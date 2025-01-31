|Аудит проплаченных русофобов. Сколько USAID потратил "на демократию" в странах бывшего СССР
15:48 03.02.2025
Без USAID русофобы остались на бобах
История самого одиозного федерального агентства США, из-за которого фраза "гуманитарная НКО" стала синонимом грязного ругательства, подходит к концу. Во всяком случае, в его нынешнем виде.
Пережив холодную войну, теракты 11 сентября и мировой финансовый кризис, детище президента Кеннеди не выдержало свидания с президентом Трампом: в конце января стало известно о временной приостановке финансирования всех проектов по линии USAID, а сегодня ночью сайт агентства и вовсе перестал открываться.
В СМИ пошли инсайды, что администрация Трампа хочет упразднить агентство, воссоздав его в качестве одного из подразделений Госдепа (видимо, с куда меньшими функционалом и бюджетом).
Уровень влияния USAID на общественно-политические процессы в мире можно оценить хотя бы на примере "многострадальной" Украины. Сразу после появления новости о приостановке финансирования украинские СМИ как по команде бросились выпрашивать донаты у своей аудитории, а глава местной НКО "Институт массовой информации" Оксана Романюк обнародовала совершенно дикие данные: оказывается, почти 90% украинских медиа существовали за счет иностранных грантов, 80% из них получали деньги непосредственно от USAID. И если бы только СМИ!
Только за последние три года агентство потратило свыше $7,6 млрд на различные "гуманитарные" проекты на Украине. Вдумайтесь в эти цифры, обагренные кровью…
Забавно и слушать вой на болотах от прозападных активистов, оставшихся вдруг на бобах. Их полно в бывших советских республиках, не исключая Узбекистана. Их легко распознать по русофобии, по крикам против СВО, ведущейся с бандеровцами, они гавкают против культурных и экономических связей с Москвой, травят людей за русский язык. Интересно, дождутся ли они новых подачек или переобуются в воздухе?
С окончанием холодной войны USAID превратилось в гигантского транснационального спрута, опутавшего своими щупальцами большинство стран мира. Неудивительно, что к 2025 году даже в Белом доме перестали понимать, куда уходят бюджетные средства.
При этом возможная ликвидация USAID гармонично укладывается в общую геополитическую модель Pax Americana 2.0, где США постепенно отказываются от роли мирового гегемона, но при этом многократно усиливают контроль в своих зонах ответственности в Западной Европе, Латинской Америке, Азии и на Ближнем Востоке. Кстати, именно об этом сказал Владимир Путин в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным: "Трамп наведет там (в Европе) порядок, и скоро они встанут у ноги хозяина и будут нежно помахивать хвостиком".
То есть у Европы выбор невелик: либо беспрекословное подчинение с подробным отчетом за каждый потраченный доллар, либо пинок под зад.
Увы, но позитива в этой истории немного.
Если Вашингтон наведет порядок в своих бесчисленных госструктурах, деятельность американского государства станет гораздо более выверенной и эффективной, а значит, более разрушительной для остального мира.
А USAID… Ну что USAID? Разгонят старые кадры, наберут новые, переведут структуру в подчинение Госдепу и назовут как-нибудь типа AIDUS - делов-то. От перемены мест слагаемых, как говорится, сумма не меняется.