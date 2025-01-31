Казгидромет представил прогноз весеннего половодья по областям (видео)

14:54 03.02.2025 Названы паводкоопасные районы по областям Казахстана



Астана. 3 февраля. КазТАГ – Названы паводкоопасные районы по областям Казахстана, передает корреспондент агентства.



Список паводкоопасных районов по областям в понедельник распространила пресс-служба РГП "Казгидромет".







По районам области Абай анализ многолетних гидрологических данных, а также учет накоплений осадков, глубины промерзания и увлажненности почвы в области позволили распределить опасные участки на две категории.



Высокий риск: районы Аксуатский, Аягозский, Бескарагайский, Бородулихинский, Жарминский, Кокпектинский, Уржарский, Маканчинский, город Семей.



Средний риск: районы Абайский, Жанасемейский, город Курчатов.







Данный прогноз составлен по средним датам наступления половодья и является предварительным. Прогнозные данные будут уточняться в зависимости от текущих синоптических условий. Также, после вскрытия рек от ледяного покрова будут еженедельно предоставляться краткосрочные гидрологические прогнозы.



По районам Акмолинской области предварительные расчетные результаты прогнозных уравнений указывают на высокие риски возникновения превышение критических уровней воды на реках Есиль, Калкутан, Жабай, Селеты, а также в районах, которые расположены вдоль русла реки Есиль.



Анализ многолетних гидрологических данных, а также учет накоплений осадков, глубины промерзания и увлажненности почвы в области позволили распределить опасные участки на три категории.



Высокий риск: Целиноградский, Аршалинский, Атбасарский, Астраханский, Зерендинский районы.



Средний риск: Буландынский, Жаркаинский, Сандыктауский, Ерейментауский, Коргалжынский, Бурабайский, Шортандинский, Есильский, Жаксынский районы, города Кокшетау и Косшы.



Низкая риск: районы Аккольский, Егиндыкольский, Биржан сал и город Степногорск.



Данный прогноз составлен по средним датам наступления половодья и является предварительным. Прогнозные данные будут уточняться в зависимости от текущих синоптических условий.



Также, после вскрытия рек от ледяного покрова будут еженедельно предоставляться краткосрочные гидрологические прогнозы.



По районам Актюбинской области предварительные расчетные результаты прогнозных уравнений указывают на высокие риски возникновения превышение критических уровней воды на гидрологических постах села Тамды, села Бестамак и по городу Актобе реки Илек и по реке Большая Кобда на гидрологических постах села Кобда и села Когалы Хобдинского района.



Реки Орь, Темир, Эмба и нижнее течение реки Илек, протекающие по территориям Хромтауского, Алгинского, Мугалжарского, Уилского, Темирского и Мартукского районов, на данном этапе имеют средний риск активности прохождения половодья.



К низкому риску прохождения весеннего половодья соотнесены следующие реки: Иргиз, Шийли, Каргалы. Косистек, Актасты, Карахобда, Кокпекти.



Данный прогноз составлен по многолетним средним датам наступления пиков половодья и является предварительным. Прогнозные данные будут уточняться в зависимости от текущих синоптических условий.



По районам Алматинской области большинство гидрологических постов города Алматы и Алматинской области можно отнести к низкому риску прохождения весеннего половодья.



Исходя из анализа прошедших паводков и гидрометеорологических условий, условно область можно поделить на две категории риска.



Районы со средним риском: Балхашский, Талгарский, Кегенский, Жамбылский.



Районы с минимальным риском: Алматы, город Конаев, Карасайский район, Енбекшиказахский, Уйгурский, Илийский, Раймбекский.



В случае повышенного температурного фона и сильных осадков в виде дождей в марте месяце, по горным рекам возможно прохождение высоких тало-дождевых паводков



Данный прогноз составлен на средним датам наступления половодья и является предварительным. Прогнозные данные будут уточняться в зависимости от текущих синоптических условий.



По районам Атырауской области в целом по полученным прогнозным данным на территории Атырауской области ожидается прохождение периода половодья, превышающее среднемноголетние значения. Предварительные расчетные результаты прогнозных уравнений указывают на повышенные риски активности прохождения половодья в Жылылойском (река Эмба) и Кызылкогинском (река Уил, река Сагиз, река Ногайты) районах области. По гидрологическому посту река Эмба – село Аккизтогай максимальный уровень весеннего половодья можно ожидать выше нормы на 3-49 см и близким к опасным отметкам.



Данный прогноз составлен по средним датам наступления половодья и является предварительным. Прогнозные данные будут уточняться в зависимости от текущих синоптических условий.



По районам Восточно-Казахстанской области анализ многолетних гидрологических данных, а также учет накоплений осадков, глубины промерзания и увлажненности почвы в области позволили распределить опасные участки на две категории.



Высокий риск: районы Зайсанский, Тарбагатайский, Куршумский, Самарский, Алтайский, Уланский, Глубоковский.



