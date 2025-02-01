О провокации украинских и литовских спецслужб в сети Интернет. МИД Узбекистана прокомментировал оскорбительное видео о гражданах республики

04:43 03.02.2025

Федеральная служба безопасности Российской Федерации

О провокации украинских и литовских спецслужб в сети Интернет

http://www.fsb.ru/

01.02.2025



Федеральной службой безопасности Российской Федерации в результате проведенного комплекса оперативно-разыскных мероприятий установлено лицо, которое в сети Интернет от имени якобы гражданина России в национал-шовинистической манере высказывалось о представителях узбекской нации.



Установленное лицо является гражданином Украины Кочмариком Николаем Николаевичем, 1984 г.р., уроженцем Николаевской области УССР, в настоящее время находящимся на территории Украины и поддерживающим ВСУ.



Распространенный в социальных медиа видеоролик с его участием вызвал широкий общественный резонанс как у узбекской, так и российской общественности.



Также заслуживает внимания, что видеоролик был размещен на YouTube-канале, подконтрольном литовским спецслужбам.



Данный инцидент свидетельствует о целенаправленных действиях украинских и литовских спецслужб, а также их зарубежных кураторов по созданию провокационного контента, направленного на подрыв отношений Российской Федерации с партнерами по СНГ и попытке формирования антироссийских настроений за рубежом.



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МИД Узбекистана прокомментировал оскорбительное видео о гражданах республики



Ташкент, Узбекистан (UzDaily.uz) - Министерство иностранных дел Узбекистана выступило с комментарием по поводу распространившегося в социальных сетях видео, в котором содержатся оскорбительные высказывания в адрес граждан республики.



В появившемся в интернете ролике мужчина сравнивает мигрантов из Узбекистана с собаками и называет их "нищебродами".



Как отметил пресс-секретарь МИД Ахрор Бурханов, данный видеоматериал носит провокационный характер.



"Прежде чем реагировать, важно отделять медийную повестку от дипломатической. В медиапространстве время от времени возникают информационные всплески, вызванные различными заявлениями и событиями. Однако они не всегда точно отражают реальность, а иногда даже серьезно ее искажают", - подчеркнул он.



Пресс-секретарь также призвал представителей СМИ и блогосферы воздержаться от распространения непроверенной информации, подчеркнув, что министерство открыто к сотрудничеству.



"Что касается самого видео, то, вне зависимости от национальной принадлежности его автора, подобные высказывания в адрес нашего народа абсолютно неприемлемы. Узбекистан всегда защищал и будет защищать права, честь и достоинство своих граждан, где бы они ни находились", - заявил Бурханов.



По его словам, МИД Узбекистана оперативно связался с российской стороной по дипломатическим каналам сразу после появления видео в сети. "В таких случаях крайне важно установить первоисточник и убедиться в подлинности материала", - отметил он.



Бурханов также подчеркнул, что российская сторона выразила сожаление по поводу содержания ролика и указала на его провокационный характер. По итогам проверки было установлено, что видео создано деструктивными силами, стремящимися внести раздор в отношения между двумя народами.



Кроме того, российская сторона сообщила, что человек, фигурирующий в видео, не является гражданином России, что уже было официально подтверждено в российских СМИ.



"Еще раз напоминаем о важности ответственного подхода к распространению информации. Недопустимо тиражировать контент из непроверенных источников", - заключил Бурханов.



Федеральная служба безопасности (ФСБ) России установила личность гражданина Украины, который выступал от имени якобы гражданина России с шовинистическими заявлениями в адрес представителей узбекской нации.



Как сообщили в ФСБ, им оказался уроженец Николаевской области Николай Кочмарик, который в настоящее время находится на территории Украины и поддерживает Вооруженные силы Украины.