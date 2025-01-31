|В Москве всплеск спроса на элитную недвижимость: русские богачи потянулись из-за границы на родину
23:24 03.02.2025
Bloomberg
США
Московский рынок недвижимости соперничает с Лондоном - богатые россияне возвращают деньги домой
Bloomberg: богатые россияне предпочитают теперь покупать недвижимость в Москве
В российской столице наблюдается всплеск спроса на элитную недвижимость: из-за санкций состоятельные россияне теперь предпочитают приобретать квартиры не за границей, а на родине, сообщает Bloomberg. Москва оказалась в том же сегменте рынка, что Париж и Лондон.
Прошло почти три года с начала конфликта на Украине, и богатые россияне все чаще возвращают свои деньги домой. Это привело к невероятному росту цен на рынке элитной столичной недвижимости, которого никто не ожидал.
Вариантов, как потратить деньги за границей, заметно поубавилось: международные санкции вынуждают банки принимать жесткие меры. В результате многие россияне выводят наличность на родину и вкладываются в отечественную недвижимость, обретя в ней безопасную гавань. Другие используют недвижимость в качестве защиты от инфляции, которая резко ускорилась с началом боевых действий на Украине, из-за чего Центральный банк России даже поднял ставки до рекордных значений.
"По всему миру для людей с российским гражданством гайки только закручиваются, - сказала основательница московского агентства элитной недвижимости Kalinka Ecosystem Екатерина Румянцева. - Теперь все понимают, что родина - самое безопасное место для хранения капитала".
Приток наличных помогает Москве выдержать спад, поразивший другие рынки недвижимости - от Лондона до Гонконга. По данным NF Group (бывшей Knight Frank Russia), продажи элитных квартир по цене от 1,95 миллиона рублей (19 813 долларов) за квадратный метр выросли в Москве в прошлом году почти на 40%. А цены, в свою очередь, выросли на 21%, выдвинув российскую столицу в тот же сегмент рынка, что Париж и Лондон.
Множество элитных домов и вилл, возникающих по всей Москве и ее окрестностях, дает представление об издержках российской экономики на фоне конфликта. Военные расходы подстегнули рост, но вместе с чем пришпорили инфляцию и взвинтили ставки. В то же время санкции лишают россиян возможности инвестировать за рубежом, вынуждая вместо этого репатриировать наличные и искать безопасное убежище на родине.
И даже при том, что за последние годы было сколочено немало крупных состояний, последние тенденции на рынке выводят объекты недвижимости класса "люкс" на уровень, привычный скорее для Дубая или Лондона.
Возьмем, к примеру, клубные апартаменты "Левенсон" в стиле модерн площадью 1 200 квадратных метров в отреставрированном особняке в историческом центре Москвы, построенном в начале 20-го века выдающимся архитектором Федором Шехтелем. Проект от компании Vesper, одного из крупнейших застройщиков элитной недвижимости в Москве насчитывает два десятка квартир. Рядом расположены Патриаршие пруды, где семья Льва Толстого каталась зимой на коньках. По данным Kalinka, это один из самых дорогих объектов недвижимости, проданных за прошлый год - сумма продажи составила 3,8 миллиарда рублей (38,1 миллиона долларов США).
Многие из проектов класса "люкс" расположены в центре города близ крупнейших достопримечательностей города и имеют на своей территории обширные зеленые насаждения.
"Застройщики стали чаще предлагать уникальную недвижимость в элитных домах, - сказал Дмитрий Халин, управляющий партнер Intermark Intown Sales, прежде работавшей в России под брендом Savills. - Мы видим высокий спрос на дорогое жилье со зрелищным видом". Коттеджный поселок "Камыши" в элитном предместье Жуковка на западе Москвы олицетворяет собой дух времени. Он насчитывает 11 двухэтажных вилл с панорамными окнами и минималистичными интерьерами, окруженных садами близ берега Москва-реки. Цены начинаются от 25 миллионов долларов и достигают 45. Пять из коттеджей уже проданы. Архитектор - Юрий Григорян из бюро Meganom, спроектировавший "тощий" небоскреб на Пятой авеню, 262, в Нью-Йорке.
Хотя точные данные о наплыве покупателей получить сложно, Kalinka утверждает, что большинство из них в возрасте от 40 до 50 лет. Как правило, это владельцы крупных промышленных компаний или топ-менеджеры, но есть и клиенты из области информационных технологий, шоу-бизнеса и спорта.
Из-за нестабильной экономической ситуации на фоне боевых действий они рассматривают недвижимость как убежище от колебаний местных активов, включая рубль. Хотя ключевая процентная ставка Центрального банка России в размере 21% предлагает привлекательные ставки по депозитам, местная валюта в прошлом году "просела" примерно на 25% (По данным Росстата, по итогам 2024 года инфляция в России составила 9,5%).
По словам партнера NF Group Андрея Соловьева, клиенты придерживаются сбалансированного подхода к диверсификации активов.
Динамика на московском рынке недвижимости идет вразрез с другими городами мира, традиционно привлекающими русскую диаспору. Например, Лондон получил прозвище "Лондонград" после того, там обосновались Роман Абрамович, Михаил Фридман и другие состоятельные россияне. Однако для рынка элитной недвижимости британской столицы 2024 год оказался неудачным, а в этом году и вовсе прогнозируется спад.
Разумеется, богатые россияне не отказались от зарубежной недвижимости насовсем: так, индонезийский остров Бали и Таиланд остаются одними из самых востребованных направлений. Однако их все меньше среди ведущих покупателей в таких городах, как Дубай. Контраст разителен, ведь сразу после начала спецоперации он стал магнитом для российских инвесторов. По данным местного агентства Betterhomes, владельцы российских паспортов скатились в десятке ведущих покупателей недвижимости с первого места в 2022 году на девятое в прошлом. Это совпало с огромным притоком богатства в город со всего мира.
В целом, спрос среди богатых россиян на зарубежную недвижимость упал в прошлом году по сравнению с предыдущим на 24%, по данным Intermark.
Что касается Москвы, то высокие процентные ставки и рост затрат на строительство грозят сократить предложение элитной недвижимости в новом году. По словам Соловьева из NF Group, не исключено, что вместо запуска новых проектов застройщикам придется накапливать земельные фонды.
Однако новые проекты стартуют в других частях страны, пользуясь все тем же притоком наличности.
Сочи, черноморский курорт, принимавший зимнюю Олимпиаду 2014 года, - один из популярных городов среди богатых россиян, интересующихся недвижимостью. Из недавних элитных проектов следует отметить комплекс Mantera Seaview Residence на территории в 6 гектаров, включая отель, апартаменты и множество удобств от саун до снежной комнаты.