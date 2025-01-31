Киев попытался перекрыть провалы на фронте военным преступлением в Судже

00:24 03.02.2025 – итоговая сводка Readovka за прошедшую неделю



Виктор Зотов



СВО



События уходящей недели в очередной раз подтвердили истинную сущность киевского режима, который решил устроить провокацию, нанеся ракетный удар по интернату в Судже, где находились мирные граждане. При этом официальные лица Украины поспешили обвинить в произошедшем Россию. В то же время командование ВС РФ наглядно продемонстрировало свое умение грамотно использовать ошибки и просчеты противника, а также планировать собственные действия на несколько шагов вперед. Стремление ВСУ сделать ставку на сохранение контроля над жилой зоной в районе огнеупорного завода в Часовом Яре упростило русским бойцам задачу по продвижению в соседних кварталах, тем самым ускоряя процесс освобождения всего населенного пункта. Параллельно с этим ВС РФ начали готовиться к охвату украинской группировки к северу от Торецка и предстоящему штурму Константиновки. После взятия Двуречной и Западного русская армия постепенно приступила к непосредственному выходу в тыл купянского гарнизона. Наши бойцы ведут бои за Андреевку, которая является ключом к запиранию ВСУ в "Даченском мешке". Зеленский загорелся желанием участвовать в переговорах, но только при условии предварительной аудиенции у Трампа.



Константиновское направление







Уходящая семидневка в очередной раз продемонстрировала, что русская армия умеет успешно разгадывать маневры противника, которые в результате бьют по нему же самому. Командование ВСУ продолжает пытаться делать ставку на удержание обороны в окрестностях огнеупорного завода. Если раньше речь шла непосредственно о территории предприятия, то теперь внимание сосредоточено на жилых кварталах за ним. При этом их удержание осуществляется в ущерб тем украинским частям, которые находятся в соседних районах, ведь фактически именно они и становятся донорами живой силы для одной ключевой точки. Однако наше командование делает самое разумное, что можно предпринять в текущей ситуации – зачем штурмовать самую защищенную точку в лоб, когда можно воспользоваться ситуацией и ударить по ослабленным соседним. В конечном итоге противник сталкивается с фактом того, что ценность удержанного участка нивелирована сопутствующими потерями, а целесообразность дальнейшего сохранения позиции оказывается под большим вопросом.



Примером этого служит успех подразделений 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии ВС РФ в северных микрорайонах Часова Яра, за которым последовала атака на южную часть населенного пункта. Ставка противника на сохранение контроля над центром города, ценность которого в свете последних событий весьма относительна, привела к ослаблению позиций ВСУ в микрорайонах имени Тараса Шевченко и Южный. В дальнейшем же неприятель из-за своей недальновидной тактики в очередной раз окажется изолирован и лишен возможности как продолжать эффективное сопротивление, так и оперативно покинуть данный район.



Помимо этого, ВС РФ приступили к выполнению еще одного маневра южнее Часова Яра. Русская армия начала продвижение в район сел Ступочки и Предтечино. Подобные действия объясняются развитием ситуации в Торецке, выбивание противника из которого практически завершено. ВСУ еще пытаются удерживать его северные окраины, но это уже вопрос времени. Новый же маневр создает предпосылки к охвату украинских частей, дислоцирующихся на участке между Торецком и Часовым Яром. В случае успешной реализации данной задумки противник лишится возможности своевременно оттянуть свои подразделения в Константиновку, что существенно упростит ее дальнейшее взятие.



Купянское направление



Русская армия продолжает развивать свой успех на западном берегу Оскола к северу от Купянска. После освобождения села Западное нашим бойцам удалось взять под контроль населенный пункт Двуречная. Складывающая ситуация свидетельствует о том, что у ВС РФ имеются все предпосылки для перехода на следующий этап операции против Купянской группировки ВСУ, который должен вылиться в заход русской армии в тыл украинских соединений, дислоцирующихся непосредственно в самом Купянске и прилегающих к нему окрестностях.



В текущий момент обе стороны занимаются активной подготовкой к грядущим событиям. Неприятель, скорее всего, предпринимает попытки организовать оборонительные позиции в близлежащих селах, которые должны будут выполнить роль "стоп-крана", останавливающего дальнейший стремительный прорыв русской армии в тыл оперативной группировке ВСУ "Харьков". Однако нужно понимать, что сами по себе фортификации как таковые не работают, если не наполнять их живой силой. И вот на этом этапе у незалежной имеются некоторые сложности в связи с ограниченностью резервов личного состава, которые могут быть переброшены на данный участок линии соприкосновения. Подкрепления из-под Волчанска и Сумской области способны обеспечить лишь формальное наполнение позиций и теоретическое отсутствие дыр в обороне. Однако говорить о чем-то большем в условиях данного количества и качества резервов не приходится. Следовательно, перспектива длительного сдерживания ВСУ дальнейшего стремительного прорыва ВС РФ выглядит весьма сомнительной.



Южно-Донбасское направление



Несмотря на потерю контроля над Курахово, украинские подразделения не спешат покидать данный район, сохраняя за собой позиции на западе и юге-западе населенного пункта. При этом противнику удается поддерживать боеспособность за счет осуществляемого снабжения. Однако отсутствие пополнения личного состава у частей ВСУ, находящихся в "Даченском мешке", существенно ограничивает их возможности.



Русские бойцы закрепились на восточной окраине села Андреевка. Кроме того, нашим штурмовикам удалось подойти к населенному пункту с севера и завязать бои за его центральную часть. Взятие его под контроль России позволит перекрыть неприятелю путь по устью реки Волчья, тем самым выход из котла под прикрытием складок местности будет невозможен. Стоит отметить, что в мешке все еще остаются подразделения из 33-й ОМБр, 46-й аэромобильной бригады, 214-го ОШБат и остатки 79-й ОДШБр. Однако, несмотря на кажущуюся весомой группировку, фактически силы противника весьма скромны, так как реальная численность данных соединений составляет в лучшем случае половину от штатного состава.



