Кыргызстан - маленькая страна, уже перессорился ... с родственниками. Интервью с новым главой налоговой службы Алмамбетом Шыкмаматовым

14:08 03.02.2025 "Я уже перессорился со многими, даже с родственниками". Интервью с главой ГНС Алмамбетом Шыкмаматовым



3 февраля 2025



Tazabek - Алмамбет Шыкмаматов, который с 18 декабря 2024 года был назначен председателем Государственной налоговой службы, в интервью Tazabek рассказал, как он осваивается на новом месте работы, про то, какие реформы ждут налогоплательщиков.



В беседе с корреспондентом он обсудил острые вопросы, которые касаются кадровой политики ведомства, и поднял тему справедливости как в государственном управлении, так и в бизнес-процессах.







-Алмамбет Насырканович, как вам Государственная налоговая служба?



Налоговая система - это сложный участок. Это большая ответственность. С одной стороны, эта ответственность меня мотивирует, а с другой стороны, озадачивает, скажу честно.



За столько лет некоторые проблемы в Налоговой глубоко пустили свои корни. Вырывать и "выкорчевывать" их только на словах просто. В реальной жизни сталкиваешься с сопротивлением, которое зачастую касается менталитета и психологии наших сотрудников, государственных органов, с которыми мы взаимодействуем, и бизнеса.



Одному это сделать сложно, поэтому обязательно должны быть стратегия и политическая поддержка президента, его воля. В этом плане она у меня есть.



Я думаю, что мы справимся с задачей. Я уверен в своих силах, но это будет тяжело.



- Сфера администрирования налогов вам близка?



-Профессионально этим я никогда не занимался с утра до вечера, но не чувствую себя чужим в этой сфере. Позвольте объяснить. Когда я работал в Министерстве юстиции, через нас проходило много нормативно-правовых актов, которые касались в том числе и налогов. Я принимал участие в обсуждениях на различных площадках, где от нашей позиции зависело принятие того или иного документа. А фискальная политика - это, прежде всего, законы, которые реализуются Налоговым кодексом. Так что для меня не составляет труда разобраться.



Также мне помогает опыт в парламенте. Я, как лидер фракции и заместитель председателя комитета, часто соприкасался с вопросами, связанными с Бюджетным и Налоговым кодексами. Много было обращений от бизнеса. Некоторые вопросы до сих пор не потеряли свою актуальность.



Сейчас приходится очень много читать, проводить совещания с нашими экспертами и специалистами, которые давно работают в налоговой системе. У меня в команде есть 4 профессионала, которые и раньше тут работали и разбираются в нюансах - мои заместители. Они меня полностью устраивают. Они хорошо разбираются в отрасли, но, мне кажется, что им иногда не хватает политической воли и стратегического видения.



- Когда вы сказали, что некоторые проблемы глубоко "пустили корни" в Налоговой, что вы имели в виду?



-Кадровую политику. Это вообще просто ужас, что здесь творится. Все по звонку. Никто не растет по карьерной лестнице без звонка или странных решений.



Понимаете, не надо быть налоговиком, чтобы в этом разобраться. Все, что нужно, - это быть хорошим администратором, волевым, принципиальным и решительным человеком, чтобы не допускать подобного. Это очень тяжело. Кыргызстан - маленькая страна, мы все друг друга знаем, дружим, общаемся, контактируем. Тут возникает дилемма: либо надо разрывать отношения, либо просто плыть по течению. Я решил действовать принципиально, раз взял такую ответственность. Уже перессорился со многими, даже с родственниками. Может быть, отношения не восстановятся, но я готов пойти на эту жертву. Наверное, эту проблему и до меня понимали, но эта дилемма их мучила, и они делали выбор не в пользу страны.



Кадровая реформа будет направлена на повышение эффективности работы сотрудников Налоговой и оптимизацию внутренних процессов. В современном мире кадровая работа требует стратегического подхода. Мы должны развивать новые навыки сотрудников, внедрять новую культуру, ориентированную на большие данные и сервис. Будем постоянно учиться.



- А с какими вопросами обращаются к вам?



"Того передвинь, этого поставь". Я вот удивляюсь, вроде бы правоохранительные органы каждый день кого-то задерживают. Я думал, что сейчас отток кадров будет, все будут уходить - в Налоговую "ни ногой". И нет, каждый день телефон разрывается. "Алло, алло. Поставь того". Все как-будто сговорились. А знаете, почему так происходит? Зачастую депутат или высокопоставленный чиновник даже не подозревает, кого он трудоустраивает на ключевые места. Это классическая рабочая системная схема, когда приходят, изучают, с кем общаются, с кем дружат, а кто сосед и прочее. Руководителям звонят и просят за тех или иных людей. Все изнутри гниет и разрушается. Так быть не должно.



