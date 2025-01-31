Может ли Турция стать новой осью американского влияния в Центральной Азии?

04:17 03.02.2025

На трехстороннем саммите в Анкаре, Турция сделала важный шаг на пути расширения своего влияния в Центральной Азии и на Южном Кавказе. Этот шаг, который стал результатом ослабления внимания России и укрепления отношений Турции с Соединенными Штатами, может привести к серьезным изменениям в региональных уравнениях.



NOURNEWS- На трехсторонней встрече, состоявшейся в Анкаре 29 января 2025 года с участием министров иностранных дел Узбекистана, Турции и Азербайджана, основное внимание было уделено расширению турецкого влияния в Центральной Азии и на Южном Кавказе. Эта встреча проводится с целью создания новых экономических, оборонных и культурных возможностей в рамках стратегии Турции по укреплению отношений с этими регионами и в соответствии с американскими интересами. Однако за этими шагами скрывается использование Турцией текущей ситуации в регионе, особенно участия России в украинской войне и ослабления внимания Москвы к Центральной Азии, что можно рассматривать как стратегическую возможность для усиления влияния Анкары. Турция сейчас пытается воспользоваться этими обстоятельствами не только для укрепления своих позиций по отношению к США, но и для того, чтобы подчеркнуть свою позицию как независимого игрока в регионе.



Измененные условия в регионе: снижение внимания России к Центральной Азии



Россия, всегда считавшаяся крупной державой в Центральной Азии и на Южном Кавказе, столкнулась с серьезными внутренними и внешними проблемами с начала войны на Украине. Эта страна, которая традиционно имеет глубокие связи в сфере безопасности и политики со странами Центральной Азии и Южного Кавказа, сократила свое внимание к этим регионам из-за конфликтов, а также военных и экономических ресурсов, которые она направила на войну в Украине. Сокращение внимания России на Центральной Азии и Кавказе создало пространство для других стран, включая Турцию и даже Китай, для расширения своего влияния в этих регионах.



Турция, которая давно стремится укрепить свои отношения со странами Центральной Азии и Южного Кавказа, теперь может воспользоваться снижением внимания России к этим регионам. Анкара знает, что Москва больше не в состоянии сохранять целостность своего влияния в этих регионах, и в результате Турция нашла возможность создать и расширить новые экономические, оборонные и культурные соглашения с этими странами. Фактически, ослабление внимания России к Центральной Азии рассматривается как стратегическая возможность для Турции, позволяющая ей расширить свое влияние и одновременно укрепить свои позиции в условиях международного давления, особенно со стороны Соединенных Штатов.



Усиление роли Турции как партнера Америки в Центральной Азии



Одновременно с этими событиями Соединенные Штаты также стремятся расширить свое влияние в Центральной Азии, чтобы использовать регион в качестве рычага противодействия растущему влиянию России и Китая. Турция, как ключевой член НАТО и стратегический партнер США, может послужить мостом для расширения отношений Вашингтона со странами Центральной Азии и Кавказа. Турция, имеющая исторические и культурные связи с тюркоязычными странами в этих регионах, может помочь Соединенным Штатам укрепить свои позиции в отношении России и Китая.



Такая ситуация косвенно отвечает интересам Турции. С одной стороны, усилив свою роль в этих регионах, Анкара может выйти на уровень самостоятельного и эффективного игрока в мировой политике, а с другой стороны, воспользовавшись сложившейся ситуацией, она может усилить свои позиции против США на различные проблемы. В этом отношении Турция может выступать в качестве стратегического союзника Соединенных Штатов, используя новые экономические и безопасные возможности в Центральной Азии и на Кавказе, одновременно укрепить свои позиции в региональной политике как независимый партнер перед лицом глобального давления.



Возможные реакции со стороны России и Китая



Хотя Турция расширяет свое влияние в Центральной Азии, эти шаги не останутся без реакции. Россия может использовать свои дипломатические, экономические и военные инструменты для противодействия турецкому влиянию и укрепления своих позиций в этих регионах. Укрепление отношений Москвы со странами Центральной Азии и Кавказа и опора на такие организации, как CSTO и Евразийский экономический союз, могли бы стать решениями России в ответ на действия Турции.



Кроме того, Китай, как стратегический соперник США и России в регионе, будет стремиться сохранить свое влияние путем расширения в этих регионах экономических проектов, таких как "Один пояс, один путь".



Заключение: Турция и новая ситуация в Центральной Азии и на Кавказе



В целом действия Турции в Центральной Азии и на Южном Кавказе, помимо усиления влияния Анкары в этих регионах, косвенно приносят пользу Соединенным Штатам. Расширение влияния происходит в то время, когда ослабление внимания России из-за конфликта на Украине и обострения внутренних проблем открывает новые возможности для Турции. Турция может воспользоваться этой ситуацией и укрепить свои позиции против США. Однако следует отметить, что эти шаги вызовут различную реакцию со стороны России и Китая, что может серьезно повлиять на безопасность и экономические уравнения в регионе.