Мишустин призвал Кыргызстан прекратить "необоснованные претензии к добропорядочному российскому бизнесу"

01:43 03.02.2025

by Азиза Капар кызы

31 янв. 2025



Председатель кабмина Адылбек Касымалиев встретился с главой правительства России Михаилом Мишустиным в рамках заседания Евразийского межправительственного совета в Алматы. Об этом сообщили в кабмине.



В ходе встречи Касымалиев подчеркнул стратегическое партнерство между двумя странами, отметив реализацию крупных совместных проектов в энергетике, промышленности, сельском хозяйстве, образовании и цифровой экономике.



