Президент Шавкат Мирзиеев ознакомился с ходом реализации проектов компании "Лукойл" в Узбекистане

23:58 02.02.2025

Глава нашего государства ознакомился с ходом реализации проектов компании "Лукойл" в Узбекистане



30.01.2025



Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиеев 30 января принял основателя компании "Лукойл" Вагита Алекперова.



В ходе встречи были рассмотрены вопросы, связанные с реализацией проектов ведущей российской нефтегазовой компании в энергетическом секторе экономики Узбекистана. В их числе проведение геологоразведочных работ и освоение перспективных месторождений углеводородов, модернизация инфраструктуры и развитие системы розничных продаж нефтепродуктов.



Состоялся обмен мнениями по планам расширения деятельности компании в нашей стране. Особое внимание было уделено вопросам подготовки и трудоустройства специалистов, реализации социально значимых программ.