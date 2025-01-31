"Подарок" России? Трамп ликвидирует агентство USAID, плодившее иноагентов и помогавшее Украине

01:35 03.02.2025

The New York Times

США



Законодатели-демократы предрекают: закрытие агентства USAID не за горами

NYT: деятельность агентства USAID в США ограничена, сайт недоступен



Трамп прекращает помощь США другим странам и ликвидирует агентство по международному развитию (USAID), пишет NYT. Сайт организации, занимающейся поддержкой Украины, отныне недоступен. Чиновники шокированы: закрытие агентства станет подарком для России.



Карун Демирчян



Гуманитарные организации почувствовали приближение печальной развязки, поскольку веб-сайт USAID оказался недоступен.



В субботу днем веб-сайт Агентства США по международному развитию (USAID) стал недоступен. Законодатели и сотрудники гуманитарных организаций, потрясенные недавно произошедшими фактами приостановки помощи иностранным государствам и отстранением высокопоставленных должностных лиц, приготовились к тому, что USAID, вполне вероятно, закроют.



