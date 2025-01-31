 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Новые данные о численности населения Казахстана на 1 января 2025 года
13:54 03.02.2025

В Бюро национальной статистики сегодня, 3 февраля 2025 года, предоставили обновленные данные о численности казахстанцев, сообщает Zakon.kz.

Так, на 1 января 2025 года в Казахстане проживало 20 286 084 человека. Судя по данным бюро, за 2024 год численность казахстанцев выросла на 252 242 человека.

Что касается самых густонаселенных регионов, то к ним относятся Алматы и Туркестанская область. В городе и области проживают 2 292 333 и 2 154 334 человека соответственно.

Если численность городского населения составляет 12 774 743 человека, то в сельской местности проживает 7 511 341 человек.

В столице страны, по последним данным, числится 1 528 887 человек. В третьем крупнейшем городе Казахстана – Шымкенте – проживает 1 256 263.

Численность населения Казахстана на 1 декабря 2024 года составила 20 265 320 человек, из них: горожане – 12 751 309; сельские жители – 7 514 011.

В Минздраве ранее предоставили информацию о том, сколько малышей родились в новогоднюю ночь. Так, в ночь на 1 января 2025 года в родильных домах Казахстана родился 181 ребенок, из них 105 мальчиков, 76 девочек и одна двойня, которая появилась на свет в Мангистауской области.

Анастасия Московчук

Источник - Zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1738580040


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