Зеркальная мера. В России готовят механизм конфискации активов недружественных государств

03:17 04.02.2025 Власти одобрили механизм конфискации зарубежных активов в России



Правительство утвердило специальный порядок компенсации ущерба России от недружественных действий иностранных государств, сообщили источники РБК. О перспективах и возможных последствиях его применения - в материале РБК



Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила механизм конфискации зарубежных активов в ответ на "недружественные действия" США и других государств в адрес Российской Федерации и Центрального банка. Законопроект Минюста, вносящий соответствующие изменения в Арбитражный процессуальный кодекс, а также в законы "Об оценочной деятельности" и "Об исполнительном производстве", был поддержан на заседании правкомиссии 3 февраля, сообщили РБК источники в комиссии и в правительстве.



Планируемое недружественными государствами изъятие российских активов является "грубым нарушением не только международного права, но и прав Российской Федерации как собственника и кредитора" и влечет возникновение у таких государств обязанности компенсировать ущерб, аргументирует Минюст в пояснительной записке к законопроекту. Его разработка велась во исполнение указа президента Владимира Путина, который дал российским судам право использовать имущество США в России для возмещения ущерба от изъятия российских активов.



Поправки являются зеркальными мерами в ответ на действия иностранных государств и содержат в себе правовые меры предупреждения, сказал РБК председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. "А вот будут ли они применяться на практике - покажет время", - указал он.



Источники РБК уточнили, что законопроект был одобрен при условии дальнейшей доработки: по словам собеседника в комиссии, ко второму чтению в Госдуме планируется урегулировать вопрос, связанный с необходимостью генерального прокурора уведомлять правительственную комиссию по контролю за иностранными инвестициями об обращении в суд с соответствующим иском. Сейчас в проекте прописана необходимость такого уведомления.



РБК направил запросы в аппарат правительства и Минюст.



Основания для конфискации



По данным из открытых источников, в структуру российских суверенных активов за рубежом входят в основном облигации и банковские счета, указывает Минюст в пояснительной записке к законопроекту. В таком случае возможно предъявление исковых требований к недружественным странам и их лицам по следующим основаниям:



- нарушение недружественными государствами своих договорных обязательств, что выражается в изъятии у России государственных облигаций этих стран или доходов от них. Фактически такая мера может рассматриваться как неисполнение недружественными странами обязанностей по своему внешнему государственному долгу перед Россией, полагают в Минюсте;

- нарушение договорных обязательств банков, депозитариев и других участников финансовых рынков в виде блокировки и списаний с открытых Россией счетов во исполнение санкционного режима;

- причинение вреда посредством решений, послуживших причиной утраты Россией своего имущества;

- сопричинение вреда, возникающее у частных лиц, причастных к изъятию имущества России, в том числе путем раскрытия информации о нем, отказе в совершении сделок, осуществлении транзакций, необходимых для перехода имущества России без ее согласия в распоряжение недружественных государств;

- солидарная ответственность группы компаний по имущественным требованиям к одному из членов группы, уклоняющемуся от их исполнения по причине соблюдения антироссийских санкций;

- неосновательное обогащение, возникающее у частных лиц, если они приобрели или сберегли имущество в результате изъятия российских активов. Например, через получение денежной выплаты из специального фонда, который США могут сформировать за счет российских активов, указывают авторы законопроекта.



Любой случай, в котором имеется юридический состав из перечисленных выше, может быть поводом для иска, направленного на восстановление интересов России, следует из законопроекта.



Детали механизма взыскания



Предполагается, что истцами по соответствующим искам может выступать либо Федерация (в лице правообладателя имущества или определенного правительством органа исполнительной власти), либо Банк России. Ответчиками могут выступать государства, определяемые в соответствии с законопроектом "О мерах воздействия на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств". Это значит, что по решению президента ответчиками могут стать не только США, как это предусмотрено в указе, но и иные страны, указано в пояснительной записке к законопроекту.



Иск должен содержать сведения об утраченном имуществе и его последнем известном месте нахождения, основаниях для лишения прав на него, а также оценку возникающих у России требований. Рассмотрением исков законопроект уполномочил заниматься Арбитражный суд Московской области. Истцы обязаны уведомить о подаче заявлений в суд правительственную комиссию по контролю за осуществлением иностранных инвестиций, а в случае если его подает Генеральная прокуратура, уведомление должен отправить генеральный прокурор.



