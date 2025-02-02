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ФСБ к 80-летию Ялтинской конференции рассекретила документы о ее подготовке
03:08 04.02.2025

Встреча в Ялте Иосифа Сталина, Франклина Рузвельта и Уинстона Черчилля привела к договоренностям о послевоенном устройстве мира и о создании ООН с Советом Безопасности из постоянных участников

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. ФСБ к 80-летию Ялтинской конференции лидеров стран антигитлеровской коалиции - СССР, США и Великобритании - опубликовала рассекреченные документы о ее подготовке.

Встреча в Ялте Иосифа Сталина, Франклина Рузвельта и Уинстона Черчилля, продолжавшаяся с 4 по 11 февраля 1945 года, привела к договоренностям о послевоенном устройстве мира и о создании ООН с Советом Безопасности из постоянных членов.

Как отметили в ЦОС ФСБ, для организации конференции "советская сторона в максимально сжатые сроки провела большой объем работ в недавно освобожденном от гитлеровских захватчиков Крыме".

За три недели до конференции

Подготовка конференции в недавно освобожденном Крыму требовала решить комплекс вопросов, в первую очередь - обустройство трех дворцов для размещения делегаций: Юсуповского (для советской делегации), Ливадийского дворца Николая II (для американской) и Воронцовского (для британской).



"Работы по подготовке объектов специального назначения развернулись в удовлетворительном темпе, - доложил 8 января 1945 года главе НКВД СССР Лаврентию Берии прибывший в Крым первый заместитель наркома Сергей Круглов. - У нас есть полная уверенность, Лаврентий Павлович, что поставленные задачи будут выполнены в срок". Для ремонта и меблировки дворцов доставленные из Москвы стройматериалы и мебель перевозись из Симферополя 100 автомашинами. Кроме того, доложил Круглов, "на месте изыскали порядочное количество зеркал, мебели и другого оборудования".

Для отопления дворцов и других помещений для делегаций "в Ялту из Севастополя прибывает пароход с 800 т силезского угля из Болгарии". Единственной просьбой Круглова в Москву было дать разрешение Черноморскому флоту выделить солярку для электростанций, которые должны были снабжать помещения светом.

Разминирование территорий

Параллельно с ремонтом дворцов шло разминирование их территорий. С 9 по 25 января 1945 года 22 сапера ялтинского саперного батальона и 30 минеров инженерного батальона Черноморского флота и ПВО Крыма провели разминирование территорий трех спецобъектов, а также территории Дома отдыха Харьковского военного округа и Местпрома, где собирались создать общежития для пилотов и моряков союзных делегаций. "На проверяемых объектах были обнаружены 43 неразорвавшихся артиллерийских снаряда, 9 гранат, 8 минометных мин, 21 прыгающая мина и один реактивный снаряд - всего 82 взрывоопасных предмета", - говорилось в рапорте Круглову. Больше всего взрывоопасных объектов (61) нашли в окрестностях Ливадийского дворца, где потом проходили основные встречи конференции.

"Посуда расставлена по местам"

А уже 21 января Круглов, непосредственно отвечавший на месте за подготовку зданий, обеспечение необходимых мер безопасности и прочее, доложил Берии "о ходе выполнения особого задания на Южном берегу Крыма". В рассекреченной ФСБ докладной записке он сообщал, что к 20 января 1945 года работы по ремонту Ливадийского дворца были окончены. "Дворец полностью готов к приему. В настоящее время проводятся работы по натирке паркетов, расстановке мебели, подвеске штор, драпри и портьер. Эта работа будет окончена 22 января", - сообщал Круглов. Также полностью было восстановлено центральное отопление и камины в основных комнатах дворца.

"Исходя из указания увеличения возможности приема, восстановлен не только первый этаж Ливадийского дворца, но и весь дворец в целом", - докладывал он. Ведущий к 28 дополнительным комнатам для американской делегации на 2 и 3 этажах дворца отдельный вход "совершенно изолирован от первого этажа, который предназначен для использования по основному направлению".

