С целью укрепления взаимоотношений с ООН. Кыргызстан присвоил название "Пик ООН" безымянной горной вершине высотой 5576 м

02:08 03.02.2025

Безымянной горной вершине в районе ледника Южный Инильчек Сары-Джазского хребта Тянь-Шаня присвоено географическое название "Пик Организации Объединенных Наций"



30.01.2025



Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Закон Кыргызской Республики "О присвоении безымянной горной вершине высотой 5576 метров, находящейся в районе ледника Южный Инильчек Сары-Джазского хребта Тянь-Шаня, географического названия "Пик Организации Объединенных Наций".



Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 25 декабря 2024 года.



Целью Закона является укрепление и развитие взаимоотношений Кыргызской Республики с Организацией Объединенных Наций (далее – ООН) с учетом государственных интересов Кыргызской Республики.



В соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН 46/225 Кыргызская Республика вступила в ООН 2 марта 1992 года.



Целью системы ООН в Кыргызстане является оказание помощи в реализации реформ в области развития и оказания поддержки в достижении согласованных на международном уровне целей в сфере устойчивого развития.



Данный Закон принят во исполнение пункта 1 Указа Президента Кыргызской Республики "О присвоении безымянной горной вершине высотой 5576 метров, находящейся в районе ледника Южный Инильчек Сары-Джазского хребта Тянь-Шаня, географического названия "Пик Организации Объединенных Наций" от 1 июля 2024 года № 171, согласно которому Кабинету Министров Кыргызской Республики было поручено в установленном порядке рассмотреть вопрос присвоения безымянной горной вершине высотой 5576 метров, находящейся в районе ледника Южный Инильчек Сары-Джазского хребта Тянь-Шаня, расположенного в горном массиве айылного аймака Кыдыр Аке Ак-Суйского района Иссык-Кульской области географического названия "Пик Организации Объединенных Наций" и в трехмесячный срок разработать соответствующий проект Закона Кыргызской Республики, внести на рассмотрение Жогорку Кенеша Кыргызской Республики.