Русские войска начали операцию по блокированию сил противника южнее Константиновки

01:12 04.02.2025

ВС РФ формируют западную дугу охвата ВСУ к югу от Константиновки – итоговая сводка Readovka за 3 февраля



Михаил Пшеничников, Евгений Норин



СВО



Редакция Readovka собрала самые важные события 3 февраля в разрезе СВО. Русские войска начали операцию по блокированию и сковыванию боем крупных сил противника южнее Константиновки. По Украине прокатилась волна нападений на ТЦК и военкомов.



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