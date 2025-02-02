В Узбекистане в этом году планируется обеспечить занятость 5,2 миллиона человек

01:39 04.02.2025

В 2025 году планируется обеспечить занятость 5,2 миллиона человек



3 февраля президент Шавкат Мирзиеев провел совещание по вопросам занятости населения и привлечения инвестиций.



Согласно представленным данным, в этом году планируется обеспечить занятость 5,2 миллиона человек, вывести 1,5 миллиона из бедности, привлечь 42 миллиарда долларов иностранных инвестиций и увеличить экспорт до более чем 30 миллиардов долларов. На совещании были представлены отчеты о начатой работе и первых результатах.



Отмечено, что в январе были трудоустроены 277 тысяч граждан, из которых 91 тысяча получила постоянную работу, а 153 тысячи были вовлечены в предпринимательскую деятельность.



Для сокращения бедности внедряются новые подходы по 32 направлениям. Недавно группы специалистов из министерств и хокимиятов посетили Китай для обмена опытом. Теперь возможности на местах будут разъясняться населению, чтобы помочь в получении дохода.



Создание рабочих мест напрямую связано с инвестициями. В этом году планируется реализовать 8 тысяч проектов на сумму около 14 миллиардов долларов, что позволит создать 272 тысячи постоянных рабочих мест.



По предварительным данным, в прошлом месяце в Узбекистан поступили иностранные инвестиции на сумму 3 миллиарда долларов. В феврале планируется привлечь аналогичный объем инвестиций и запустить 623 проекта. На совещании подчеркнули необходимость целенаправленной работы над проектами и значительного увеличения темпов.



С начала года объем экспорта достиг 1,3 миллиарда долларов. Ответственным лицам поручено наладить сотрудничество с зарубежными партнерами, оказывать поддержку предпринимателям для выхода на внешние рынки и привлекать новые предприятия к экспортной деятельности.