Далее суд начинает подготовку к разбирательству, в том числе по своей инициативе направляя в правительственную комиссию запрос о предоставлении перечня находящегося на территории России имущества, на которое может быть обращено взыскание. Если иск удовлетворяется, в резолютивной части решения должно быть указано наименование, стоимость и место нахождения имущества, обращаемого во взыскание (порядок оценки его стоимости будет установлен правительством отдельно), разрешен вопрос о его возможном иммунитете и обращении взыскания на имущество должника, находящегося у третьих лиц. Далее имущество передается в собственность государственных органов, которые имеют права взыскателя. При этом взыскатель имеет право отказаться от получения указанного имущества и отозвать иск - при условии, что согласие на это дала правительственная комиссия.



Иммунитеты и российский правопорядок



Важно, что предлагаемый механизм не противоречит отечественному гражданскому законодательству: предполагается, что изъятие будет производиться в том числе на основании ст. 237 Гражданского кодекса ("Обращение взыскания на имущество по обязательствам собственника"), отметил Груздев. Российский суд, рассматривая дела в порядке, предусмотренном законопроектом, может полностью или частично исключить применение права США или иных недружественных юрисдикций к соответствующим правоотношениям, обращают внимание авторы законопроекта в пояснительной записке.



Это возможно, например, установив их более тесную связь с российским правопорядком (п. 2 ст. 1186 ГК), невозможность определить содержание применимых норм иностранного права (ч. 3 ст. 14 АПК), а также отказавшись применять отдельные нормы иностранного права со ссылкой на обеспечение прав и охраняемых законом интересов участников гражданского оборота (ст. 1192 ГК) или защиту публичного порядка (ст. 1193 ГК). "Это не позволит ответчикам из недружественных государств, в частности, ссылаться на то, что они были вынуждены участвовать в выполнении санкций, направленных на изъятие российских суверенных активов", - указано в пояснительной записке.



Предлагаемый механизм учитывает факт наличия юрисдикционных иммунитетов иностранных государств в России, и наоборот, указал Груздев. "Если судом будет установлено, что объем иммунитетов, предоставляемых России в иностранном государстве, не соответствует объему иммунитетов, предоставляемых этому иностранному государству в соответствии с законодательством России, при рассмотрении иска суд может ограничить иммунитет иностранного государства на основании принципа взаимности", - обратил он внимание.



Вопросы к законопроекту



Одобренный правительством механизм - ответ на закон США, принятый в апреле 2024 года и допускающий конфискацию российских суверенных активов во внесудебном порядке, который до сих пор остается "спящим", отмечает старший юрист практики комплаенса и санкционного права BGP Litigation Мария Удодова. Триггером для реализации российского механизма в практике будет являться соответствующее решение президента США, считает она.



"Принципиальная разница между двумя механизмами в том, что в американском варианте могут быть конфискованы только суверенные активы. Российский вариант допускает обращение взыскания как на государственные, так и на частные активы, находящиеся на территории России", - отмечает эксперт.



В апреле 2024 года президент США Джо Байден подписал закон REPO Act, который позволяет конфисковать суверенные активы России, находящиеся под юрисдикцией Соединенных Штатов (включая активы Банка России), полностью или частично. В документе прописано, что такое решение не подлежит судебному рассмотрению, за исключением случаев предполагаемого лишения прав, гарантированных Конституцией США. Как отмечалось, американские юристы неоднозначно смотрят на вопрос, обладает ли Россия конституционными правами в США, которые могли бы предотвратить конфискацию ее активов.



В российском законопроекте нет четких оснований для включения активов, находящихся в частной собственности иностранных лиц, в перечень имущества, на которое планируется обратить взыскание, полагает партнер Orchards Юрий Аксенов. В его тексте указано лишь, что такой перечень формирует и направляет в суд правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. "На практике это может привести к принудительному изъятию имущества иностранных частных лиц на основании только лишь факта его присутствия в сформированном правкомиссией перечне", - предупреждает эксперт.



О рисках формального подхода к толкованию норм законопроекта предупреждает и управляющий партнер BBNP Максим Барашев. "Иностранные предприниматели, иностранные дочерние организации и иные лица, имеющие в России принадлежащее им имущество, могут быть его лишены в принудительном порядке лишь из-за косвенной причастности к лишению России имущества за рубежом", - предполагает он.



Еще один аспект законопроекта, привлекающий внимание, - допустимость использования предлагаемого механизма исключительно для защиты государственных интересов, считает Аксенов. "В то же время множество российских компаний и частных лиц также подверглись негативному влиянию антироссийских санкций и других недружественных действий и в силу этого имеют правомерный интерес в соразмерной компенсации своих потерь за счет активов "сопричастных" иностранных лиц", - отмечает он. Согласно Конституции, в России признаются и защищаются равным образом частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности, напоминает Аксенов. Источник - РБК

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