Средний риск: районы Катон-Карагайский, Улькен Нарынский, Маркакольский, административная территория город Риддерека



Данный прогноз составлен по средним датам наступления половодья и является предварительным. Прогнозные данные будут уточняться в зависимости от текущих синоптических условий.



Также, после вскрытия рек от ледяного покрова будут еженедельно предоставляться краткосрочные гидрологические прогнозы.



По районам Жамбылской области предварительные расчетные результаты прогнозных уравнений по гидрологическим постам указывают на средние риски при прохождении половодья рек в Меркенском, Жуалинском и Таласском районах области.



Прогнозные данные уровней воды всех гидрологических постов Жамбылской области указывают не превышение критических отметок.



Данный прогноз составлен по средним датам наступления половодья и является предварительным. Прогнозные данные будут уточняться в зависимости от текущих синоптических условий.



По районам области Жетысу, исходя из анализа прошедших паводков и гидрометеорологической условий, условно область можно разделить на три категории риска.



Районы с высоким риском: Алакольский, Ескельдинский, Кербулакский, Коксуский районы.



Районы со средним риском: Панфиловский, Сарканский районы.



Районы с низким риском: город Талдыкорган, Каратальский, Аксуский районы.



Данный прогноз составлен по средним датам наступления половодья и является предварительным.



Прогнозные данные будут уточняться в зависимости от текущих синоптических условий.



По районам Западно-Казахстанской области в целом полученные прогнозные данные, а также предварительные расчетные результаты прогнозных уравнений указывают на то, что по притокам Жайык на территории Западно-Казахстанской области ожидается прохождение периода половодья близко с высокими и средними подъемами.



В то же время в северных, восточных и центральных частях области на поверхности почвы наблюдается ледяная корка толщиной до 20 мм. В случае резкого повышения температурного фона и сильных дождей в марте месяце образовавшаяся ледяная корка может привести к возникновению к сильно тало-дождевым паводкам.



Территория города Уральск, также Таскалинский, Казталовский, Теректинский, Бурлинский, Чингирлауский, Сырымский, Каратобинский, Акжайкский районы и район Байтерек относятся к районам с высоким риском половодья.



Жангалинский и Жанибекский районы относятся к средним рискам. Бокейординский район – к низким рискам.



Данный прогноз составлен по средним датам наступления половодья и является предварительным. Прогнозные данные будут уточняться в зависимости от текущих синоптических условий.



По районам Костанайской области необходимо принимать во внимание наполненность талыми водами весеннего половодья 2024 года озер и различных понижений рельефа, которые, в случае резких изменений погодных условий (интенсивное потепление или значительные осадки), могут оказать существенное негативное влияние на прохождение весеннего половодья 2025 года.



Исходя из анализа прошедших паводков и гидрометеорологической условий, условно область можно условно разделить на три категории риска.



Районы с высоким риском: город Аркалык, Жангельдинский, Амангельдинский, Наурзумский, Карасуский, Аулиекольский, Сарыкольский, Узункольский районы.



Районы со средним риском: Житикаринский, Камыстинский, район имени Б. Майлина, Федоровский, Костанайский районы.



Районы с низким риском: город Костанай, город Лисаковск, город Рудный, Денисовский, Камыстинский, Мендыкаринский, Карабалыкский районы.



Данный прогноз составлен по средним датам наступления половодья и является предварительным. Прогнозные данные будут уточняться в зависимости от текущих синоптических условий.



По районам Кызылординской области на реке Сырдарья в Кызылординской области, ниже гидрологического поста железнодорожной станции Томенарык наблюдалось появление первых ледовых явлений-заберегов. В Шиелийском и Сырдарьинском районах, а также на гидрологическом посту Тасбогет в городе Кызылорда был зафиксирован неполный ледостав, толщина льда составляет от 8 до 20 см.



В Кармакшинском районе на гидрологическом посту поселка городского типа Жосалы в начале января наблюдались забереги и шугоход, которые затем перешли в неполный ледостав, а впоследствии – в ледостав. В Казалинском районе на гидрологическом посту Казалы также зафиксирован неполный ледостав. Однако у гидрологического поста Каратерень (Аральский район) формирование ледового покрова развивалось менее интенсивно. Это было обусловлено влиянием гидроузла Аклак и Малого Аральского моря на термический режим реки Сырдарьи на данном участке.



Вскрытие реки на гидрологических постах Казалы и Тасбогет приходится на начало и середину марта.



По результатам совместных обследований, проведенных местными исполнительными органами, было выявлено 29 опасных участков. В паводковый период (при заторно-зажорных явлениях и ледоходе), при достижении опасных уровней воды, существует угроза затопления населенных пунктов, пастбищных угодий, автодорог и инфраструктуры.



Предварительные расчетные результаты прогнозных уравнений позволили распределить паводкоопасные регионы на три категории риска.



Высокий риск: Жалагашский район.



