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В Узбекистане опубликована Концепция государственной политики в религиозной сфере. Главное
02:02 03.02.2025

Концепция государственной политики в религиозной сфере опубликована для обсуждения. Главное

Для обсуждения опубликован проект Концепции государственной политики по обеспечению свободы совести граждан и в религиозной сфере. Основанная на историческом опыте и общечеловеческих ценностях, она направлена на воплощение принципов светскости государства и создание условий для прогресса страны.

Законодательная палата Олий Мажлиса Узбекистана опубликовала для общественного обсуждения проект закона, которым планируется утвердить Концепцию государственной политики по обеспечению свободы совести граждан и в религиозной сфере.

Общие положения

Концепция определяет цели, задачи, принципы и приоритетные направления госполитики в религиозной сфере, а также воплощения конституционных положений о свободе совести и светском характере государства.

В документе отмечается, что он разработан с учетом богатого национально-исторического опыта и универсальных человеческих ценностей и направлен на обеспечение стабильной среды, в которой многоконфессиональное и многонациональное общество Узбекистана может развиваться на основе демократии, светскости, свободы, равенства, социальной справедливости и единства.

Согласно обновленной Конституции, Узбекистан является суверенным, демократическим, правовым, социальным и светским государством. Статья 35 Конституции гарантирует свободу совести для всех. Каждый человек имеет право исповедовать любую религию или не исповедовать никакой. Недопустимо принудительное насаждение религиозных взглядов.

В концепции указывается, что в светском государстве религиозные ценности также занимают важное место. Они являются неотъемлемой частью культуры, образа жизни, традиций и морально-нравственных норм народа Узбекистана, передаваемых из поколения в поколение.

Религиозная вера, религиозная терпимость и гуманистическая сущность религий являются одними из моральных основ общества. Они способствуют укреплению единства народа, формированию уважения и добросердечных отношений в семьях, отмечается в документе.

"Свобода совести как конституционное право может быть полноценно реализована только в светском государстве. Светское государство создает необходимую общественную среду для уважения, защиты и гармоничного развития религиозных ценностей и верований", - подчеркивается в проекте концепции.

В проекте концепции используются следующие основные понятия:

- Свобода совести - гарантированное конституцией право граждан исповедовать любую религию или не исповедовать никакой;
- Светскость - система норм и взглядов, основанная на свободе совести, свободомыслии, общечеловеческих ценностях, общественных интересах и принципах морали, закрепленных в Конституции и законах;
- Светское государство - государство, в котором гарантированы свобода совести, идеологическое и мировоззренческое многообразие, а органы государственной власти отделены от религиозных институтов и руководствуются Конституцией и законами при принятии решений;
- Светские ценности - совокупность общественных принципов, основанных на свободе совести, верховенстве закона, идеологическом многообразии, межконфессиональной терпимости и межнациональном согласии;
- Общественные интересы - осознанные потребности общества, направленные на обеспечение равных прав, свобод и законности для всех граждан независимо от пола, расы, национальности, языка, религии, социального происхождения и положения.

В документе также описана предыстория и текущее состояние обеспечения свободы совести в Узбекистане.

Как отмечается, нормативно-правовые основы в этой сфере были заложены в начале 1990-х годов с принятием закона о свободе совести и религиозных организациях (1991) и Конституции (1992).

"Вместе с тем, активизация в Центральной Азии противоправной деятельности радикальных, экстремистских и террористических группировок, мотивированных религиозными предрассудками, в том числе их попытки создания клерикального государства, создала угрозы конституционному праву граждан на свободу совести", - подчеркивается в документе. В этих условиях в 1998 году была принята новая редакция закона о свободе совести и религиозных организациях.

"2000-е годы в мировой истории ознаменовались значительным ростом активности деятельности членов международных террористических организаций. Этот процесс не обошел стороной и Узбекистан. Тем не менее, благодаря последовательной реализации мер, направленных на устранение угроз свободе совести, в обществе была сохранена стабильная обстановка", - говорится в проекте.

После 2017 года в Узбекистане активизировалась работа по обеспечению религиозной свободы, межконфессионального согласия и поддержки национальных и религиозных ценностей, отмечается далее в документе.

Государство активно участвовало в реконструкции исторических, религиозных и культурных объектов, было построено и отреставрировано множество мечетей и церквей, в них граждане свободно совершают религиозные обряды. Свободно проводятся религиозные праздники.

Созданы условия для паломнического туризма. Квота на хадж для Узбекистана была увеличена в 3 раза, а ограничение на совершение умры полностью снято.

Государство уделяет внимание развитию религиозного образования. В Узбекистане работают 4 высших исламских учебных заведения, 10 средне-специальных исламских учебных заведений (включая 2 женских медресе), а также православная и протестантская семинарии. В 2018 году была создана Международная исламская академия Узбекистана, объединившая светские и религиозные знания, отмечается в документе.

Начал деятельность Совет по делам конфессий, в состав которого вошли руководители всех религиозных конфессий страны.

