|"Подарок" России? Трамп ликвидирует агентство USAID, плодившее иноагентов и помогавшее Украине
01:35 03.02.2025
The New York Times
США
Законодатели-демократы предрекают: закрытие агентства USAID не за горами
NYT: деятельность агентства USAID в США ограничена, сайт недоступен
Трамп прекращает помощь США другим странам и ликвидирует агентство по международному развитию (USAID), пишет NYT. Сайт организации, занимающейся поддержкой Украины, отныне недоступен. Чиновники шокированы: закрытие агентства станет подарком для России.
Карун Демирчян
Гуманитарные организации почувствовали приближение печальной развязки, поскольку веб-сайт USAID оказался недоступен.
В субботу днем веб-сайт Агентства США по международному развитию (USAID) стал недоступен. Законодатели и сотрудники гуманитарных организаций, потрясенные недавно произошедшими фактами приостановки помощи иностранным государствам и отстранением высокопоставленных должностных лиц, приготовились к тому, что USAID, вполне вероятно, закроют.
А тем временем в субботу днем на веб-сайте Госдепартамента США появилась сокращенная версия страницы USAID, где сообщалось, что деятельность агентства, в настоящее время существенно ограниченная, передана в ведение Госдепа.
Уже начиная с пятницы, законодатели-демократы и сотрудники гуманитарных организаций ожидали, что президент Трамп вот-вот издаст указ о роспуске USAID и передаче этого агентства Госдепартаменту. Трамп не скрывал своего неприятия помощи США иностранным государствам. По его мнению, тот факт, что США рассылают доллары американских налогоплательщиков за рубеж, противоречит его программе "Америка прежде всего".
К субботе законодатели получили известие о том, что по крайней мере некоторые из вывесок USAID на штаб-квартире этого агентства, расположенной в центре Вашингтона, были сняты. Пошли слухи, что руководителей программ в разных странах мира отзывают обратно в США. Правда, эту информацию не удалось проверить с помощью независимых источников.
Двое сотрудников USAID из вашингтонской штаб-квартиры сообщили на условиях анонимности (из-за приказа, который запрещает сотрудникам агентства обсуждать какую-либо информацию о его работе), что им приходится работать в атмосфере страха и неразберихи. Кроме того, на прошлой неделе половину работников этого агентства уволили.
Источники, знакомые с перспективами работы агентства, заявили, что выхолащиванием программы USAID занимался, по-видимому, не кто иной, как Пит Марокко (Pete Marocco) - чиновник госдепартамента США, работавший на нескольких должностях в первой администрации Трампа.
Трое других сотрудников USAID, которые также беседовали на условиях анонимности, сообщили, что на их аккаунтах электронной почты была установлена ИИ-программа Gemini. Это вызвало опасения, что заместители Илона Маска, которым Трамп поручил руководить недавно созданной группой по сокращению расходов (она называется Департаментом эффективности правительства США), пытаются отслеживать их деятельность.
Чиновники госдепа не стали отвечать на вопросы о целях предпринятых ими действий. А этими целями, по словам законодателей и гуманитарных работников, может быть все что угодно, начиная от реструктуризации и вплоть до попытки значительного сокращения, а может быть даже и ликвидации большинства программ помощи, которую Соединенные Штаты предоставляют иностранным государствам.
Законодатели-демократы заявили, что опасаются мрачных перспектив USAID, а этот финал вполне вероятен.
"По всем признакам, старший руководящий состав отправили в отпуск, многих сотрудников на местах и в штаб-квартире уведомили об этом с подпиской о неразглашении", - заявил в субботнем интервью сенатор-демократ Крис Кунс (Chris Coons) из Делавэра, который входит в состав сенатских комиссий по международным отношениям и ассигнованиям средств. "Все это больше похоже на первые стадии закрытия организации, чем на ее реформирование или же простое переименование", - добавил Кунс.
USAID - ведущее правительственное агентство по гуманитарной помощи и содействию развитию. С момента своего создания в 1961 году оно получало внешнеполитические указания от госдепартамента США, но в остальном функционировало как независимая организация.
Основные направления работы агентства - поддержка здравоохранения, ликвидация последствий стихийных бедствий, борьба с бедностью и ряд других программ. Иностранная помощь, распределяемая USAID, составляет менее 1% государственного бюджета США.
В январе нынешнего года администрация Трампа приказала заморозить почти все программы помощи иностранным государствам. Правда, затем она дала разрешение на продолжение работы тех программ, которые касаются предоставления жизненно важной гуманитарной помощи.
Изменение структуры USAID, которого опасаются сотрудники и сторонники этой организации, осложнит жизнь тем, кто старается во время заморозки финансирования удержать программы оказания помощи на плаву.
По утверждениям законодателей, у Трампа нет возможности в одностороннем порядке и на законных основаниях закрыть USAID, поскольку оно было создано конгрессом США и получает средства на конкретные проекты. Напомним, что федеральное правительство, включая USAID, будут продолжать финансировать до 14 марта.
"Трампа не удовлетворяет просто закрытие программ и увольнение персонала. Теперь он планирует ЛИКВИДИРОВАТЬ АГЕНТСТВО ПОЛНОСТЬЮ. Возможно, в эти выходные, - сообщил в субботу в социальных сетях сенатор-демократ Крис Мерфи (Chris Murphy) из штата Коннектикут. - Это было бы незаконно. Он не может в одностороннем порядке закрыть федеральное агентство. Это было бы посягательством на Конституцию".
Законодатели также предупредили, что сокращение деятельности USAID на неопределенный срок позволит Китаю, России, Ирану и другим противникам США получить стратегические плацдармы за рубежом. В долгосрочной перспективе это нанесет ущерб безопасности Соединенных Штатов Америки.
"В результате упразднения USAID - организации, которая предотвращает голод, борется с экстремизмом и расширяет рынки для американского экспорта, - угрозы для американцев увеличатся; это упразднение действительно станет подарком для Китая и России", - заявила в субботу в своем сообщении в социальных сетях сенатор-демократ от Миннесоты Эми Клобушар (Amy Klobuchar).
Авторы: Карун Демирчян (Karoun Demirjian), Шира Френкель (Sheera Frenkel), Николас Нехамас (Nicholas Nehamas), Эдвард Вонг (Edward Wong), Майкл Кроули (Michael Crowley).