- Вы не так давно в этой должности, а уже в центральном аппарате произошли перемены - убрали выездные проверки. Какие еще ждут реформы: и в области налогообложения, и в кадровой политике?



- В кадровой политике я уже рассказал, что, в первую очередь, придется при приеме на работу в коллектив ГНС жертвовать друзьями и родственниками. Сотрудники уже составляют перечень, кто за кого просит. Скоро буду принимать жесткие меры. В прессе будут недовольны, но я же не буду по каждому случаю ходить и докладывать. Значит, надо наказать, чтобы другим не повадно было. Кто не справляется, шила в мешке не утаишь. Они себя вскоре выдадут.



Недавно был упразднено управление в центральном аппарате. Это управление, если говорить простыми словами, было карательным органом в структуре Налоговой службы, который просто "кошмарил" преимущественно крупный бизнес. Они сами и планировали, и проверяли, и утверждали свои отчеты, и назначали проверяющих. Какие-то странные разговоры до меня доходили. И вся страна об этом знала. Каждый, кто приходил руководить Налоговой, может, и хотел, но не мог упразднить этот орган, потому что в самой системе было сильное сопротивление. Но, благодаря политической поддержке, которая у меня есть, и твердой гарантии, я принимаю жесткие и хлесткие решения.



Раньше аргументировали так: нельзя это управление трогать, там сосредоточены самые лучшие инспектора в стране, нельзя функции передавать местным органам, все должно быть централизованно. Но это все был "развод". Центральный аппарат должен заниматься не проверками, а как головной мозг системы - вырабатывать стратегию, тактику, решения вопросов, определять проблемы в системе, менять законодательство. Проверки должны оставаться за сотрудниками на местах. Если эти специалисты, которые раньше были в центральном аппарате на проверках, не могут работать на местах, то возникает вопрос к их компетентности. Всех, кто как пчелы, сосредоточились в центральном аппарате, нужно отправлять по регионам, чтобы они там компетентно контролировали и проверяли.



-Хорошо, с центральным аппаратом разобрались, какой следующий шаг?



Следующий шаг - это оптимизация цифровизации. Я посмотрел, столько денег было направлено на цифровизацию налоговой системы за последние 8-9 лет, но воз и ныне там. А это произошло потому, что на эти мероприятия направлялись в основном грантовые проектные деньги, осваивание которых охватывает долгие процедуры. Образно говоря, проект разбит на 5-7 компонентов, а мы первые 2 компонента делаем только 8 лет. Пока мы находимся на этой стадии, прогресс не стоит на месте, в мире выпускаются новые технологические решения. Столько всего поменялось, даже президенты поменялись. Считаю, что это была неправильная стратегия, нужно избавляться от длинных процедур. Поэтому мы будем искать и другие источники для цифровизации.



У нас уже есть четкая дорожная карта. На днях приступим к реализации первых шагов.



- Скажите, считаете ли вы текущее налогообложение рынков правильным?



-Сейчас базары "Дордой" и "Кара-Суу" работают по особым налоговым режимам, при которых торговцы должны указать, сколько доходов они получают. Размер ставок зависит от оборота, который варьируется от 8 млн сомов до 200 млн сомов и выше. Еще у нас есть рынки, которые постановлением Кабинета министров работают по упрощенному налогообложению по ставке 0,1%. И есть еще другие рынки, которые не попадают ни под упрощенный режим, ни под особый - они облагаются совсем другими налогами. Это же неправильно, так не должно быть. Так произошло из-за необдуманных действий и отсутствия глубокого анализа. Внедрили "на ура" недоработанный модуль. Поэтому мы оказались там, где мы оказались. Конечно, сейчас с моей стороны некорректно все это обсуждать. Я знаю эту проблему, теперь будем решать безболезненно для самих налогоплательщиков. В налогообложении, считаю, нужно придерживаться 4 принципов Адама Смита: справедливость, определенность, удобство и эффективность. Порядок будет при условии справедливой системы налогообложения, удобной для всех, при работающих законах (определенность). Те страны, которые нарушают эти принципы, сталкиваются с социальным недовольством.



- Вы имеете в виду, что сейчас будет какая то единая ставка для рынков разрабатываться? Условия для рынков поменяются?



-Этот вопрос тоже требует решительности и политической воли. Скоро общественность узнает. С рынками мы тоже должны решить вопрос в сторону упрощения. Задача ведь государства - навести порядок и собрать ту часть налогов, которая по справедливости должна быть у государства. Это все регулируется законом - Налоговым кодексом. Чтобы получить эти налоги, я думаю, надо эти процедуры упростить. Ко всем рынкам будет единый подход. Детали вы скоро узнаете. Пока раскрыть их я вам не могу. Разрабатываемые нормы на стадии обсуждения. Создана рабочая группа, которая заседает каждый день, а итоги мне вечером докладывают. Мы проводим мозговые штурмы, собираемся, обсуждаем. Вы знаете, что здесь творится!? Мы как пожарники, столько наломали дров.



Я хотел бы сказать спасибо нашим предпринимателям. Они очень стрессоустойчивые, жалуются, но терпят. Этот вопрос мы должны быстро решить. Здесь нарушен принцип справедливости. А то, где больше проходят митинги, там вводят спецрежим, а где еще грозят митингами, там ставка 0,1%, а если бедные предприниматели молчат, то живите как хотите. Мы что, хотим возмущений, и только после этого будем реагировать? Так тоже нельзя. Все, что произошло, называется цепной реакцией. Сначала неправильные ставки ввели, потом у бизнеса был "анафилактический шок", бизнес начали трясти, вся эта политика дала обратный эффект. Власти начали действовать как пожарники: тут потушили, здесь потушили, а проблему все равно не решили, отодвинули в долгий ящик. Сейчас наша общая задача - решить эту проблему. Главное, слава богу, у президента есть видение, есть его задача.



Он поставил две понятные и четкие задачи: упростить и убрать чрезмерную нагрузку и бремя. Президент дал четкое задание: сидите, работайте. По-моему, на этой неделе ему я должен доложить.



- Одним из самых острых вопросов стало внедрение системы ЭТТН, в использовании которых и были выявлены коррупционные схемы на самом высоком уровне. Сейчас предлагаются разные решения по использованию ЭТТН, работает комиссия. Расскажите о промежуточных результатах? И есть уже какие-то решения, которые будут приняты в ближайшее время?



Как вы знаете, по указу президента была создана рабочая группа, которая трудилась над проблемой использования электронных товаротранспортных накладных. Уже разработан документ, его вынесли на общественное обсуждение. В соответствии с разработанными нормами и правилами, ЭТТН остается для импортеров и производителей. Когда товар уже зайдет на рынок для розничной или оптовой продажи, его будут оформлять на бумажном счете-фактуре. То есть у налоговика будет возможность отследить товар. Задачей ЭТТН было отслеживание товаров. В идеале целью ЭТТН было помочь налоговикам видеть передвижение товара в режиме онлайн с использованием виртуального склада для борьбы с контрабандой. Все это красиво звучит, но на самом деле оказалось, что модуль не работает, сервера не выдерживают. Бухгалтеры жалуются, что им приходится работать по ночам, так как днем сервер зависает. Днем они не могут этим заниматься, каждый день выбивают чеки, которые скапливаются. Только ночью сервера более или менее свободны, бухгалтер вбивает информацию. Поэтому бухгалтеров не хватает. Принцип неудобства здесь на лицо и от эффективности мало толку.



Повышение сбора налогов - это не заслуга ЭТТН и ЭСФ, я вас уверяю. Это заслуга жесткого порядка - все передумали скрывать налоги, идут и добросовестно платят, не хотят шутить с законом. Особенно крупный бизнес. Они просто хотят не иметь проблем с законом и платить вовремя налоги, поэтому и растут сборы. Но ЭТТН и ЭСФ тут ни при чем, на практике видно, что толку от этого нет.



-Какой план на этот год поставлен перед Налоговой?



-Утвержденный план на 2025 год составляет 268 млрд сомов. А мы вот в этом году собрали 234 млрд сомов. В январе мы собрали на 2 млрд больше. План был собрать 19 млрд сомов, а мы собрали 21 млрд сомов. План на январь 2024 года был 16 млрд сомов, и собрали еле-еле 16 млрд сомов. А ведь я тут ни при чем, даже ничего не успел сделать. Мой первый посыл бизнес-сообществу: "ЭТТН - это неправильно". Мне кажется, на повышение сбора повлиял вопрос справедливости. В бизнесе тоже работают добрые люди, справедливые и адекватные. Сейчас по ЭТТН Налоговая служба уже не напрягает. Они знают, что скоро законодательство по ЭТТН будет пересмотрено, поэтому не происходят проверки, штрафы, сверки отчетов. В первый же день я издал указ, чтобы по ЭТТН не усердствовали, поскольку все будет пересмотрено, и мы дадим обратную силу законам. Это сделано для того, чтобы налоговики не ходили по рядам и не кошмарили бизнес, особенно малый и средний. Я думаю, что люди просто справедливо платят.



