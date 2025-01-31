Лаззат Чинкисбаева сменила Болата Жамишева на посту главы фонда "Народу Казахстана"

01:51 03.02.2025

Общественный Фонд "Қазақстан халқына" возглавила Лаззат Чинкисбаева



11 января 2022 г. Президент Казахстана поручил создать общественный социальный фонд "Казакстан халкына" ("Народу Казахстана") для решения проблем в сфере здравоохранения, образования и социальной поддержки.



Болат Жамишев, руководивший общественным фондом "Қазақстан халқына" на протяжении трех лет, покинул свою должность. На данный пост он был назначен в январе 2022 года. В связи с истечением срока полномочий, на который Болат Жамишев был избран Председателем Правления, он решил завершить свою работу в Фонде.



За время руководства Болат Жамишев внес значительный вклад в становление и развитие фонда. Фонд стал инициатором 104 благотворительных программ и проектов, 62 из которых уже реализованы. Об итогах работы фонда "Қазақстан халқына" было доложено в ходе брифинга 29 января на площадке Службы центральных коммуникаций при Президенте РК с участием членов Правления фонда.



