13:48 03.02.2025

Sky News: "Призраки Ким Чен Ына" за пару месяцев заговорят по-русски и перестанут ходить в атаку сомкнутым строем



Слухи о северокорейских солдатах резко подняли авторитет армии КНДР на Западе, хотя к реальности отношения не имеют



Воспаленное сознание украинских пропагандистов продолжает создавать фейки о северокорейцах в Курской области. Тема "коммандос Кима", на несколько недель выпавшая из поля внимания западной публики, снова в фокусе влиятельных изданий Запада.



В интервью американскому изданию The War Zone глава украинского Главного управления разведки генерал-лейтенант Кирилл Буданов (включен в реестр террористов и экстремистов) заявил, что северокорейцы продолжают оставаться на передовой в Курской области. Хотя якобы их активность и снизилась из-за больших потерь. Буданов насчитал 8 тысяч северокорейцев, которые якобы еще сражаются с украинскими боевиками в Курской области.



Заявление Буданова полностью противоречит сообщениям ведущих западных изданий (в том числе The New York Times и Times) о том, что "коммандос Кима" якобы были выведены с передовой для ротации. Журналисты, конечно, не были на фронте и довольствуются лишь украинскими анонимными сообщениями.



Волна сообщений о состоянии северокорейских спецназовцев последовала за скандальными комментариями, сделанными советником президента Украины Михаилом Подоляком. Он ссылается на данные Сил специальных операций Украины, которые якобы также наблюдали за отводом северокорейских подразделений.



Никаких подтверждений, как всегда, не предоставлено.



Прошлой осенью со ссылкой на южнокорейскую военную разведку лидеры Запада заявили: КНДР направила около 12 тысяч военнослужащих в Курскую область. Солдаты якобы начали обучение и боевое слаживание в августе, а в начале декабря якобы стали появляться в большом количестве на поле боя.



- Это было похоже на Вторую мировую войну, - говорит украинский полевой командир, подчеркивая архаичность военной тактики северокорейцев.



Буданов заявляет The War Zone, с тех пор были убиты или ранены около 4 тысяч северокорейцев, объяснив такой масштаб потерь "отсутствием реального боевого опыта". Это явно лживое заявление полностью противоречит подсчетам военной разведки Южной Кореи: в конце января она заявила, что потери КНДР в Курской области составляют около 300 человек убитыми и 2700 раненными.



Миф о северокорейцах очень выгоден ВСУ, поскольку позволяет объяснить украинскому обществу причины позорных поражений в Курской области. По данным американского Института изучения войны (ISW) и украинской OSINT-группы DeepState, ВСУ продолжают контролировать не более 439 кв. км территории Курской области. Еще 187 кв. км находятся в "серой зоне".



The War Zone пишет, что КНДР якобы готова отправить в Курскую область дополнительные подразделения спецназа. Они позволят оперативно ротировать уже развернутые подразделения.



Кроме того, КНДР якобы готов отправит в Россию большое количество боеприпасов - артиллерийских снарядов и ракет, а также артиллерийские орудия и РСЗО.



Если суммировать многочисленные заявления западных экспертов и политиков, то выходит только за последние 3 месяца Северная Корея поставила России около 120 170-мм самоходных артиллерийских орудий M1989 Koksan и 120 240-мм РСЗО M-1991. Никаких подтверждений и этим цифрам предоставлено не было.



Sky News пишет, что КНДР слишком заинтересовала в военном сотрудничестве с Россией, и не при каких обстоятельствах не хотела бы ее подвести. Так что новые силы могут-де прибыть в Курскую область в течение следующих двух месяцев.



Во время повторного развертывания будут устранены проблемы, которые якобы были присущи северокорейским подразделениям. В частности, языковой барьер с российскими войсками. Также корейцам могут улучшить снаряжение. Они больше не буду передвигаться по открытой местности большими группами, привлекая внимание украинских дронов.



- Этим солдатам потребовалось время, чтобы адаптироваться к новым обстоятельствам. Они сражаются против войск на передовой, которые уже имели двух- или трехлетний опыт, - говорит в интервью ведущему голландскому изданию RTL Nederland бывший командующий Сухопутными войсками Нидерландов Март де Круиф. - Они не имели возможности провести крупные учения в Северной Корее.



CNN отмечает, что северокорейские солдаты "все молодые, обученные, выносливые". Они прекрасно физически подготовлены и очень метко стреляют. И хотя, возможно, они и не проходили учения с дронами, но могут сбивать украинские БПЛА с расстояния около 100 метров. CNN подчеркивает: это говорит о высоком уровне подготовки в Северной Корее, недоступной для украинцев.