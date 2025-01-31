Уровень бедности в Узбекистане стал меньше 9%. Значительный прогресс в Бухарской и Самаркандской областях

13:56 03.02.2025

Уровень бедности в Узбекистане за 2024 год сократился до 8,9%



По итогам 2024 года уровень бедности в Узбекистане снизился с 11% до 8,9%, сообщили ЦЭИР и Минзанятости. Из бедности благодаря программам занятости выведены 719 тысяч человек. Самый низкий показатель бедности - в Навоийской области (5,7%), самый высокий - в Хорезмской (11,9%).



Уровень бедности в Узбекистане за 2024 год снизился до 8,9%, сообщили Центр экономических исследований и реформ со ссылкой на данные Агентства статистики при президенте, а также Министерство занятости и сокращения бедности.



Оценка проводилась совместно с Всемирным банком и основана на международной методике расчетов. По этой методике в течении года изучаются бюджеты домохозяйств по всей республике.



В обследовании 2021 года приняли участие около 10 тысяч семей, в 2022 году охват превысил 14 тысяч, а в течении 2024 года было опрошено уже более 16 тысяч домохозяйств.



Анализ изменения уровня благосостояния населения показал, что в 2023 году уровень бедности снизился с 14% до 11%, а в 2024 году - до 8,9%. За прошлый год из бедности были выведены 719 тысяч человек, говорится в материале. Самый низкий показатель бедности - в Навоийской области (5,7%), самый высокий - в Хорезмской (11,9%).



Положительные изменения отмечены во всех регионах страны. Особенно значительный прогресс зафиксирован в Бухарской и Самаркандской областях, где бедность сократилась в среднем на 3,1 процентного пункта, составив 8,7% и 7,5% соответственно. В Наманганской области и Каракалпакстане уровень бедности снизился на 2,8 п. п. - до 7,6% и 10,8%.



Меньше всего снижение показателя бедности отмечено в Кашкадарьинской области - с 11,5% до 9,6% (на 1,9 п. п.), в Навоийской - с 7,6% до 5,7% (1,9), в Ферганской - с 10,1% до 8,6% (1,5), в Сурхандарьинской области - с 10,6% до 9,3% (1,3) и в Ташкенте - с 7,9% до 7,3% (0,6).



Доходы населения



По данным ЦЭИР, сокращение бедности стало возможным благодаря обеспечению занятости, поддержке предпринимательства и эффективному использованию земель.



В результате этих мер реальные доходы населения за прошлый год увеличились на 10,7%, составив в среднем 2,1 млн сумов на душу населения в месяц (в начале года - 1,7 млн сумов).



Основными источниками доходов остаются:



- заработная плата - 42,6% (в 2023 году - 41,9%);

- доходы от предпринимательства - 22,9% (21,4%);

- пенсии, социальная помощь и субсидии - 18,2% (18,9%);

- доходы от сельского хозяйства и приусадебных участков - 10,7% (9,8%);

- денежные переводы из-за рубежа - 2% (3,1%);

-прочие доходы - 3,6% (4,9%).



Доходы от предпринимательской деятельности увеличились на 1,5 процентных пункта, а доходы от сельского хозяйства - на 0,9 п. п. В то же время доля денежных переводов сократилась до 2%.



Наибольший рост доходов зафиксирован в Ферганской (+19,1%) и Бухарской (+11,4%) областях, а также в Ташкенте (+17%). В столице средний доход населения составил 3,6 млн сумов, а в Навоийской и Кашкадарьинской областях - 2,2 млн сумов.



В 2024 году доходы от зарплаты увеличились на 12,9%, чему способствовало трудоустройство 5,1 миллиона человек. Доля официально трудоустроенного населения выросла на 30%.



Одним из успешных проектов по повышению доходов называется "Сайхунабадский опыт" в Сырдарьинской области. В рамках пилотной программы 326 тысяч микропроектов способствовали росту доходов населения от приусадебных участков на 14,7%, а в семьях с низкими доходами - на 17,7%, отметили в ЦЭИР.



Кроме того, 159 тысяч человек получили доступ к 61 тысяче гектаров земли, зарегистрированных как фермерские хозяйства.



В декабре президент Шавкат Мирзиеев отмечал, что уровень бедности к концу 2024 года снизится до 9%. По его словам, если сотрудничество с предпринимателями продолжится, "в ближайшие годы мы сможем снизить этот показатель до 6%".



Как оценивается бедность



Оценка уровня бедности в Узбекистане проводится на постоянной основе с 2020 года и представляет собой важный источник данных об уровне, условиях и качестве жизни населения, а также является единственным информационным источником для оценки уровня монетарной бедности в стране



Участвующие в опросе домохозяйства разделаются на 10 групп по размеру расходов, и из этих семей выделяют 30% домохозяйств с наименьшими расходами (доходами). Минимальные потребительские расходы (МПР), используемые для определения черты бедности, учитывают необходимое ежедневное потребление продуктов питания (2200 ккал), непродовольственных товаров и услуг в месяц.



Согласно законодательству, Агентство статистики объявляет МПР до 20 января каждого года. В прошлом году МПР повышались два раза - в начале года на 9,3% на фоне инфляции предыдущего года в 8,7%, затем - еще на 4,3% в связи с резким повышением с 1 мая тарифов на газ и электричество. Этот показатель составляет 648 тысяч сумов в месяц. В текущем году новый показатель МПР еще не публиковался.



С 2022 года критерий среднедушевого дохода в месяц, применяемый при признании семьи малообеспеченной через информационную систему "Единый реестр социальной защиты", приравнен к минимальным потребительским расходам. Некоторые пособия и другие социальные нормы должны выплачиваться не ниже МПР.



В перспективе Узбекистан планирует внедрить индекс многомерной бедности, который позволит более точно оценивать условия жизни населения и разрабатывать адресные меры по борьбе с бедностью.