Новые подробности гибели группы Дятлова: Родственникам погибших следователи рассказывали басни

14:35 03.02.2025

2 февраля исполнилось 66 лет со дня гибели туристов группы Дятлова на перевале



Николай ВАРСЕГОВ

Наталья ВАРСЕГОВА



2 февраля исполнилось 66 лет со дня гибели туристов группы Дятлова на перевале.



Зимой 1959 года в горах Северного Урала пропали девять туристов, ушедших в поход под руководством Игоря Дятлова. Через месяц спасатели обнаружили их разрезанную палатку. А в радиусе полутора километров от нее - пять замерзших тел. Трупы остальных нашли только в мае. Почти все туристы были разутые и полураздетые. У некоторых - смертельные травмы. До сих пор не разгадано, почему ребята убежали на лютый мороз и на свою погибель.



Мы ведем свое расследование с 2012 года. За это время было опрошено немало свидетелей, написаны десятки запросов в различные ведомства. Мы отыскали уникальные документы, включая засекреченные. Провели гражданскую эксгумацию тела Семена Золотарева, захороненного на Ивановском кладбище в Екатеринбурге, так как были сомнения, что под фамилией Золотарева погребен именно он. Были инициаторами прокурорской проверки в 2019 году.



Мы понимаем: всех наших усилий недостаточно для раскрытия тайны перевала Дятлова. Грамотно и профессионально это могут сделать только правоохранительные органы. И вот почему.



ПРИ ЧЕМ ТУТ ЧИНОВНИКИ?



Изучив архивное уголовное дело, мы обратили внимание, что гибель 9 человек фактически не расследована. Дело прекращено в отношении чиновников, которые не доработали, не досмотрели. Однако, за неимением прочих виновников трагедии, наказали именно этих чиновников, при этом не очень жестко.



Из постановления о прекращении дела:



"За недостатки в организации туристкой работы и слабый контроль бюро Свердловского ГК КПСС наказало в партийном порядке: директора Уральского политехнического института Сиунова, секретаря партбюро Заостровских, председателя профкома УПК Слободина, председателя городского союза добровольных спортивных обществ Курочкина и инспектора союза Уфимцева. Председатель правления спортклуба института Гордо с работы снят.



Учитывая, что между действиями перечисленных выше лиц, допустивших недостатки в постановке спортивной работы, и гибелью туристов нет причинной связи, ...уголовное дело о гибели группы туристов дальнейшим производством прекратить".



Туристы едут на грузовике от поселка Вижай до поселка Второй Северный. Домой вернется только Юрий Юдин (второй слева)



Непонятно, почему дело было возбуждено по факту гибели людей, а прекращено наказанием чиновников? На сей счет в деле нет пояснений, кроме одной туманной фразы: "Причиной гибели явилась стихийная сила, преодолеть которую туристы были не в состоянии".



СТРАННАЯ СИЛА



Очевидно, что и "стихийную силу", якобы явившуюся причиной гибели 9 туристов, следствие установить не пыталось. Из материалов дела невозможно понять, что конкретно назвали "стихийной силой". Даже если предположить, что речь про погоду, то в деле нет ни одного метеорологического документа. Имеются лишь упоминания, не подтвержденные документально.



ГДЕ ВЕРСИИ?



Очевидно, что непонятная смерть в горах сразу девяти человек - событие из ряда вон. Тем более странно, что в уголовном деле нет ни одного запроса о возможных происшествиях. Например:



- о побегах заключенных из находящихся в относительной близости колоний "Ивдельлага";

- о преступных группах в Ивдельском и других близлежащих районов;

- об авариях на промышленных предприятиях близких к месту гибели;

- о возможных техногенных катастрофах в Свердловской или Пермской областях;

- о возможных неудачных испытаниях военной техники;

- о неудачных запусках космических ракет либо падении их частей.



Неужели следователи, зная правду, лишь имитировали расследование?



