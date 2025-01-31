|Мишустин призвал Кыргызстан прекратить "необоснованные претензии к добропорядочному российскому бизнесу"
01:43 03.02.2025
by Азиза Капар кызы
31 янв. 2025
Председатель кабмина Адылбек Касымалиев встретился с главой правительства России Михаилом Мишустиным в рамках заседания Евразийского межправительственного совета в Алматы. Об этом сообщили в кабмине.
В ходе встречи Касымалиев подчеркнул стратегическое партнерство между двумя странами, отметив реализацию крупных совместных проектов в энергетике, промышленности, сельском хозяйстве, образовании и цифровой экономике.
"Мы всегда ценили и ценим дружественные отношения между нашими странами. Экономическая повестка нашего сотрудничества весьма насыщена и обещает быть насыщенной в ближайшей и среднесрочной перспективах. Высокая динамика двусторонних контактов и взаимодействия позволяет своевременно решать вопросы кыргызско-российской повестки дня", – сказал Адылбек Касымалиев.
В свою очередь Михаил Мишустин поздравил Адылбека Касымалиева с назначением. Он отметил высокий уровень кыргызско-российских отношений и выразил готовность к дальнейшему углублению сотрудничества.
На встрече обсуждались вопросы экономического взаимодействия, развитие торговых связей, энергетическая безопасность и транспортная инфраструктура. Особое внимание уделили сотрудничеству в рамках Евразийского экономического союза, а также расширению гуманитарного и культурного обмена между Кыргызстаном и Россией.
Примечательно, что в пресс-службе правительства России подробнее изложили некоторые аспекты переговоров. В частности, об озабоченности официальной Москвы по поводу давления и необоснованных претензий со стороны государственных органов Кыргызстана в отношении российских компаний.
"Есть ряд вопросов, которые вызывают у нас серьезную озабоченность. Это необоснованные претензии и неправовые заявления представителей государственных органов Кыргызстана высокого уровня в отношении добропорядочных, добросовестных российских компаний, которые развивают экономику КР, создают новые рабочие места, входят в число крупнейших налогоплательщиков", - сказал премьер-министр РФ.
По словам Мишустина, факты противоправных действий изложены в дипломатической ноте, которую российский МИД направил Бишкеку.
"Просим, чтобы руководство КР прекратило административное давление на наши компании и обеспечило защиту прав и законных интересов российских инвесторов", - отметил глава правительства России.
На что Адылбек Касымалиев пообещал уточнить все обстоятельства сложившейся ситуации.
"По приезде постараюсь еще раз об этом у себя поговорить и отдельно проинформирую вас", - пообещал глава кабмина КР.