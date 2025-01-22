Сломать хребет Европе: какой должна быть политика России в отношении Запада, - Сергей Караганов

01:45 04.02.2025 Сломать хребет Европе: какой должна быть политика России в отношении Запада



Сергей Караганов

Доктор исторических наук, заслуженный профессор, научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, почетный председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике.

22.01.2025



Выборы Трампа временно поставили развитие нашей политики в отношении Запада, в том числе и ведущейся им войны на Украине, на паузу. Мы не слишком сильно (что правильно) реагировали на арьергардные провокации байденовцев, но наши воины продолжали наступательные операции и перемалывание западных наемных войск на Украине. Теперь со всех сторон заговорили о возможности компромисса, о его контурах. Да и у нас, по крайней мере в СМИ, стали резво обсуждать такие варианты.



Сейчас вместе с коллегами готовим масштабное исследование и ситуационный анализ, посвященный выработке рекомендаций в отношении российской политики на западном направлении. Не буду предугадывать результаты обсуждения, а просто поделюсь некоторыми предварительными соображениями. Они могут пригодиться в период, пока будет готовиться доклад, и призваны создать почву для более широкого обсуждения.



У администрации Трампа сейчас нет никаких серьезных резонов договариваться с нами на тех условиях, что мы поставили. Война экономически выгодна США, поскольку позволяет с удвоенной энергией грабить союзников, обновлять ВПК, навязывать свои экономические интересы через системные санкции десяткам стран по всему миру. И, понятно, продолжать наносить ущерб России в расчете измотать ее, а в оптимальном для США варианте – обрушить или вывести из игры как военно-стратегический стержень поднимающегося и освобождающегося мирового большинства, мощную стратегическую опору главного конкурента – Китая. Хотя эта война с главной для условного Трампа – внутриполитической точки зрения не нужна и даже немного вредна, но баланс интересов скорее за ее продолжение.



Поставлю себя на место Трампа – американского националиста с элементами традиционного мессианизма, но без глобалистско-либеральной накипи последних трех-четырех десятилетий и байденовского вовлечения в украинские коррупционные схемы. Этого условного Трампа могут подвигнуть к устраивающим нас договоренностям только три вещи. Первое – угроза Афганистана-2, полного разгрома и позорного бегства киевского режима и демонстративного провала Запада во главе с Америкой. Второе – отход России от де-факто союза с Китаем. И третье – угроза перетекания военных действий на территорию США и жизненно важных для них владений, что будет сопровождаться массовой гибелью американцев (в том числе уничтожением военных баз).



Полный разгром необходим, но без гораздо более активного задействования фактора ядерного устрашения, он будет стоить крайне – если не запретительно – дорого, потребует гибели еще тысяч и тысяч лучших сынов нашей отчизны. Сдача Китая несуразно контрпродуктивна для нас. Если трамписты первого срока пытались уговорить нас сделать это, то сейчас, похоже, они понимают: Россия на такое не согласится. О ядерном факторе – позже.



Для нынешних евроэлит, евроинтеграторов война остро необходима. Не только в силу надежды подорвать традиционного геополитического соперника, взять реванш за поражения последних трех столетий, но и из-за русофобии. Эти элиты, их евробюрократия проваливаются почти по всем направлениям. Европроект трещит по швам.



Продолжающееся уже более десятилетия использование России в качестве жупела, а теперь и реального врага – главный инструмент легитимации их проекта и сохранения власти евроэлитами. К тому же в Европе гораздо сильнее, чем в США, пророс "стратегический паразитизм" – отсутствие страха перед войной. О том, что она может означать для них, европейцы не только не хотят, но и больше не умеют думать. У нас с советских времен и исходя из опыта работы с де Голлем, Миттераном, Брандтом, Шредером и им подобными привыкли главными разжигателями конфронтации и милитаризации политики на Западе считать американцев. Это не совсем так, а теперь и вовсе не так. Именно Черчилль, когда это ему представлялось выгодным, втягивал США в холодную войну. Именно европейские стратеги (они тогда еще существовали), а не американцы были инициаторами ракетного кризиса 1970-х. Примеры можно перечислять долго.



Сейчас евроэлиты – основные спонсоры киевской хунты. Они, забыв о том, что именно их предшественники развязали две мировые войны, толкают Европу и мир к третьей.



Отправляя на убой украинское пушечное мясо, они готовят новое – восточноевропейцев из ряда балканских государств, Румынии и Польши. Приступили к развертыванию мобильных баз, где тренируют контингенты потенциальных ландскнехтов. Будут пытаться и дальше продолжать войну не только до "последнего украинца", но скоро и до "последнего восточноевропейца".



Натовская и брюссельская антироссийская пропаганда уже превосходит гитлеровскую. Системно разрываются даже личные человеческие связи с Россией. Те, кто выступает за нормальные отношения, травятся, прогоняются с работы. Навязывается, по сути, тоталитарная либеральная идеология. Забывают даже о претензиях на демократичность, хотя по-прежнему верещат о ней. Последний пример – аннулирование результатов президентских выборов в Румынии, которые выигрывал не пробрюссельский кандидат.



Европейские элиты не только явно готовят свое население и страны к войне. Называются даже приблизительные даты, когда они могут быть готовы к ее развязыванию. Как остановить обезумевших? Прекратить скольжение к третьей мировой хотя бы в Европе? Добиться прекращения войны?



