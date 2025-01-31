|В учениях ОДКБ 2025 года акцент будет на угрозы в Восточной Европе и Центральной Азии
05:00 03.02.2025
В 2025 году Организация планирует провести целый ряд мероприятий
АЛМАТЫ, 30 янв. - Sputnik. В учениях и тренировках 2025 года ОДКБ сделает основной акцент на угрозах в Восточно-Европейском и Центральноазиатском регионах коллективной безопасности, сообщил начальник Объединенного штаба ОДКБ Сердюков во время брифинга в Центре кризисного реагирования ОДКБ.
"Принимая во внимание характер современных вызовов и угроз, а также прогноз возможного развития ситуации в зоне ответственности Организации, разработан и согласован со всеми заинтересованными сторонами вариант учебной военно-политической и стратегической обстановки, который принят за основу для проведения в 2025 году совместных мероприятий. Основной акцент сделан на угрозы коллективной безопасности в Восточно-Европейском и Центральноазиатском регионах коллективной безопасности", - сказал он на брифинге.
В марте 2025 года планируется Стратегическая командно-штабная тренировка Объединенного штаба, Секретариата, а также заинтересованных министерств и ведомств.
"Впервые в ходе тренировки планируется отработать вопросы подготовки предложений и проектов решений на формирование и развертывание всех компонентов Коллективных сил", - добавил Сердюков.
Также планируется провести:
в сентябре – в Беларуси совместное учение с Коллективными силами оперативного реагирования "Взаимодействие-2025", специальные учения с силами и средствами разведки "Поиск-2025", материально-технического обеспечения "Эшелон-2025". При этом замыслы этих учений планируется тесно увязать с целями совместного стратегического учения вооруженных сил Беларуси и России "Запад-2025".
в первой половине октября – в Кыргызстане оперативный сбор с Командованием и командно-штабное учение с подразделениями Коллективных сил быстрого развертывания Центральноазиатского региона "Рубеж-2025";
во второй половине октября – в Таджикистане совместное учение с Миротворческими силами "Нерушимое братство-2025" и специальное учение с совместным формированием РХБ защиты и медицинского обеспечения "Барьер-2025".
Кроме того, в 2025 запланировано провести на территории Таджикистана антитеррористическое учение компетентных органов государств – участников Содружества Независимых Государств, связанное с миротворческим учением "Нерушимое братство-2025".