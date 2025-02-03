|Эркин Чечейбаев назначен исполняющим обязанности министра здравоохранения Кыргызстана
02:10 04.02.2025
03 февраля 2025
Продолжение: Алымкадыр Бейшеналиев покинул должность министра здравоохранения
Предыстория: Садыр Жапаров подписал указ об освобождении Алымкадыра Бейшеналиева от должности министра здравоохранения
"Здоровье" (АКИpress) - Чечейбаев Эркин Маратович назначен исполняющим обязанности министра здравоохранения.
Соответствующий указ подписал президент Садыр Жапаров.
Кандидатура Эркина Чечейбаева вносится для согласования в Жогорку Кенеш для назначения на должность министра здравоохранения.