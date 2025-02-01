Большая часть гуманитарной помощи Афганистану была истрачена на личные расходы международных организаций

04:26 03.02.2025

Минэкономики: Большая часть финансовых ресурсов, называемых гуманитарной помощью в Афганистане, была использована на расходы международных организаций



2025-02-01



КАБУЛ, 1 февраля. /ИАБ/. Министерство экономики Исламского Эмирата Афганистан выступило сегодня с заявлением в ответ на недавний отчет агентства SIGAR, в котором говорится, что большая часть финансовых ресурсов, называемых гуманитарной помощью в Афганистане, была использована на личные расходы международных организаций.



В заявлении министерства говорится: "В недавно опубликованном докладе агентства SIGAR, в котором указаны расходы США в размере 3,71 миллиарда долларов за последние три года, на экономическое положение Афганистана, значительное влияние на них, они передали эти финансовые ресурсы своим международным организациям, которые использовали большую часть из них на свои расходы, а остальную часть выделили людям в различных областях под названием гуманитарной помощи".



В заявлении упоминается, что помимо финансовых и экономических санкций со стороны США; Более 9 миллиардов долларов валютных резервов афганцев, это их богатство; Он также был заморожен, из-за чего пострадала национальная экономика Афганистана.



Министерство экономики назвало неприемлемыми любые действия относительно выделения, использования и перевода этих средств со стороны США и призвало международное сообщество и страны передать эти финансовые ресурсы Банку Афганистана, чтобы в Афганистане их можно было использовать, для поддержания денежной стабильности, укрепления финансовой системы, облегчения торговли с миром и экономической стабильности.