Разговоры о компромиссах, перемирии крутятся вокруг замораживания по линии нынешнего противостояния. Это позволит перевооружить остатки украинцев и, дополнив их контингентами из других стран, начать новый тур боевых действий. Нам придется снова воевать. При этом с менее выгодных политических позиций. Можно и нужно будет, если уже совсем припрет, представлять такой компромисс победой. Но это будет недопобеда, а, прямо говоря, победа Запада. Такой она будет воспринята во всем мире. Да и у нас во многом тоже.



Не стану перечислять все инструменты избегания такого сценария. Назову лишь самые важные.



Во-первых, нужно наконец сказать себе, миру и противникам очевидное. Европа – источник всех основных бед человечества, двух мировых войн, геноцидов, античеловеческих идеологий, колониализма, расизма, нацизма и далее по списку. Метафора известного еврочиновника о Европе как о "цветущем саде" звучит гораздо более реалистично, если назвать ее полем, поросшим жирным сорняком, расцветающим на перегное из сотен миллионов убитых, ограбленных, закабаленных. А вокруг поднимается сад из руин подавленных и ограбленных цивилизаций и народов. Европу нужно назвать так, как она того заслуживает, чтобы сделать угрозу применения против нее ядерного оружия более убедительной и оправданной.



Во-вторых, обозначить другую очевидную истину – любая война между Россией и НАТО/ЕС неизбежно приобретет ядерный характер или перейдет на ядерный уровень, если Запад продолжит воевать против нас на Украине. Это указание необходимо в том числе и для ограничения развертывающейся гонки вооружений. Заготавливать огромные арсеналы обычного оружия бессмысленно, если армии, оснащенные им, да и сами страны, пославшие эти армии, неизбежно будут сметены ядерным смерчем.



В-третьих, нужно еще несколько месяцев наступать, перемалывая противника. Но чем скорее, тем лучше необходимо объявить, что наше терпение, готовность жертвовать ради победы над этой сволочью своими мужчинами скоро иссякнет и мы объявим цену – за каждого убитого русского солдата погибнет тысяча европейцев, если они не прекратят потакать своим правителям, ведущим войну против России. Нужно прямо сказать европейцам: ваши элиты сделают из вас следующую порцию пушечного мяса, а мы в случае перехода войны на ядерный уровень не сможем беречь мирное население Европы, как это стараемся делать на Украине. Мы предупредим об ударах, как обещал Владимир Путин, но ядерное оружие имеет еще менее избирательный характер, чем обычные вооружения. Разумеется, при этом евроэлиты должны быть поставлены перед фактом: они, их места пребывания станут первыми целями для ударов ядерного возмездия. Отсидеться не удастся.



А американцам нужно просто сказать, что, если они продолжат подбрасывать дрова в топку украинского конфликта, мы перейдем через несколько шагов ядерный Рубикон, ударим по их союзникам, а если будет неядерный ответ, как угрожали, последует ядерный удар по их базам в Европе и по всему миру. Если же они решатся на ядерный ответ, то получат ядерный же удар по своей территории.



В-четвертых, продолжить наше военное усиление, необходимое в условиях сверхтурбулентного и кризисного мира. Но при этом нужно не только изменить ядерную доктрину, что уже, слава Богу, началось, но и возобновить в случае нежелания американцев и их прихвостней договариваться решительное движение вверх по лестнице ядерной эскалации, по повышению эффективности наших сил ядерного сдерживания/возмездия. "Орешник" – великолепное оружие, хвала его заказчикам и создателям, но оно не замена ядерному, а просто еще одна эффективная ступень на лестнице эскалации.



В-пятых, нужно по разным каналам донести до США, что мы не хотим их унижения и готовы помочь обеспечить их достойный выход из украинской катастрофы, куда американцев затянули либерал-глобалисты и европейцы.



Но главное, нужно понять, что мы не можем и не имеем права перед страной, нашим народом и человечеством проявлять нерешительность. На кону не только судьба России, но и человеческой цивилизации в ее нынешней форме.



Если и когда американцы отступят, Украина будет разгромлена довольно быстро. Ее восток и юг отойдут России. В центре и на западе нынешней Украины должно быть образовано демилитаризованное, с бесполетной зоной над ним, нейтральное государство, куда могут съехаться все, кто не захочет жить в России, подчиняться нашим законам. Будет заключено перемирие.



Ну а после перемирия нужно будет вести дело к совместному решению проблем, стоящих перед человечеством, с друзьями из мирового большинства. И даже с американцами, если они все-таки одумаются. При этом остро необходимо отодвинуть на время от решения мировых проблем Европу. Она в очередной раз сама становится главной угрозой и себе, и миру.



Мир на субконтиненте может быть установлен лишь тогда, когда Европе будет в очередной раз сломан хребет, как это происходило в результате наших побед над Наполеоном и Гитлером, когда произойдет смена поколения нынешних элит. Да и то уже не в узкоевропейском – он ушел в прошлое, а в евроазиатском контексте.



Автор: Сергей Караганов, доктор исторических наук, заслуженный профессор, научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, почетный председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике. Источник - Россия в глобальной политике

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