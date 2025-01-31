Аудит проплаченных русофобов. Сколько USAID потратил "на демократию" в странах бывшего СССР

15:48 03.02.2025

Без USAID русофобы остались на бобах



История самого одиозного федерального агентства США, из-за которого фраза "гуманитарная НКО" стала синонимом грязного ругательства, подходит к концу. Во всяком случае, в его нынешнем виде.



Пережив холодную войну, теракты 11 сентября и мировой финансовый кризис, детище президента Кеннеди не выдержало свидания с президентом Трампом: в конце января стало известно о временной приостановке финансирования всех проектов по линии USAID, а сегодня ночью сайт агентства и вовсе перестал открываться.



В СМИ пошли инсайды, что администрация Трампа хочет упразднить агентство, воссоздав его в качестве одного из подразделений Госдепа (видимо, с куда меньшими функционалом и бюджетом).



Уровень влияния USAID на общественно-политические процессы в мире можно оценить хотя бы на примере "многострадальной" Украины. Сразу после появления новости о приостановке финансирования украинские СМИ как по команде бросились выпрашивать донаты у своей аудитории, а глава местной НКО "Институт массовой информации" Оксана Романюк обнародовала совершенно дикие данные: оказывается, почти 90% украинских медиа существовали за счет иностранных грантов, 80% из них получали деньги непосредственно от USAID. И если бы только СМИ!



Только за последние три года агентство потратило свыше $7,6 млрд на различные "гуманитарные" проекты на Украине. Вдумайтесь в эти цифры, обагренные кровью…



Забавно и слушать вой на болотах от прозападных активистов, оставшихся вдруг на бобах. Их полно в бывших советских республиках, не исключая Узбекистана. Их легко распознать по русофобии, по крикам против СВО, ведущейся с бандеровцами, они гавкают против культурных и экономических связей с Москвой, травят людей за русский язык. Интересно, дождутся ли они новых подачек или переобуются в воздухе?