Государство уделяет внимание социальной адаптации лиц, оказавшихся под влиянием запрещенных религиозных организаций. Впервые в истории решениями президента начато помилование граждан, осужденных за участие в запрещенных организациях, раскаявшихся и вставших на путь исправления. В 2019-2021 годах в рамках гуманитарных операций "Мехр" более 530 граждан Узбекистана были возвращены из зон боевых действий на Ближнем Востоке.

С целью исследования наследия великих мыслителей, внесших вклад в развитие исламской цивилизации, а также изучения идеологических основ религиозных предрассудков были созданы Центр исламской цивилизации Узбекистана, а также международные научно-исследовательские центры имени Имама Бухари, Имама Матуриди и Имама Термизи.

Сегодня в Узбекистане действуют более 2300 религиозных организаций 16 конфессий, проживают представители более 130 национальностей, обеспечены возможности получения образования на 7 языках, выходят в эфир программы на 12 языках, а газеты и журналы публикуются на 14 языках, говорится в проекте концепции.

Вызовы и риски

Вместе с тем, в этой сфере отмечается наличие угроз, таких как:

- попытки навязать нормы религии в общественных отношениях, регулируемых на основе законов;
- попытки поставить под сомнение равенство прав между мужчинами и женщинами;
- отказ от выполнения гражданских обязанностей по религиозным мотивам;
- игнорирование социальных норм, национальных и общечеловеческих ценностей;
- ограничение прав на медицинское обслуживание, использование научных и культурных достижений, а также доступ к товарам и услугам;
- неполное понимание некоторыми государственными служащими сути светского государства;
- распространение незаконных идей, угрожающих развитию общества, единству и стабильности.

Кроме того, глобализация информационного пространства и рост миграции молодежи ограничивают контроль над факторами, способствующими радикализации, указывается в проекте концепции.

"Подобные ситуации могут представлять угрозу для единого народа Узбекистана, единства общества и государства, привести к несоблюдению законодательных актов, нарушению прав других граждан, изменению в негативную сторону отношения к правопорядку, ослаблению патриотических чувств и семейным конфликтам", - отмечается в документе.

Отсутствие четких принципов государственной политики в религиозной сфере может привести к разночтению и искаженной трактовке основ светского государства, росту противоречий в обществе и игнорированию научных и технологических достижений, подчеркивается в проекте.

"Кроме того, игнорирование научно-технических достижений, их важности в развитии государства и общества, неспособность идти в ногу со временем осложняют реализацию неотложных задач, направленных на занятие страной достойного места на глобальной арене конкуренции", - говорится в документе.

Задачи, принципы и механизмы реализации госполитики

Целью государственной политики Узбекистана в религиозной сфере является создание равных условий для реализации гражданами права на свободу совести, укрепление межконфессионального согласия, обеспечение религиозной толерантности и светскости общества.

Основные задачи государственной политики в религиозной сфере:

- Обеспечение равенства всех граждан перед законом независимо от пола, расы, национальности, языка, религии, убеждений, социального происхождения и положения. Исключение любой дискриминации по этим признакам;
- Укрепление единства и толерантности многонационального и многоконфессионального народа Узбекистана;
- Опора на принцип светскости при формировании внутренней и внешней политики государства;
- Запрет государственным служащим отдавать предпочтение какой-либо религии или дискриминировать граждан по религиозному признаку при выполнении служебных обязанностей;
- Обеспечение светского характера государственного управления, гражданской службы, вооруженных сил, правоохранительных органов, самоуправления граждан и других институтов общества;
- Поддержка межрелигиозного диалога и предотвращение насильственного навязывания религиозных убеждений;
- Борьба с радикализацией, распространением идей экстремизма и терроризма, защита прав, свобод и законных интересов граждан, а также общественного порядка.

Среди принципов государственной политики в религиозной сфере указаны законность, свобода совести, отделение религии от государства, равенство, свобода мысли и выражения (граждане имеют право свободно выражать свои взгляды, если они не нарушают права других людей, законные интересы общества и государства), диалог и взаимопонимание.

Согласно документу, государство гарантирует свободу совести граждан и создает организационно-правовые условия для законной деятельности религиозных организаций. Предусмотрена координация взаимодействия государственных органов с религиозными структурами, а также сотрудничество в вопросах безопасного проведения паломнических поездок и религиозных церемоний.

Особое внимание будет уделяться подготовке высококвалифицированных специалистов в религиоведческой сфере. В этой связи в государственных вузах будут открываться программы подготовки кадров, а также проводиться научно-просветительские мероприятия с участием отечественных и зарубежных ученых.

Для противодействия религиозной радикализации предусмотрены меры по борьбе с экстремизмом и терроризмом, в том числе через социальную адаптацию лиц, подвергшихся влиянию радикальных течений. Также будет усилена работа по выявлению и предотвращению распространения деструктивной идеологии в информационном пространстве.

Отдельное внимание уделено информационной безопасности: будут приняты меры по ограничению доступа к интернет-ресурсам, распространяющим экстремистские и разжигающие национальную, расовую, этническую или религиозную рознь материалы.