КОМПЕНСАЦИЮ ВЫДАЛИ ЗАРАНЕЕ



Недавно в одном из архивов мы обнаружили любопытный документ. Это протокол № 10 заседания исполнительного комитета Ивдельского городского совета депутатов трудящихся от 10 марта 1959 года. Первым пунктом на повестке дня - вопрос об оказании денежной материальной помощи гражданке Золотаревой. Тут же решение о выплате 1000 рублей. Правда, вынесено оно было заранее - 7 марта 1959 года.



А ведь 7 марта еще не было никаких сведений о Золотареве. К этому моменту найдены только тела пяти погибших - Дорошенко, Кривонищенко, Дятлова, Слободина, Колмогоровой. Остальную четверку считали без вести пропавшими, их тела обнаружат только в мае под двухметровой толщей снега в овраге. А пока гуляли ссамые зловещие слухи. Например, что те четверо, убив пятерых товарищей, сбежали в Америку…



Выходит, что чиновники точно знали, что никого в живых уж нет и нужно выплатить компенсации, чтобы родственники поменьше возмущались?



Документ о компенсации матери Семена Золотарева за гибель сына.



НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ?



В 1959 году Евгений Федорович Окишев был заместителем начальника следственного отдела прокуратуры Свердловской области. Он принимал участие в расследовании. Евгений Федорович рассказывал нам, что у гражданских следователей возникло подозрение на связь гибели туристов с неудачными испытаниями оружия. Тогда они отправили запрос в прокуратуру РСФСР. На сей запрос не было ответа "нет". Но из Москвы скоро был дан приказ о прекращении уголовного дела. Тогда же была придумана версия про несчастный случай:



"Я родственникам начал объяснять, что это мог быть несчастный случай, как мне было приказано этим товарищем из Генеральной прокуратуры. Несчастный случай, связанный с природной стихией, и больше никаких разговоров о всяких там прочих версиях!".



Евгений Окишев изучает копию уголовного дела, которое он вел в 1959 году.



Так что это за случай такой? Почему даже тогда не могли дать ему точное определение - ураган в горах, неподготовленность группы?



Вопросы вызывает и то, что во время эксгумации тела Семена Золотарева в Екатеринбурге на Ивановском кладбище судмедэкспертом Сергеем Никитиным были обнаружены травмы, не перечисленные в акте судмедисследования в уголовном деле - в частности, перелом правой лопатки в трех местах...



МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА



"Обосновано ли прекратили дело"



Допустим, наши, так называемые гражданские выводы могут быть не убедительными. Но вот заключение ветерана следствия, следователя-криминалиста СК РФ Сергея Шкрябача из его анализа уголовного дела в 2017 году:



"Анализ материалов уголовного дела, а так же проверок этих событий, проводимых различными инстанциями, дает основание полагать, что объективных данных о причастности каких-либо лиц, учреждений и организаций к гибели в феврале 1959 года девяти туристов в Ивдельском районе Свердловской области нет.



И если окончательный вывод об отсутствии состава преступления в действиях должностных лиц, участвовавших в организации данного похода, можно условно считать правильным, то обстоятельства, определяющие наличие или отсутствие события преступления, полностью не исследованы, что вызывало и вызывает сомнения в обоснованности прекращения расследования.



Утверждение о том, что "причиной гибели туристов явилась стихийная сила, преодолеть которую они были не в состоянии", требует четкой аргументации с изложением объективных доказательств, что по результатам расследования сделано не было. То, что они в сильный мороз полураздетые самостоятельно покинули палатку и шестеро при этом замерзли, а трое погибли, в том числе и от тяжелых травм внутренних органов, не является основанием без исследования и объяснения причин, обстоятельств и механизма этих событий отнести все произошедшее к действию непреодолимой стихийной силы. Обстоятельства гибели группы Дятлова требуют более детальных исследований".



ОТ АВТОРОВ



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