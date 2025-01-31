|В Туркестанской области частично обрушилась средневековая башня Акбикеш
03:50 03.02.2025
В Туркестанской области частично обрушился памятник XIII века
В Туркестанской области частично обрушилась башня "Аксумбе" ("Акбикеш"), которая является историческим памятником XIII века. Об этом корреспонденту Tengrinews.kz сообщили в областном акимате. Разрушение произошло из-за сильного ветра и осадков.
В акимате отметили, что в мае 2019 года башня была внесена в список памятников истории и культуры республиканского значения.
"Памятник, имеющий историю XIII века, требует срочных восстановительных работ. В связи с этим областное управление культуры, опираясь на статью 32 Закона Республики Казахстан "Об охране и использовании объектов историко-культурного наследия", направило в комитет культуры министерства культуры и информации Республики Казахстан официальное письмо о включении в план научно-реставрационных работ на 2025 год", - проинформировали в акимате.
По данным акимата, башня расположена на возвышенности 1 километр к западу от села Аксумбе Сузакского района.
"Композиция башни "Аксумбе" уникальна. Первоначальные размеры башни составляли 14 метров в ширину и 25 метров в высоту, а на сегодняшний день - около 7 метров в ширину и 11 метров в высоту", - заявили в акимате.
При этом в ведомстве уточнили, что в 2020 году по заказу Министерства культуры и спорта были проведены работы по восстановлению памятника.