-Вы затронули тему справедливости. В то же время в начале года президент объявил о налоговой амнистии для тех, чья задолженность была накоплена до января 2022 года. Это, по вашему, справедливо по отношению к тем, кто вовремя и все платил?



Очень справедливо. Это заблуждение людей, которые, наверное, не совсем разбираются в этом. Мы списали порядка 11 млрд воздушных денег, которые сидели на отчетах как облако. Эти деньги безнадежны. Их никогда не взыскать. Из года в год эта задолженность переходила и висела грузом. И здесь не надо быть фискалом, чтобы понять проблему. Я пришел, посмотрел недоимку в отчетах, мне обозначили проблему. Эти воздушные штрафы все время накручивались, а некоторых фирм давно уже нет. Долги можно считать безнадежными. И что с ними делать? Списывать.



Я хочу еще раскрыть одну деталь. Для чего нужны были эти долги для некоторых структур? Потому что, по нынешнему действующему законодательству, налоговый инспектор может проверить компанию за 2024 год, за 2023 и за 2022 год. А по прошлым годам, за 2019-2022 года, все, что могли взыскать, уже взыскали. Все, что люди должны были, заплатили. Их по 100 раз проверили уже. Остались только безнадежные долги.



И теперь, если бы мы не сделали эту амнистию, то у налогового инспектора была бы возможность зайти еще на 3 года туда назад. Знаете, с чего начал бы инспектор? Не безнадежных должников, а с надежных. Они бы пошли с плановой проверкой еще раз к тем, кто справедливо платил налоги, и потребовали бы документы за прошлые годы. У многих офисы поменялись, бухгалтеры поменялись, какие-то справки и документы не сохранились. И все, пожалуйста, штраф, коррупция, кошмар для бизнеса. И если налоговик не совсем добросовестный, то он вглубь заходит, потому что там можно создать проблемы и решить проблемы. Вот управление, которое мы расформировали, оно сначала создавало проблемы, а потом решало их, а бедный бизнесмен благодарил и не знал, что проблема там же и родилась. Один и тот же приходил, только в другом костюме. Одна рука создает, другая рука решает. А вы говорите, справедливость.



Конечно, это справедливо - взять и закрыть эту лавочку. Это, прежде всего, норма для налоговиков, что туда нельзя заходить - не кошмарьте. На 6 лет туда идут и давай, давай, давай. А теперь, пожалуйста, проверяйте с 2022 по 2024 годы. И те, кто не успел заплатить, пусть заплатит.



- Зачем убрали налог на автотранспорт? Разве его можно заменить сбором за ГСМ?



Даже мои знакомые мне говорили: "Мы порядочно платили за транспорт, вы взяли и убрали налог". Каждому же не объяснишь. У порядочных налогоплательщиков давно все взыскали. Не взыскали у тех, кто машину продал по доверенности или по запчастям, у кого старые машины, кто не ездит, кто потерял. Это уже безнадежные долги, зачем с ними возиться. Зачем налоговику устраивать с ГАИ рейды? Ссорятся, на видео снимают друг друга.



А эта практика, когда большой джип платит больше, потому что он больше бензина употребляет, справедливая. Вы сами не заметите, как вы заплатили этот сбор. Кто-то очень удачно придумал эту меру в мировой практике. Это уже не бремя налогоплательщика, получается. Вы не замечаете, как 10 сомов отдали, и налоговик к вам не приходит и не останавливает, не спрашивает уплату налога, не ходит по домам, не закрывает вам вылет в аэропорту из-за задолженности. С налоговиком не встречаетесь, нефтетрейдер сразу оплатил. Этот сбор уходит сразу в дорожный фонд по целевому назначению.



Налог на транспорт убрали, но ввели более справедливый сбор: машина большая, много ездишь, на 10 сомов плати больше. Машина маленькая, ездишь мало - все, плати меньше.



-Как вы думаете, нужно ли было единый налог вводить?



