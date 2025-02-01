Парни в шлепках крышуют Суэцкий канал, и вся мощь НАТО бессильна

01:17 04.02.2025

"Гегемон" утерся:



Перемирие в Израиле зорко отслеживают хуситы, пока что прекратившие атаки на торговые суда. Но если что им не понравится, путь в Красное море опять закроют



Виталий Орлов



Идет к логическому завершению один из наиболее любопытных и непредсказуемых политических триллеров последнего десятилетия. Перманентно дряхлеющий "гегемон" в очередной раз унижен, и в очередной раз теми, на кого никто и никогда бы не подумал.



Безусловно, старая поговорка о том, что "худой мир лучше доброй ссоры" верна и сегодня, однако, согласитесь, наблюдать за тем, как повстанцы из "Ансар Аллах" гоняют по Красному морю и Аденскому заливу американские авианосные ударные группы, довольно интересно.



После позорного бегства "грозы морей" авианосца USS Harry S. Truman, руководитель боевого крыла хуситов Яхья Сари от лица руководства движения заявил, что повстанцы прекращают ракетные атаки судов, так или иначе связанных с Евросоюзом, Великобританией и Соединенными Штатами, гарантируя судовладельцам свободный проход через Суэцкий канал.



Однако, отметив при этом, что данные гарантии действуют только до тех пор, пока сохраняется перемирие между палестинскими движениями и Израилем. Дополнив к тому же свои гарантии весьма важными оговорками.



А суть их заключается в следующем. Блокада не снимается в отношении судов, принадлежащих Израилю или перевозящих грузы в его интересах. И еще одно. Любое военное судно западной коалиции, прибывшее в акваторию Красного моря без приглашения, будет атаковано так же, как и ранее. Кстати, за время блокады йеменские хуситы утопили четыре и атаковали более сотни торговых судов США, Израиля и Великобритании.



О том, что это не пустая угроза, можно судить о том, как хуситы проводили уже уходящий ордер "Гарри Трумэна". По нему был нанесен массированный удар, в котором участвовали не менее семнадцати беспилотников и противокорабельных ракет.



Даже по силе этого удара можно сделать вывод о том, что и после пятнадцати месяцев противостояния эскадрам западной коалиции арсеналы хуситов не истощены и им есть чем встретить американцев со товарищи, если те надумают вернуться.



Но это, как говорится, негативный сценарий, а пока ситуация развивается в позитивном ключе. Что нехотя подтвердили британские СМИ, сообщившие о том, что к руководителям "Ансар Аллах" началось паломничество эмиссаров крупных судовладельческих корпораций. "И они успешно решают свои вопросы", - обиженно констатируют британцы.



Как "властелин глобуса" переживет очередное свое унижение - непонятно, ведь даже политическая дипломатия, сформированная таким персонажем, как экс-госсекретарь США Энтони Блинкен, оказалась эффективнее традиционной для "гегемона" "дипломатии канонерок".



Любая сверхдержава (а Соединенные Штаты позиционируют себя исключительно в таком качестве) обязана периодически демонстрировать силу.



А что мы видим, особенно в последние годы? Точно по Салтыкову-Щедрину. Помните его медведя на воеводстве? От него кровопролитиев ждали, а он чижика съел.



Только за последние четыре года бывший мировой полицейский, веками использовавший свою армию в качестве инструмента для решения экономических и геополитических вопросов, второй раз позорно бежит с поля боя. И от кого? Даже не от регулярной армии. От повстанцев, не имеющих ни танков, ни авиации, ни ПВО, ни флота.



Только-только стала забываться афганская катастрофа, когда в результате панического драпа было брошено вооружений на фантастические $7,2 млрд, как другие парни в шлепках принялись гонять по Красному морю сначала АУГ, возглавляемую USS Abraham Lincoln, а затем и сменившую ее АУГ USS Harry S. Truman.



Но самым обидным для "гегемона" и его приунывших вассалов следует считать тот факт, что в результате так громко и пафосно разрекламированной операции "Страж процветания", движение "Ансар Аллах", с целью уничтожения которого все, собственно, и затевалось, еще больше усилилось и закрепилось в Красном море и Аденском заливе.



И сегодня именно оно единолично решает, корабли каких стран будут строить свой маршрут через Суэцкий канал, а каких - вокруг Африканского континента. Чего нельзя сказать о других силах "шиитского сопротивления", принявших участие в вооруженном конфликте. Они ослаблены и подавлены.



Ну, и вишенка на торте - на сегодняшний в день в активе йеменских хуситов победы не только над арабской коалицией, но и над эскадрами двух мощнейших стран коллективного Запада. Изгнать из Красного моря военно-морские миссии США и Великобритании (трижды) и Евросоюза (дважды) в этой части планеты не удавалось еще никому.



Перемирие на Ближнем Востоке - вещь очень и очень хрупкая, так что блокада Красного моря может быть возобновлена в любое время, поскольку хуситы, являющиеся, как оказалось, весьма ценным прокси-активом Тегерана, доказали - слово свое они держать умеют.



Тем не менее, мы стали свидетелями невиданной ранее в мировой истории ситуации, когда одна-единственная религиозная организация не только поставила на уши всю мировую экономику и торговлю, но и бойко отбилась от ее вооруженной до зубов "крыши". В очередной раз унизив сверхдержаву, мнящую себя властелином глобуса.



В подтверждение чего (и в качестве резюме) приведем заявление заместителя начальника военно-морских операций ВМС США адмирала Джеймса Килби, которого ситуация с бегством авианосной ударной группировки, возглавляемой USS Harry S. Truman, из Красного моря заставила держать ответ перед американской прессой: "Безусловно, у наших офицеров, членов их семей, равно как и у вспомогательного командования возникло к нам много вопросов. На которые мы отвечать не будем, но исключительно из соображений секретности.



Единственное, что я могу сказать, это то, что в последние дни хуситы из "Ансар Аллах" проведя девятичасовую атаку на авианосец "Гарри Трумэн", заставили его как можно быстрее покинуть акваторию Красного моря. Я повторюсь. Красное море - очень динамичная среда. Мы обязаны каждый божий день извлекать уроки из этого и других конфликтов. Правда, пока нам приходится учиться больше на наших ошибках, чем на успехах".



А ведь хорошо сказал!