перевозок по маршруту Север - Юг



В Алматы завершилась двухдневная встреча представителей Железных дорог Исламской Республики Иран, АО "НК "Қазақстан темір жолы", ОАО "Российские железные дороги" и Агентства "Туркмендемиреллары".



В ходе обсуждения были подведены итоги перевозок грузов по территории Казахстана через пограничную станцию Болашак. В 2024 году объем перевозок по данному направлению составил 1,6 млн тонн грузов.



Особое внимание было уделено вопросам повышения привлекательности международного транспортного коридора Север-Юг. На встрече были рассмотрены благоприятные сквозные тарифные условия для перевозок по территориям России, Казахстана, Туркменистана и до иранского порта Бендер-Аббас.



По итогам совещания стороны выразили готовность к увеличению объемов перевозок по данному маршруту и дальнейшему укреплению взаимного сотрудничества.



В завершение встречи был подписан протокол о достигнутых договоренностях.



Пресс-служба АО "НК "Қазақстан темір жолы"