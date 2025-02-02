В Оше при получении взятки задержан главный инспектор Счетной палаты

02:06 04.02.2025

В Оше при получении взятки задержан главный инспектор Счетной палаты



Главный государственный инспектор Счетной палаты гражданин Т.А.А., задержан при получении взятки в размере 5 тыс. долларов. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.



По данным ведомства, в период с 6 декабря 2024 года по настоящее время инспекторы Счетной палаты КР осуществляли проверку финансово-хозяйственной деятельности подразделений мэрии города Ош.