-Единый налог взят из мировой практики. Он очень удобен для бизнеса. В парламенте часто поднимали вопрос введения единого налога: "Почему не ввести единый налог? Зачем кошмарить бизнес?" Ввели единый налог с оборота, и все, никаких проблем. Мы не хотим видеть ни налоговиков, ни полицейских, хотим просто платить с оборота. Сейчас много желающих платить по единому налогу.



-Я знаю, что сейчас готовятся поправки в Налоговый кодекс. Когда они будут приняты?



По поручению президента, мы сейчас готовим изменения в Налоговый кодекс. Весной уже будут приняты поправки. Нужно выдержать все процедуры, которые ни в коем случае нельзя нарушать. Закон должен пройти общественное обсуждение, согласование. Нужно все соблюсти и сделать при этом быстро, поэтому работаем сейчас днем и ночью.



-Как только будут приняты поправки, они будут действовать с 1 января?



Нет, только по ЭТТН дадим обратную силу. Сейчас же их применение не администрируют, поэтому, чтобы не было у налогоплательщиков проблем, даем обратную силу. Вот видите, с января вроде бы ситуация по ЭТТН успокоилась, и получили больше. Это благодаря разумности наших налогоплательщиков, мы на 2 млрд за один месяц собрали больше.



-Вы сейчас часто встречаетесь с бизнесом. Какие у них чаяния, о чем они вас просят? Какие у них проблемы?



Самое главное для бизнеса - это удобство. Все дороги ведут в Рим, испокон веков от государства ждут понятного удобного сервиса, чтобы определить справедливую налоговую ставку. Они говорят: "Сделайте удобным сервис, не мучайте нас процедурами".



Кстати, мало кто жалуется на ставки. Все понимают, что, по мировой тенденции, у нас самые благоприятные ставки налогов.



В Кыргызстане самые низкие ставки по налогам. Для сравнения, в Японии налог на прибыль составляет 23%, прогрессивная шкала - от 5 до 45%, НДС - 10%, налог на дивиденды - 20%, пени - 14% годовых, штрафы - 10-20% от неуплаченной суммы. В Японии предусмотрена еще уголовная ответственность. Во Франции, Австрии и Германии тоже ставки по налогам высокие. А в Кыргызстане налог на прибыль - 10%, НДС - 12%. Штрафы составляют от 1000 до 65 000 сомов, в отдельных случаях доходят до 1 млн сомов. Пеня составляет 0,09% от суммы задолженности. У японцев сумма пени - 14%, в Сингапуре - 5%. Во всех перечисленных странах, кроме Кыргызстана, предусмотрена уголовная ответственность. Не дай бог, в этих странах попадешься на неуплате налогов, мало не покажется. В то же время, там хорошо работает закон: защищены права человека, работают суды, можно подавать апелляции. Там невозможна ситуация, когда пришел, накрутил проценты и обанкротил компанию. У государства тоже не получится просто надавить, а бизнеса - просто так вывернуться. Система установлена таким вот справедливым образом.



Так вот, у нас самые низкие ставки, но что касается процедур, нужно еще поработать над этим. Всем уже приелась фраза, что "налоговые инспекторы кошмарят бизнес". А это уже вытекает из кадровой политики, администрирования и ответственности самих налоговиков. Это пакет документов, законы, ужесточение контроля, нормативку надо менять по подбору кадров. Нужно даже какие-то нестандартные меры вводить. Вот кто-то за кого-то просит, звонит. Как его наказать? Я сейчас думаю. В Трудовом кодексе нет понятия звонок сверху, но это все надо систематизировать. Я по этому поводу приму решительные меры. Наверное, внутренними приказами буду это все осуществлять - делать выговоры, проводить служебное расследование.



Если резюмировать все сказанное, какой ваш девиз на этот год? Не будем далеко заглядывать.



Путь на встречу бизнесу. И это не популизм. Мы, дай Бог, соберем 268 млрд сомов, благодаря нашим кормильцам, налогоплательщикам.



Как я уже неоднократно говорил, президент поставил задачу создать эффективную, удобную и комфортную систему налогообложения, основанную на разумном балансе между интересами государства и возможностями бизнеса.



Задача увеличения налоговых сборов не должна решаться за счет увеличения налогового бремени. И такого "повышения эффективности налогового контроля", когда налоговики позволяют себе, скажем так, "творчески" трактовать закон и очень субъективно оценивать финансово-хозяйственную деятельность налогоплательщика.



Власть это прекрасно понимает. Источник - Tazabek.kg

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1738580880





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