Кэндис Оуэнс: Жена Макрона оказалась мужем? (часть первая)

00:01 03.02.2025

Жена Макрона оказалась мужем?



Американская журналистка Кэндис Оуэнс опубликовала первую часть расследования о половой принадлежности первой леди Франции. Она убеждена, что Брижит Макрон родилась мужчиной, и первые данные ее расследования - лишь верхушка айсберга.



... Чем глубже мы будем погружаться в историю Эммануэля и Брижит, тем больше вы заметите регулярно повторяющиеся мотивы: в частности, что по некой неведомой случайности их буквально преследуют скандалы с педофилией, трансгендеризмом, инцестом и сексуальными извращениями - причем на каждом шагу! Даже если вы убеждены, что Брижит Макрон - женщина - а я говорю вам, что это не так, - и я не смогу вас переубедить к концу нашего сериала, то все же наверняка согласитесь с тем, что ее история любви с Эммануэлем Макроном... абсолютно неприглядна...



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https://inosmi.ru/20250202/makron-271681832.html