Средний риск: Жанакорганский, Шиелийский, Сырдарьинский, Кармакшинский, Казалинский районы и город Кызылорда.



Минимальный риск: Аральский район.



По районам Карагандинской области предварительные расчетные результаты прогнозных уравнений указывают на высокие риски возникновения превышение критических уровней воды на реках Нура, Шерубайнура, также в районах, которые расположены вдоль русла реки Нура.



Анализ многолетних гидрологических данных, а также учет накоплений осадков, глубины промерзания и увлажненности почвы в области позволили распределить опасные участки на три категории риска.



Высокий риск: Актогайский, Каркаралинский, Бухар-Жырауский районы.



Средний риск: Нуринский, Осакаровский районы.



Минимальный риск: Абайский, Шетский районы.



Данный прогноз составлен на основании средних дат наступления половодья и является предварительным. Прогнозные данные будут уточняться в зависимости от текущих синоптических условий.



По районам Мангистауской области так как на территории региона отсутствуют поверхностные водные объекты, образующие водные потоки, паводковая опасность минимальная.



Паводковая ситуация может возникнуть при обильном (сильном) выпадении осадков в виде дождя.



По районам Павлодарской области на 20 января на гидрологических постах реки Ертис по Павлодарской области наблюдается ледостав, ледостав с торосами и промоины. Толщина льда варьируется от 38 см до 50 см.



Во время паводкового периода возможные большие сбросы с Шульбинского и Селетинского водохранилищ могут привести к образованию заторов льда выше/ниже поста которые способствуют повышению уровней воды до опасных отметок представляющие угрозы затопления населенных пунктов, пастбищных угодий, автодорог и инфраструктуры.



Анализ многолетних гидрологических данных, а также учет накоплений осадков, глубины промерзания и увлажненности почвы в области позволили распределить опасные участки на три категории.



Высокий риск: Баянаульский район.



Средний риск: Майский, Аккулинский, Павлодарский, Актогайский районы, город Аксу и прилегающая сельская зона, город Экибастуз и прилегающая сельская зона.



Низкий риск: Щербактинский, Успенский, Железинский, Иртышский, Теренкольский районы.



Гидрологический режим реки Ертис регулируются каскадом водохранилищ в верховьях реки, расположенные на территории ВКО и области Абай. Прогнозные данные колебания уровней и расходов воды с учетом добегания стока на гидрологических постах реки Ертис, будут представляться с началом половодья реки.



По районам Северо-Казахстанской области предварительные расчетные результаты прогнозных уравнений указывают на высокие риски возникновения превышение критических уровней воды на районы, которые расположены после Сергеевского водохранилища.



Анализ многолетних гидрологических данных, а также учет накоплений осадков, глубины промерзания и увлажненности почвы в области позволили распределить опасные участки на три категории.



Высокий риск: районы Г. Мусрепова, Шал Акына, Есильский, Кызылжарский.



Средний риск: Тайыншинский, Уалихановский, Акжарский, Тимирязевский, Айыртауский районы.



Низкий риск: районы Мамлютский, Жамбылский, М. Жумабаева, Аккайынский.



Данный прогноз составлен по средним датам наступления половодья и является предварительным. Прогнозные данные будут уточняться в зависимости от текущих синоптических условий.



По районам Туркестанской области предварительные расчетные результаты прогнозных уравнений позволили распределить паводкоопасные регионы на три категории риска.



Высокий риск: Арыс – село Шаульдер (Отырарский район).



Средний риск: река Кокбулак – село Пистели, река Машат – аул Кершетас, река Арысь– аул Жаскешу (Тулькибасский район), река Келес – село Казыгурт (Казыгурсткий район), река Аксу – село Колькент (Сайрамский район), река Шубарсу – село Шубар (Ордабасинкий район), река Келес – устье (Келеский район), река Шаян – в 3,3 км ниже устья река Акбет (Байдибекский район), река Боралдай – село Боралдай (Байдибекский район), река Карашик – село Хантаги, река Ашилган – село Майдантал (Сауранский район).



Низкий риск: река Жабаглысу – село Жабаглы (Тулькибасский район), река Аксу – село Саркырама, река Сайрам – аул Тасарык, река Болдыбрек – у кордона Госзаповедника (Толебийский район), река Бугунь – село Екпенды (Арысский район), река Каттабугунь – село Жарыкбас, река Аристанды – село Алгабас (Байдибекский район), река Арысь – железнодорожная станция Арысь (Арысский район), река Бадам – село Кызылжар (город Шымкент), река Боролдай – село Васильевка (Жамбылская область, Жуалинский район).



В случае повышенного температурного фона и сильных осадков в виде дождей в марте месяце, по горным рекам возможно прохождение высоких тало-дождевых паводков.



Данный прогноз составлен по средним датам наступления половодья и является предварительным. Прогнозные данные будут уточняться в зависимости от текущих синоптических условий. Источник - КазТАГ

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