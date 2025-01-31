В Москве всплеск спроса на элитную недвижимость: русские богачи потянулись из-за границы на родину

23:24 03.02.2025

Bloomberg

США



Московский рынок недвижимости соперничает с Лондоном - богатые россияне возвращают деньги домой

Bloomberg: богатые россияне предпочитают теперь покупать недвижимость в Москве



В российской столице наблюдается всплеск спроса на элитную недвижимость: из-за санкций состоятельные россияне теперь предпочитают приобретать квартиры не за границей, а на родине, сообщает Bloomberg. Москва оказалась в том же сегменте рынка, что Париж и Лондон.



Прошло почти три года с начала конфликта на Украине, и богатые россияне все чаще возвращают свои деньги домой. Это привело к невероятному росту цен на рынке элитной столичной недвижимости, которого никто не ожидал.



