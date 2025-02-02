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В Узбекистане с 1 июля начнут внедрять эскроу-счета в долевом строительстве
03:31 04.02.2025

Эскроу-счета в долевом строительстве в Узбекистане начнут внедрять с 1 июля

Справка.
Эскроу-счет - это специальный счет в банке, который открывается для расчетов между покупателем квартиры в строящемся доме и застройщиком. Вплоть до момента расчета деньги на счете эскроу принадлежат тому, кто их внес. А после - тому, в чью пользу открыт счет.

С 1 июля в Узбекистане начнется переход на систему эскроу-счетов в долевом строительстве жилья. С 2026 года средства дольщиков можно будет привлекать только через этот порядок.

С 2025 года в Узбекистане начнется переход на систему эскроу-счетов в долевом строительстве. Это предусмотрено указом президента от 27 января.

Согласно утвержденному плану, с 1 июля 2025 года по 31 декабря 2025 года привлечение средств дольщиков будет осуществляться как через эскроу-счета, так и по действующему механизму долевого участия на основе прямого привлечения.

Однако с 1 января 2026 года единственным способом финансирования строительства станет система эскроу-счетов.

Центральному банку совместно с Министерством юстиции поручено в трехмесячный срок утвердить перечень банков, которые смогут участвовать в проектном финансировании долевого строительства. Также будут разработаны правила ведения эскроу-счетов, критерии прав и обязательств банков, а также механизмы контроля за использованием средств.

Для эффективного внедрения системы в течение месяца поручено организовать стажировки за рубежом для сотрудников банков, ответственных за проектное финансирование объектов, заключение договоров долевого участия, операции по эскроу-счетам.

Также создается Республиканская комиссия по строительству объектов на основе долевого участия, ведению эскроу-счетов и внедрению порядка проектного строительства. Ее возглавил вице-премьер, министр экономики и финансов Джамшид Кучкаров. Заместителями главы комиссии стали председатель Центрального банка Тимур Ишметов и министр строительства и ЖКХ Шерзод Хидоятов.

Ее задачи включают:

- координацию работы госорганов, местных властей и организаций в разработке нормативно-правовых актов;
- разработку мер по развитию долевого строительства и мониторинг его эффективности;
- контроль за ведением эскроу-счетов и кредитованием застройщиков через коммерческие банки;
- анализ задержек строительства и подготовку решений по устранению проблем;
- заслушивание отчетов госорганов о реализации долевого строительства и проектного финансирования.

Президент в сентябре поручил разработать систему, гарантирующую защиту средств населения при покупке жилья.

На презентации в декабре отмечалось, что на фоне повышенного спроса в жилищной сфере появились недобросовестные предприниматели. Отсутствие упорядоченной системы платежей, цифровизации и прозрачности создает благоприятные условия для злоупотреблений. Многие граждане передают средства за новое жилье напрямую застройщикам, минуя банки, что способствует увеличению теневого сектора.

Нередко сроки сдачи жилья затягиваются, а внесенные средства оказываются замороженными. Договоры долевого участия зачастую не регистрируются официально и составлены так, что служат интересам недобросовестных застройщиков.

Министр строительства Шерзод Хидоятов ранее сообщил, что Узбекистан изучил опыт России для внедрения системы эскроу-счетов при строительстве жилья. Позже стало известно, что российскую госкомпанию "ДОМ.РФ" могут привлечь для внедрения системы эскроу-счетов в Узбекистане. С ней обсуждали реализацию пилотного проекта в Сергелийском районе Ташкента.

По словам главы Минстроя, в зарубежном опыте зарекомендовала себя система эскроу. Согласно этой модели, для каждого строительного объекта будет открыт эскроу-счет в коммерческом банке на основании договора между заказчиком и банком. Расчеты за недвижимость будут проводиться через этот счет.

Из средств, аккумулированных на счету, коммерческие банки смогут предоставлять заказчику кредиты по пониженной ставке. После завершения строительства средства с эскроу-счета покупателя переводятся на счет девелоперской организации. В случае невыполнения застройщиком своих обязательств эти средства возвращаются владельцу. На средства, находящиеся на эскроу-счете, не может быть обращено взыскание.

"Люди будут нести деньги в банк, а не застройщику, которого не знают. Банк будет направлять эти деньги надежному девелоперу, который выполняет 30% работ за счет собственных средств, а остальные 70% будет выделять банк только на строительство конкретного дома. Заказчики не смогут перенаправить деньги на другие цели. Они будут строить и вводить в эксплуатацию только этот объект. После [завершения строительства] по системе эскроу они смогут направлять прибыль на другие цели", - отметил Шерзод Хидоятов.

Глава аналитической группы Commonwealth Partnership Uzbekistan Алексей Летуновский объяснял "Газете.uz", как это нововведение повлияет на стоимость строительства.

Источник - Газета.uz
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