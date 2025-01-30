|Железнодорожники Казахстана, Туркменистана, России и Ирана обсудили увеличение объемов перевозок по маршруту Север - Юг
22:54 02.02.2025
30-01-2025
Железнодорожники Казахстана, Туркменистана, России и Ирана обсудили увеличение объемов перевозок по маршруту Север - Юг
В Алматы завершилась двухдневная встреча представителей Железных дорог Исламской Республики Иран, АО "НК "Қазақстан темір жолы", ОАО "Российские железные дороги" и Агентства "Туркмендемиреллары".
В ходе обсуждения были подведены итоги перевозок грузов по территории Казахстана через пограничную станцию Болашак. В 2024 году объем перевозок по данному направлению составил 1,6 млн тонн грузов.
Особое внимание было уделено вопросам повышения привлекательности международного транспортного коридора Север-Юг. На встрече были рассмотрены благоприятные сквозные тарифные условия для перевозок по территориям России, Казахстана, Туркменистана и до иранского порта Бендер-Аббас.
По итогам совещания стороны выразили готовность к увеличению объемов перевозок по данному маршруту и дальнейшему укреплению взаимного сотрудничества.
В завершение встречи был подписан протокол о достигнутых договоренностях.
Пресс-служба АО "НК "Қазақстан темір жолы"