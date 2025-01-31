В каком возрасте мужчины и женщины чаще всего вступают в брак в Узбекистане?

00:55 03.02.2025

Статистическое агентство опубликовало данные о возрастном составе мужчин и женщин, вступающих в брак в Узбекистане.



По его данным, в январе-декабре 2024 года в органах ЗАГС республики зарегистрировано 271 776 браков.



Распределение зарегистрированных браков по возрастным группам мужчин в процентах было следующим:



- до 20 лет – 1,4 процента;

- 20-30 лет - 84,3 процента;

- 31-40 лет - 10,1 процента;

- 41 год и старше – 4,2 процента.



