 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Узбекистан планирует интегрировать этические стандарты в сфере ИИ в 2025 году
04:58 03.02.2025

Этические нормы для ИИ – в разработке

02 Февраль, 2025

Узбекистан планирует интегрировать этические стандарты в сфере искусственного интеллекта (ИИ) в 2025 году.

Каковы ожидаемые цели для рынка программного обеспечения и услуг ИИ к 2030 году?

Об этом заявил премьер-министр Абдулла Арипов 31 января на Международном цифровом форуме Digital Almaty 2025 в Алматы. Он отметил, что в 2024 году по инициативе президента Шавката Мирзиеева в Узбекистане была утверждена стратегия развития ИИ до 2030 года. В рамках этой стратегии определены следующие целевые показатели: доведение объемов разработки программного обеспечения и предоставления услуг на основе ИИ до 1,5 миллиарда долларов США, создание 10 научных лабораторий, специализирующихся на исследованиях в области ИИ, формирование современной высокопроизводительной серверной инфраструктуры для обработки больших данных и обучения моделей ИИ, а также вхождение Узбекистана в топ-50 в рейтинге Индекса готовности правительства к ИИ. Для достижения этих целей обозначен ряд приоритетных задач. Первым из них является развитие кадрового потенциала и подготовка квалифицированных специалистов в области ИИ.

Какие проекты по внедрению ИИ уже реализованы в Узбекистане?

В частности, Узбекистан и Объединенные Арабские Эмираты заключили соглашение о запуске программы по подготовке 1 миллиона разработчиков ИИ. Второе ключевое направление - это ускорение внедрения технологий искусственного интеллекта в ключевых секторах экономики. На сегодняшний день уже реализовано более 20 проектов, среди которых оплата по ладони в метро PalmPay, цифровая идентификация MyID и FaceID в мобильных приложениях, ИИ-ассистенты от ЕПИГУ и Налогового комитета, а также запуск правовой платформы LexAI. Благодаря этим мерам, в 2024 году Узбекистан поднялся в Индексе готовности правительства к внедрению ИИ с 87 на 70 место. Третьим приоритетом выделено развитие IT-инфраструктуры, необходимой для эффективного применения технологий искусственного интеллекта. Узбекистан активно расширяет международное сотрудничество в области разработки стандартов регулирования ИИ, подготовки кадров и создания соответствующей инфраструктуры. С 2025 года в Узбекистане запускается новая система поддержки инновационных проектов, направленных на развитие ИИ. Планируется развивать программы поддержки стартапов через реализацию совместных программ акселерации и венчурного инвестирования.

Премьер-министр Абдулла Арипов, подчеркнув "беспрецедентные" возможности, которые открывает ИИ, также обратил внимание на "серьезные вызовы", связанные с его развитием. В их числе - обеспечение правовой защиты, регулирование этических принципов применения технологий ИИ, а также обеспечение прозрачности процессов сбора и обработки данных. Эти вызовы, по его мнению, требуют "пристального внимания и согласованных действий для обеспечения безопасности". В связи с этим, он отметил, что многие страны уже приняли этические принципы в области искусственного интеллекта, и Узбекистан планирует интегрировать аналогичные стандарты уже в текущем году. В заключение своего выступления, председатель Кабинета министров пригласил международных партнеров принять участие в международной конференции по развитию ИИ в странах СНГ, которая пройдет 7-8 августа 2025 года в Самарканде.

Источник - uz24.uz
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