Баланс между свободой совести и общественными интересами

Проектом концепции предусмотрены ключевые условия для гармонии между свободой совести и общественными интересами. В частности, отмечается, что каждый гражданин имеет право исповедовать любую религию или не придерживаться никакой при условии, что это не нарушает права и свободы других людей, а также общественный порядок.

Религиозные взгляды могут выражаться как в частной, так и в публичной сфере, в том числе в рамках зарегистрированных религиозных организаций и мест богослужения.

При этом отмечается недопустимость использование религии в политических целях, включая создание партий или движений на религиозной основе, а также распространения религиозных догм в нарушение закона.

Направления развития светского государства

Приоритетными направлениями развития светского государства определяются сферы государственного управления, регулирования экономики, образования, медицины и культуры, а также в сфере института брака и общественной морали и этики.

Светскость в государственном управлении предполагает принятие и реализацию управленческих решений на основе Конституции и законов, с учетом национальных и общечеловеческих ценностей, культурного наследия, общественных интересов и научно обоснованных подходов.

Это означает предотвращение влияния религиозных убеждений сотрудников государственных органов, вооруженных сил и правоохранительных структур на их профессиональную деятельность и выполнение функциональных обязанностей, обеспечение независимости судебной власти от национального, расового, политического или религиозного влияния и другое.

Светскость в регулировании экономики означает, что государственная политика и экономические отношения должны основываться на эмпирических данных, рациональном анализе, объективных наблюдениях и признанных экономических законах.

Светский подход в образовании предполагает, что процесс обучения, его организация и предоставление образовательных услуг основываются на научных знаниях и логическом мышлении, свободных от религиозных догм и убеждений. Он направлен на формирование у обучающихся уважения к разнообразию взглядов, национальным и общечеловеческим ценностям, а также на их вклад в общественное развитие.

Это предполагает недопущение ограничений на получение обязательного образования по каким-либо основаниям, развитие научного и интеллектуального потенциала молодежи, уважение к национальным ценностям и общественным нормам морали, сохранение религиозной нейтральности в системе образования, недопущение принудительного навязывания религиозных взглядов и так далее.

Светскость в сфере медицины заключается в организации системы здравоохранения, предоставлении медицинских услуг и формировании медицинской культуры на основе научных исследований, доказательной медицины, медицинской этики и приоритета прав граждан на охрану здоровья.

Это предусматривает использование в медицинской практике только клинически и научно доказанных методов лечения, предотвращение препятствий для медицинского вмешательства на основе религиозных убеждений, формирование у граждан понимания того, что ненаучные методы лечения не могут заменить современные медицинские технологии.

Светский подход в сфере культуры заключается в развитии общества в соответствии с принципами гуманизма, уважения к природной среде, национальному и общечеловеческому культурному наследию. Это проявляется в поддержке традиций, литературного и музыкального искусства, хореографии, театра, кино и других форм художественного творчества.

Светскость в регулировании брачных отношений означает юридическую регламентацию брака на основе гражданского и семейного законодательства. Речь идет об обязательной государственной регистрации брака перед проведением религиозных обрядов, строгом соблюдении принципа добровольного согласия на вступление в брак, запрет на многоженство и полигамные браки, поддержке традиционных брачных отношений в соответствии с национальными ценностями и законодательством.

Светский подход к формированию социальных норм морали и поведения заключается в том, что каждый человек, независимо от своих личных убеждений, ведет себя разумно в отношениях с другими людьми и обществом, уважает их права и свободы, включая право на свободу совести. Основой этого подхода являются идеи гуманизма, национальные и общечеловеческие ценности.

Ожидания от реализации концепции

В результате реализации задач, предусмотренных концепцией, ожидается достижение следующих результатов:

- Создание условий для реализации гарантированного Конституцией права граждан на свободу вероисповедания или отказ от него;
- Укрепление верховенства закона в обществе, повышение эффективности защиты конституционных прав и свобод граждан;
- Обеспечение социальной сплоченности, единства и предотвращение возможных конфликтов через превентивные меры;
- Совершенствование законодательства, регулирующего вопросы светскости, устранение правовых пробелов и противоречий;
- Минимизация факторов, препятствующих реализации принципов светского государства;
- Обеспечение свободы религии в условиях светского государства;
- Развитие организационно-правовых основ модели взаимодействия государства и религиозных конфессий на принципах религиозной терпимости и межконфессионального согласия;
- Совершенствование системы подготовки специалистов в области религии и религиоведения с учетом повышения их квалификации и другое.

Организация выполнения целей и задач концепции возлагается на правительство Узбекистана, государственные органы всех уровней, организации, учреждения и местные органы власти. В ее реализации будут задействованы общественные организации, ННО, религиозные объединения, СМИ, научно-исследовательские учреждения и граждане.

Для контроля за исполнением основных задач концепции решением палат Олий Мажлиса Узбекистана будет создана парламентская комиссия.

Источник - Газета.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1738537320


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