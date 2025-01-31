В учениях ОДКБ 2025 года акцент будет на угрозы в Восточной Европе и Центральной Азии

05:00 03.02.2025

В 2025 году Организация планирует провести целый ряд мероприятий



АЛМАТЫ, 30 янв. - Sputnik. В учениях и тренировках 2025 года ОДКБ сделает основной акцент на угрозах в Восточно-Европейском и Центральноазиатском регионах коллективной безопасности, сообщил начальник Объединенного штаба ОДКБ Сердюков во время брифинга в Центре кризисного реагирования ОДКБ.



"Принимая во внимание характер современных вызовов и угроз, а также прогноз возможного развития ситуации в зоне ответственности Организации, разработан и согласован со всеми заинтересованными сторонами вариант учебной военно-политической и стратегической обстановки, который принят за основу для проведения в 2025 году совместных мероприятий. Основной акцент сделан на угрозы коллективной безопасности в Восточно-Европейском и Центральноазиатском регионах коллективной безопасности", - сказал он на брифинге.



В марте 2025 года планируется Стратегическая командно-штабная тренировка Объединенного штаба, Секретариата, а также заинтересованных министерств и ведомств.



"Впервые в ходе тренировки планируется отработать вопросы подготовки предложений и проектов решений на формирование и развертывание всех компонентов Коллективных сил", - добавил Сердюков.



