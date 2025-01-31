|В каком возрасте мужчины и женщины чаще всего вступают в брак в Узбекистане?
00:55 03.02.2025
Статистическое агентство опубликовало данные о возрастном составе мужчин и женщин, вступающих в брак в Узбекистане.
По его данным, в январе-декабре 2024 года в органах ЗАГС республики зарегистрировано 271 776 браков.
Распределение зарегистрированных браков по возрастным группам мужчин в процентах было следующим:
- до 20 лет – 1,4 процента;
- 20-30 лет - 84,3 процента;
- 31-40 лет - 10,1 процента;
- 41 год и старше – 4,2 процента.
Распределение зарегистрированных браков по возрастным группам женщин в процентах было следующим:
- до 20 лет – 37,7 процента;
- 20-30 лет - 53,9 процента;
- 31-40 лет - 6,5 процента;
- 41 год и старше – 1,9 процента.
Количество зарегистрированных рождений в Республике Узбекистан