|Африка делала Францию великой. Французские войска покинули Чад после 125-летнего присутствия
15:22 03.02.2025
Французские войска ушли из Чада
03.02.2025 | Обзор событий
Французские войска покинули Чад после 125-летнего присутствия. Президент Чада Махамат Идрис Деби Итно назвал это событие историческим и необходимым для укрепления суверенитета его страны.
Париж надеялся использовать Чад как плацдарм для дальнейшего расширения своего влияния после того, как французам пришлось уйти из ЦАР, Буркина-Фасо, Нигера и Мали. Однако чадские власти разорвали соглашение об оборонном сотрудничестве с Парижем.
Таким образом, крушение сферы французского влияния в Сахеле продолжается. Шарль де Голль говорил, что Африка делает Францию великой. С уходом французов из Африки эпоха великой Франции останется позади.
Соб. корр. ФСК