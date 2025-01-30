"Русский след в Центральной Азии": Дорогами Николая Вавилова по Афганистану

01:38 03.02.2025

Дорогами Николая Вавилова по Афганистану



30 января 2025



Не много найдется охотников отправиться за приключениями в Афганистан. Новосибирские путешественницы, члены РГО Ольга Маслобоева и Ирина Негода отважились побывать в этой стране контрастов, пообщаться с местными жителями и пройти по следам русского ученого-генетика Николая Вавилова, который ровно 100 лет назад исследовал там очаги происхождения культурных растений.



Экспедиция РГО "Русский след в Центральной Азии", стартовавшая 26 августа 2024 года сначала по Таджикистану, а потом Афганистану была нацелена на укрепление связей между странами Центрально-Азиатского региона и создание новых горизонтов сотрудничества через историческую память. Участники погружались в культуру, общались с местными жителями, изучали традиции и принятые законы. Они смогли побывать на лазуритовых копях Бадагшана, проехать головокружительными серпантинами, посмотреть пещерные города Бамиана и "Голубую мечеть" Мазари-Шарифа. Их радушно встречали в кишлаках местные жители, говорящие на множестве языков, и показывали свой очаг. Но всегда было ощущение границ, за которые не стоит переходить. Иначе можно лишиться фототехники и телефона. К примеру, фотографировать женщин строго запрещено. Даже на древних фресках отбиты женские лица. Права женщин в Афганистане ограничены обучением до 6 класса и выполнением домашних работ. Среднее и высшее профессиональное образование им недоступно.



Встречу можно посмотреть в видеозаписи





Рассказывая о своем путешествии в "Точке кипения – Новосибирск" в Технопарке, Ольга и Ирина делятся впечатлениями. Они отмечают не только веселое отношению к жизни этих простых людей, привыкших к нагрузкам, живущих без телефонов и интернета, водопровода и других удобств цивилизации. Но даже внешние черты удивляют, например, местные мужчины в отдельных районах очень высокие. "И если бы афганская команда баскетболистов выступала на олимпиаде, то она хорошо бы смотрелась", - с улыбкой отмечает Ольга.



Путешественницам удалось понаблюдать за уборкой урожая и пообщаться с детьми, которые с самого юного возраста приучены работать. Многие дети никогда не видели конфет и даже не умеют снимать с них фантики.



Потрясающие картины природы, возведенные в горах крепости, останки военной техники, выведенной из строя, и эти детские серьезные лица… Очень много контрастов в этой многонациональной удивительной стране. И ее страницы истории еще будут изучаться!