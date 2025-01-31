В Туркестанской области частично обрушилась средневековая башня Акбикеш

03:50 03.02.2025

В Туркестанской области частично обрушился памятник XIII века



В Туркестанской области частично обрушилась башня "Аксумбе" ("Акбикеш"), которая является историческим памятником XIII века. Об этом корреспонденту Tengrinews.kz сообщили в областном акимате. Разрушение произошло из-за сильного ветра и осадков.



В акимате отметили, что в мае 2019 года башня была внесена в список памятников истории и культуры республиканского значения.



