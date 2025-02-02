ФСБ к 80-летию Ялтинской конференции рассекретила документы о ее подготовке

03:08 04.02.2025

Встреча в Ялте Иосифа Сталина, Франклина Рузвельта и Уинстона Черчилля привела к договоренностям о послевоенном устройстве мира и о создании ООН с Советом Безопасности из постоянных участников



МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. ФСБ к 80-летию Ялтинской конференции лидеров стран антигитлеровской коалиции - СССР, США и Великобритании - опубликовала рассекреченные документы о ее подготовке.



Встреча в Ялте Иосифа Сталина, Франклина Рузвельта и Уинстона Черчилля, продолжавшаяся с 4 по 11 февраля 1945 года, привела к договоренностям о послевоенном устройстве мира и о создании ООН с Советом Безопасности из постоянных членов.



Как отметили в ЦОС ФСБ, для организации конференции "советская сторона в максимально сжатые сроки провела большой объем работ в недавно освобожденном от гитлеровских захватчиков Крыме".



За три недели до конференции



Подготовка конференции в недавно освобожденном Крыму требовала решить комплекс вопросов, в первую очередь - обустройство трех дворцов для размещения делегаций: Юсуповского (для советской делегации), Ливадийского дворца Николая II (для американской) и Воронцовского (для британской).



