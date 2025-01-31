К новому году по лунному календарю. Схему московского метро перевели на китайский язык

20:49 03.02.2025

Москва, 30 января /Синьхуа/ -- В московском метро появилась схема на китайском языке. Китайские туристы могут скачать ее на сайте "Единый Транспортный Портал" /transport.mos.ru/.



"Мы разместили уникальную схему в первом и последнем вагонах тематического поезда, который посвящен празднованию Нового года по восточному календарю. Получить мини-версию можно бесплатно на более чем 30 стойках "Живое общение", -- сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы. Вместе с тем, скачать электронную версию можно по адресу:



https://transport.mos.ru/metro/ch



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Названия станций метро, МЦК, МЦД и других объектов переводили по системе Палладия (это специальная методика транскрибирования слов с китайского языка на русский) вместе с носителями языка согласно правилам китайской грамматики.

Сделали китайские названия станций созвучными с русскими. Это поможет гостям из Поднебесной лучше понять диктора, когда он говорит на русском языке. Например:

米金诺 (Mǐ jīn nuò / Ми дзин но) - созвучно со станцией "Митино".

珀梁卡 (Pò liáng kǎ / Пхо лян кха) - станция "Полянка".

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В среду на Арбатско-Покровской линии московского метро запустили тематический поезд, посвященный празднику Весны /Чуньцзе, традиционный китайский Новый год по лунному календарю/, который выпал в этом году на 29 января. На церемонии впервые показали и схему московского метро на китайском языке.



"В Москву приезжает много туристов из Китая. Чтобы им было удобнее перемещаться по городу, мы разработали схему метро на китайском языке: перевели названия всех станций метро, МЦК и МЦД, а также транспортных объектов, например, аэропортов и вокзалов. Продолжаем повышать комфорт поездок в городском транспорте для всех пассажиров по поручению мэра Москвы Сергея Собянина", -- заявил заместитель мэра, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов.