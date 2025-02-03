Африка делала Францию великой. Французские войска покинули Чад после 125-летнего присутствия

15:22 03.02.2025

Французские войска ушли из Чада



03.02.2025 | Обзор событий



Французские войска покинули Чад после 125-летнего присутствия. Президент Чада Махамат Идрис Деби Итно назвал это событие историческим и необходимым для укрепления суверенитета его страны.



Париж надеялся использовать Чад как плацдарм для дальнейшего расширения своего влияния после того, как французам пришлось уйти из ЦАР, Буркина-Фасо, Нигера и Мали. Однако чадские власти разорвали соглашение об оборонном сотрудничестве с Парижем.



Таким образом, крушение сферы французского влияния в Сахеле продолжается. Шарль де Голль говорил, что Африка делает Францию великой. С уходом французов из Африки эпоха великой Франции останется позади.



Соб. корр. ФСК