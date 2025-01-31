Безбарьерная торговля, благоприятные условия для бизнеса и туризм: Олжас Бектенов принял участие в заседании ЕМПС в Алматы

00:44 03.02.2025

31 Январь 2025



Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов на заседании Евразийского межправительственного совета в Алматы обсудил с главами правительств стран-участниц ЕАЭС ключевые аспекты взаимодействия и перспективы дальнейшего сотрудничества в рамках Союза. Рассмотрены вопросы развития безбарьерной торговли, формирования бизнес-климата, раскрытия туристического потенциала.



В заседании приняли участие главы делегаций государств-членов Евразийского экономического союза: Премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко, Председатель Кабинета Министров – Руководитель Администрации Президента Кыргызской Республики Адылбек Касымалиев, Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин, вице-премьер Республики Армения Мгер Григорян; главы делегаций стран-наблюдателей ЕАЭС: Первый вице-президент Исламской республики Иран Ареф Мохаммед-Реза, Премьер-министр Республики Узбекистан Абдулла Арипов; Премьер-министр Азербайджана Али Идаят оглы Асадов, Председатель коллегии ЕЭК Бакытжан Сагинтаев.



В ходе выступления руководитель Правительства РК Олжас Бектенов особое внимание уделил значимости экономической интеграции и развитию торговли между странами Союза.



"Как отметил Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Кемелевич Токаев, Евразийский экономический союз доказал свою эффективность как одна из важнейших платформ, где успешно реализуется процесс экономической интеграции и развития взаимной торговли. При этом способность эффективно адаптироваться к внешним условиям на национальном уровне, а также в рамках ЕАЭС, становится ключевым фактором для обеспечения конкурентоспособности наших экономик", - подчеркнул Олжас Бектенов.