Основные работы были завершены и в Воронцовском дворце для британской делегации, включая расстановку мебели. "Вся кухонная и столовая посуда разобрана, перемыта и расставлена по местам", - докладывал первый заместитель наркома НКВД. Среди комнат во дворце были три отдельные трехкомнатные квартиры с индивидуальными ваннами и уборными, "очень хорошими и удобными для использования".

В "главном объекте", бывшем Юсуповском дворце, где должна была разместиться советская делегация во главе со Сталиным, все работы должны были полностью завершиться, как и на остальных объектах, к 22 января. Там же было сооружено бомбоубежище 1-й категории - с герметическими дверями и фильтро-вентиляционным устройством на случай применения химических веществ. Прежнее железобетонное перекрытие было усилено метровым слоем песка и 2-метровым "железобетонным тюфяком". "К 25 января, по заключению специалистов, убежище будет защищать от прямого попадания 500-килограммовой бомбы, а к 10 февраля (время полного созревания цемента) убежище будет рассчитано на защиту от прямого попадания 1 000-килограммовой бомбы", - докладывал Круглов в Москву. В Ливадийском дворце было создано бомбоубежище 2-й категории, гарантирующей безопасность от обвала здания в случае воздушной атаки.

Каждый из трех объектов размещения делегаций был оборудован тремя электростанциями, за ними во всех трех дворцах были закреплены по трое механиков-дизелистов Черноморского флота. В докладной записке Круглова говорилось даже о необходимом запасе лампочек и электропроводки.

Размещение делегаций

Согласно опубликованным документам, одной из главных проблем была неизвестность численности прибывающих делегаций. В итоге к 22 комнатам в Воронцовском дворце для британской делегации добавили 26 комнат в соседнем Шуваловском корпусе и еще 23 комнаты в двух зданиях, расположенных в том же парке на берегу моря. Для американской делегации к 43 комнатам в Ливадийском дворце добавили 48 комнат в соседнем трехэтажном бывшем дворце для свиты.

Кроме того, в Ялте было предусмотрено здание для размещения иностранных моряков с общежитием и столовой. В своей докладной Круглов сообщил, что 20 января 1945 года его осмотрел контр-адмирал США Кларенс Олсен (был направлен в СССР для руководства действиями в советских портах при поставках по ленд-лизу). Он "выразил полное удовлетворение помещениями, заявив, что он даже не ожидал, что будут подготовлены такие условия", но спросил о возможности "найти дополнительные площади для рядового состава".

"Нами ему разъяснено, что большего помещения найти очень трудно и что в подготовленном помещении при условии компактного использования можно разместить большое количество людей", - сообщил в докладной Круглов. Но затем Олсену предложили использовать второй свитский корпус при Ливадийском дворце, который, хотя и не прошел ремонт, но там были печи и восемь комнат, которые можно использовать под общежитие рядового состава.

Для размещения экипажей англо-американских самолетов, прибывающих на аэродромы Саки и Сарабуз, было организовано общежитие на 500 человек.

Продовольствие

Особое внимание в докладной Круглова отведено продовольственному обеспечению прибывших делегаций. При подготовке к конференции "организована центральная продовольственная база с секциями: рыбная, мясная, гастрономическая, бакалейная, винная, фруктовая, кондитерская и водная (безалкогольные напитки)", доложил он, отметив, что к 21 января 1945 года на ней "уже имеются все необходимые продукты из расчета 5 000 человеко-дней". Отдельно была организована специальная хлебопекарня, для снабжения свежей рыбой подряжены местные рыболовецкие предприятия.

"Для обеспечения местными продуктами в свежем виде на центральную базу завезена живность (птица, телята, коровы, а также на днях завезем живых барашек)", - доложил первый замнаркома. Для оперативного подвоза продуктов была прямая телефонная связь базы с комендатурой.

Источник - ТАСС
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