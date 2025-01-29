Глава МИД Турции: Самый надежный маршрут между Азией и Европой - через Турцию

01:56 03.02.2025

Хакан Фидан выступил на трехсторонней встрече с участием министров из Турции, Азербайджана и Узбекистана



29.01.2025



Глава МИД Турции: Самый надежный маршрут между Азией и Европой - Центральная Азия – Каспий – Южный Кавказ и Турция



АНКАРА



Самым надежным и экономичным маршрутом между азиатским и европейским континентами является линия Центральная Азия – Каспийское море – Южный Кавказ и Турция.



Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан, выступая на открытии проходящей в Анкаре 2-й трехсторонней встречи министров иностранных дел, экономики, торговли и транспорта Турции, Азербайджана и Узбекистана.



Во встрече принимают участие девять министров из трех стран, обсуждаются совместные проекты, которые планируется реализовать этими странами в различных областях региона и тюркского мира.



Министр привлек внимание к тому, что наибольший товарооборот в мире осуществляется между Азией и Европой, а Турция, Азербайджан и Узбекистан расположены в "сердце" этого маршрута.



По словам главы турецкого дипведомства, в цепочке поставок произошли перебои из-за COVID-19, российско-украинского конфликта и событий на Ближнем Востоке.



Все эти факторы также имели экономические последствия на глобальном уровне, обратил внимание Фидан.



"Самым надежным и экономичным маршрутом между азиатским и европейским континентами является линия Средняя Азия – Каспийское море – Южный Кавказ и Турция"",- подчеркнул Хакан Фидан.



Подписана Анкаринская декларация



Фидан отметил, что на сегодняшней встрече обсуждались инфраструктурные проекты и совместные работы по Среднему коридору.



"Обсудили вопросы гармонизации таможенной практики и законодательства. Дали оценку тому, что можно сделать для расширения использования электронных услуг. Кроме того, обсудили возможные шаги по постепенному устранению торговых барьеров",- сказал глава МИД Турции.



По словам министра, эти вопросы будут и дальше решаться на техническом уровне. Фидан сообщил, что по итогам встречи была подписана Анкарская декларация. Глава дипведомства пояснил, что в декларации зафиксированы шаги, которые необходимо предпринять в области торговли, инвестиций, логистики и транзитных перевозок.



Также принято решение об ускорении реализации инфраструктурных проектов, добавил министр. В ходе встречи принято решено поощрять инвестиции в приоритетные сектора, а дорожная карта, которой необходимо будет следовать в предстоящие периоды, изложена в приложении к декларации, пояснил Фидан.



Далее Фидан привлек внимание к таким проблемам, как энергетический кризис, нелегальная миграция, терроризм и экстремизм.



"В такой геополитической обстановке возрастает потребность в солидарности в тюркском мире",- подчеркнул глава МИД Турции.



Обратив внимание на тот факт, что Организация тюркских государств (ОТГ) играет все более важную роль в этом направлении, Фидан предоставил информацию о мероприятиях, проведенных организацией в прошлом году.



В этом году пройдут два важных саммита - неофициальный саммит в Венгрии и 12-й официальный саммит - в Азербайджане, напомнил Хакан Фидан.



Фидан пояснил, что вопрос взаимосвязанности и развития Среднего коридора был одним из основных вопросов сегодняшней встречи и программы ОТГ.



Документ о видении Организации на период до 2040 года обеспечивает прочную основу в области транспорта и торговли, и работа в этом контексте будет и далее углубляться в рамках ОТГ, сказал министр.



По словам Фидана, также обсуждались актуальные вопросы глобальной повестки дня.



"Тюркский мир поддерживает справедливый и устойчивый мир в Украине. Мы выступаем за то, чтобы Афганистан не был в изоляции и жил в мире с соседними странами. Подчеркиваем нашу поддержку устойчивому урегулированию израильско-палестинского конфликта, в рамках которого было бы создано независимое и суверенное Палестинское государство со столицей в Восточном Иерусалиме и в границах 1967 года",- сказал Фидан.



Министр отметил, что также обсуждалась ситуация в Сирии. Хотелось бы видеть Сирию полностью установившей свой суверенитет, свободной от терроризма и достигшей стабильности и процветания, заявил Хакан Фидан.



Убеждены, что международное сообщество несет ответственность за то, чтобы Арабская Республика была полностью восстановлена и "встала на ноги".



"Мы продолжим оказывать всю необходимую поддержку Сирии, чтобы она заняла законную нишу в регионе и международном сообществе", - сказал Фидан.



Двусторонние отношения Турции с Азербайджаном и Узбекистаном находятся на превосходном уровне, три страны продолжат прилагать активные усилия к повышению благосостояния региона.