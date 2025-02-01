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Русские войска начали операцию по блокированию сил противника южнее Константиновки
01:12 04.02.2025

ВС РФ формируют западную дугу охвата ВСУ к югу от Константиновки – итоговая сводка Readovka за 3 февраля

Михаил Пшеничников, Евгений Норин

СВО

Редакция Readovka собрала самые важные события 3 февраля в разрезе СВО. Русские войска начали операцию по блокированию и сковыванию боем крупных сил противника южнее Константиновки. По Украине прокатилась волна нападений на ТЦК и военкомов.

Подумать о "завтрашнем дне"



Битва за Константиновку, которая является важным логистическим узлом для ВСУ, приближается. Командование ВС РФ осознает, что прежде необходимо провести ряд подготовительных мероприятий. Цель состоит в том, чтобы обеспечить максимальные преимущества для наших войск, осложнив, в свою очередь, украинским частям дальнейшую оборону.

Подразделения 98-й гвардейской ВДД южнее Часова Яра уже начали поджимать фланги группировки ВСУ, развернутой на пространстве между указанным городом и Торецком. Но это далеко не единственная зона, откуда в Константиновку при необходимости сможет "заскочить" неприятель и занять заранее подготовленные позиции. К западу от Торецка аналогичная картина, что и к северу от него. Там в 20 километрах западнее от пгт Нью-Йорк, вплоть до течения реки Бычок распростерся относительно спокойный фронтовой участок. Здесь еще со времен сражения за Очеретино и округу в мае 2024 года ведутся позиционные бои. Но ситуация с тех пор претерпела сильные изменения. Н. п. Нью-Йорк и почти весь Торецк в руках ВС РФ, а Часов Яр готовится попасть в актив русской армии. И ситуация требует от нашего командования "подумать о завтра", ведь когда украинские войска оставят Часов Яр, то вопрос Константиновки встанет ребром.

На данный момент идет успешное формирование западной дуги охвата украинских сил на площади между пгт Нью-Йорк и течением реки Бычок. ВС РФ с лету вынудили подразделения противника оставить поселок Водяное Второе. Следующие цели русских войск – это Зеленое Поле и Тарасовка, необходимые для продолжения атаки по направлению к шоссе Н-20 – единственной асфальтированной дороге в сторону Константиновки, по которой могут быстро отступать ВСУ.

Каким именно украинским силам намереваются помешать отойти в этот город русские войска? В 20-километровой полосе развернуты 111-я и 109-я бригады ТрО при поддержке разных по составу и вооружению подразделений ВСУ батальонного уровня. Стоит отдельно остановиться на важности предпринимаемых попыток по недопущению организованного отхода противника в Константиновку. Прежде всего, это очень крупный город, в котором до начала боевых действий проживало без малого 70 тыс человек. По площади он сравним с Артемовском (Бахмутом). Кроме того, с началом боев за Часов Яр Константиновку также стали активно готовить к обороне. Таким образом, у неприятеля было очень много времени, чтобы сделать из города очередной мощный укрепрайон. И единственное, что действительно может нарушить планы противника по втягиванию ВС РФ в затяжные и кровопролитные городские бои, так это то, что наши войска пытаются упредить планомерный отход ВСУ в Константиновку.

Призрак бунта

Редакция Readovka рассматривала историю с утечкой заявления главы ГУР Буданова (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). На закрытом совещании с лидерами парламентских фракций глава украинской разведки заявил, что если незалежная не выйдет на переговоры, то летом могут начаться неконтролируемые общественные процессы. Что имел в виду Буданов?

В совокупности систематических военных провалов, падения уровня жизни, произвола властей и прочего угрозы для высшего руководства незалежной из теории перетекают в практическую плоскость. В том числе и прямое признание Зеленского, что НАТО просто обманывала Украину о ее перспективах в организации и что население страны может восстать на ниве несбывшихся надежд, которые на поверку оказались простым враньем Киева. Буданов ничего иного иметь в виду не мог. В качестве подтверждения данной точки зрения стоит обратиться к недавним нападениям на ТЦК и их сотрудников.

"В Полтавской области во время выполнения военного долга от рук убийцы погиб военнослужащий Вооруженных сил Украины, проходивший службу в ТЦК и СП (территориальном центре комплектования и социальной поддержки). В Ровно военнослужащие ВСУ получили ранения в результате подрыва злоумышленником взрывного устройства. Еще один взрыв произошел на территории РТЦК и СП в Павлограде Днепропетровской области. Один из пострадавших в Ровно находится в тяжелом состоянии. Состояние военнослужащего, раненного в Павлограде, стабильное, ранения легкие", – написал на своей странице в соцсети X главком ВСУ Сырский.

Серия нападений, что главное и примечательное, абсолютно независимых друг от друга, наводит на множество мыслей. Точка кипения в украинском обществе если еще не достигнута, то очень близка к критическому показателю. Не стоит забывать и то, что на руках гражданского населения Украины находится действительно астрономическое количество оружия и боеприпасов. В общем смысле Киев уже откровенно играет с огнем, искренне полагая, что запаса прочности хватит и дальше, чтобы выигрывать время и деньги в своих корыстных интересах. Буданов определенно прав в оценке политических перспектив Киева, если в ближайшее время не начнутся переговоры. Единственная ошибка может заключаться в сроках – неуправляемые процессы, вероятно, запустятся куда раньше лета. Серия нападений на систему ТЦК – яркий тому пример.

Убийство Армена Саркисяна

Сегодня в Москве прогремел очередной взрыв – крайне неприятно писать "очередной", но факт есть факт. В ЖК "Алые паруса" с помощью самодельной бомбы был подорван Армен Саркисян, некогда бизнесмен из ДНР, позднее – создатель добровольческого батальона в составе ВС РФ. Мужчина неоднократно получал угрозы со стороны Украины, и теперь он убит. На месте погиб и его телохранитель, пострадали еще несколько человек. Саркисян был прооперирован, но умер в больнице.

Судя по уже имеющимся данным, можно допустить усиленную работу иностранных спецслужб. Как сообщили СМИ, перед покушением неизвестные сняли квартиру в том же ЖК, чтобы иметь возможность вести наблюдение и готовить теракт, не привлекая повышенного внимания. Бомбу замаскировали в холле. СК завел дело сразу по 3 статьям УК РФ: "Покушение на убийство двух и более лиц", "Убийство общеопасным способом" и "Незаконный оборот оружия". Однако в случае обнаружения украинского следа его переквалифицируют в теракт.

Саркисян в свое время рискнул всем и встал на сторону ДНР. Он не менял флаг с 2014 года, продолжая работать на стороне России до своей гибели. Именно это и могло стать предварительной причиной, почему украинская сторона так старательно пыталась его убить. Рутинизация конфликта не должна замыливать тот факт, что противник вновь и вновь будет искать у нас слабые места, вновь и вновь будет использовать террористические методы борьбы, как в случае с убийством генерала Кириллова. Украина методы не поменяла – это криминально-террористическая группировка с креслом в ООН.

Источник - Readovka
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