|Лаззат Чинкисбаева сменила Болата Жамишева на посту главы фонда "Народу Казахстана"
01:51 03.02.2025
Общественный Фонд "Қазақстан халқына" возглавила Лаззат Чинкисбаева
11 января 2022 г. Президент Казахстана поручил создать общественный социальный фонд "Казакстан халкына" ("Народу Казахстана") для решения проблем в сфере здравоохранения, образования и социальной поддержки.
Болат Жамишев, руководивший общественным фондом "Қазақстан халқына" на протяжении трех лет, покинул свою должность. На данный пост он был назначен в январе 2022 года. В связи с истечением срока полномочий, на который Болат Жамишев был избран Председателем Правления, он решил завершить свою работу в Фонде.
За время руководства Болат Жамишев внес значительный вклад в становление и развитие фонда. Фонд стал инициатором 104 благотворительных программ и проектов, 62 из которых уже реализованы. Об итогах работы фонда "Қазақстан халқына" было доложено в ходе брифинга 29 января на площадке Службы центральных коммуникаций при Президенте РК с участием членов Правления фонда.
Благотворительные проекты фонда стали драйвером для развития системы здравоохранения, сельского образования и социальной поддержки в стране, задавая новые стандарты и кардинально меняя качество жизни казахстанцев.
Были реализованы важные инициативы, включая развитие районных и областных реабилитационных центров, применение новых образовательных технологий в малокомплектных школах при поддержке созданных Фондом и его партнерами сети опорных школ на селе, развитие кабинетов робототехники, запуск образовательных грантов для студентов из малообеспеченных семей, приобретение инновационных таргетных препаратов и современного медицинского оборудования. Для занятий спортом в отдаленных населенных пунктах при поддержке Фонда открыто 100 спортивных залов для сельской молодежи. Проводится модернизация 25 сельских библиотек ЗКО и превращение их в сельские комьюнити-центры.
Фондом обеспечено финансирование строительства домов для 627 семей в Атырауской, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Костанайской, и Акмолинской областях для пострадавших от наводнений.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, в соответствии с информацией, опубликованной на официальном сайте Акорды, высоко оценил работу фонда "Қазақстан халқына". Глава государства отметил значительный вклад фонда в социальную поддержку граждан и благополучие общества и подчеркнул важность продолжения деятельности в данном направлении.
"Работа в фонде была для меня большой честью и ответственностью. Я искренне благодарен всем, кто поддерживал фонд в наших начинаниях. Вместе мы смогли добиться значительных результатов, и я уверен, что фонд продолжит свое развитие под новым руководством. Благодарю всех партнеров, доноров и сотрудников за их вклад в наше общее благое дело", - прокомментировал свое решение Болат Жамишев.
Решением Попечительского совета общественного фонда "Қазақстан халқына" на пост Председателя Правления ОФ "Қазақстан халқына" с 1 февраля 2025 года избрана Лаззат Чинкисбаева, которая является общественным деятелем, экспертом в сфере благотворительности, управления социальными проектами и институционального развития НПО в Казахстане. Ранее занимала должность заместителя Председателя Правления фонда "Қазақстан халқына", награждена государственной наградой - медалью "Ерен еңбегі үшін", медалью "Почетный работник НПП "Атамекен".
Также, Попечительский совет избрал сотрудников Фонда Софию Айсагалиеву - заместителем Председателя Правления и Серикбека Елшибекова - членом Правления ОФ "Қазақстан халқына".
Несмотря на смену руководства, фонд продолжит свою деятельность в обычном режиме. Смена руководства - это новая глава, которая, по мнению Попечительского совета фонда, откроет дополнительные возможности для развития благотворительной деятельности.