Кроме того, стоит отметить, что вследствие завершения операции по освобождению Великой Новоселки у ВС РФ открылась отличная возможность для нового маневра. Его целями могут стать населенные пункты Отрадное и Богатырь с последующим выходом к реке Волчьей. Данный маневр в перспективе может привести к формированию более существенного котла, чем "Даченский мешок". Под угрозу потенциальной блокировки в котором попадают подразделения оперативной группировки ВСУ "Хортица". На данный момент на участке от села Раздольное и севернее, в направлении реки Волчья дислоцируются части 23-й ОМБр, 123-й бригады ТрО, 37-й ОБрМП и другие подразделения противника. Судя по всему, на Украине осознают опасность складывающейся ситуации. Командующему сухопутных войск ВСУ Михаилу Драпатому, которому передали в прямое подчинение оперативную группировку "Хортица", был отдан приказ "сдержать натиск". Кроме того, в качестве усиления ОГ из состава группировки "Таврия" были выделены подразделения 31-й ОМБр и 141-я мотопехотная бригада. Однако сделано это было за счет ослабления войск незалежной на Запорожском направлении, что может весьма ощутимо аукнуться самой Украине в ближайшей перспективе. В то же время, если под натиском русской армии ОГ "Хортица" будет разбита, последствия этого для ВСУ окажутся еще более чем глобальными.



ВСУ чтят свои традиции



События уходящей недели в очередной раз продемонстрировали звериный оскал киевского режима и сочувствующих ему. Одной из целей для ракетного удара ВСУ стала школа-интернат в Судже Курской области. По информации Минобороны РФ, обстрел велся с территории Сумской области, что зафиксировали средства русской ПВО. По предварительным данным, было выпущено 4 ракеты. При этом, согласно информации СМИ незалежной, в самом строении украинские войска удерживали пленных гражданских, в том числе пожилых людей. В результате прилета здание интерната было частично разрушено. По некоторым данным, есть погибшие и раненые, сообщалось, что под завалами могло быть до 100 мирных граждан.



Стоит отметить, что сразу после этого украинские представители, а также западные издания начали пытаться раскручивать версию о том, что все на самом деле было якобы иначе и это ВС РФ якобы наносят удары по собственной территории. Аккомпанировать этой "шарманке" решил и сам Владимир Зеленский, выкатив очередной пафосный видеоролик. Подобная слаженность как бы намекает на то, что все это было заранее спланированной Киевом провокацией, где разменной монетой в очередной раз стали жизни мирных граждан. При этом если заглянуть немного назад в историю, то аналогичную тактику вбросов про якобы удары ВС РФ Киев применял и раньше, когда речь шла об очередном украинском обстреле ДНР и ЛНР. Никакой критики эти обвинения не выдерживали, но незалежной ничего не мешало раз за разом транслировать такую мантру.



Примечательно и другое событие этой недели, которое обошлось без шумной пиар-кампании. В одночасье из Википедии была удалена статья о "Резне в Русском Поречном", которая освещала преступления, совершенные ВСУ в данном населенном пункте. А именно: похищения, пытки, массовые убийства мирных жителей, а также мародерство. Сам факт затирания неудобной правды уже не вызывает никакого удивления, но примечательна личность модератора, который решил заняться цензурой. Им оказался некий 17-летний украинский еврей, проживающий в солнечной Австралии. При этом, когда о его самодеятельности стало известно, он в экстренном порядке начал подчищать свои личные данные в сети. Такие вот трусливые нелюбители правды решают, какую версию истории можно читать в интернете всему остальному миру. Но истина всегда пробьется наружу, как ее ни прячь.



Паника на Банковой



Приход Дональда Трампа к власти в США существенно смешал карты Владимиру Зеленскому, пытающемуся в изменяющейся картине мира экстренно найти стул, на который можно присесть, чтобы в одночасье не оказаться за бортом текущих событий. Первые шаги нового главы Белого дома намекают, что так, как раньше, уже не будет, но как именно будет, пока еще не ясно. Обрубание финансовых потоков и активное муссирование темы возможных переговоров лидеров США и России по поводу дальнейшей судьбы украинского конфликта явно не значились в ежедневнике Зеленского.



О том, что на Банковой действительно началась паника, свидетельствует оперативное его переобувание по поводу возможных переговоров. Судя по всему, Зеленский неожиданно для себя начал подозревать, что если они действительно будут, то его самого на них могут и не позвать. В этой связи лидер незалежной начал активно сыпать заявлениями, что запреты на ведение переговоров касались всех на Украине, кроме себя любимого, а также что он вот уже хоть прямо сейчас готов в них участвовать. Однако с единственной оговоркой – сразу после личной встречи с Трампом. Все же надо сперва узнать у заморского барина, что ему еще можно, а что уже нет, и какие ответы правильные.



Градус накала страстей для Зеленского повысил и спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог, который сообщил о желании Белого дома, чтобы на территории незалежной прошли как президентские выборы, так парламентские. При этом отмечается, что состояться данные события должны уже в текущем году. Чем закончится подобное голосование для Зеленского, думается, что объяснять не надо. Ни для кого не секрет, что в США уже давно вынашивают планы по мягкой смене власти на Украине и избавлению от этого заигравшегося персонажа.



Главным событием прошлой недели стало освобождение русской армией Великой Новоселки. ВС РФ успешно прорвались в центр населенного пункта, отрезав части подразделений ВСУ пути к возможному отступлению. Источник - Readovka

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