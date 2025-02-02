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Остатки Стабфонда развития экономики Таджикистана направляют на достройку Рогуна
03:37 04.02.2025

Пайрав Чоршанбиев, Asia-Plus

Только за счет этого Фонда в 2024 году Рогун получил около $40 миллионов.

Правительство Таджикистана поручило министерству финансов направить для пополнения уставного капитала ОАО "Рогунская ГЭС" 150 млн сомони ($13,7 млн).

В постановлении правительства, опубликованного на портале правовой информации Минюста, говорится, что данное финансирование выделяется за счет "остатка средств Стабилизационного фонда развития экономики по состоянию на 1 января 2025 года".

Документом поручается урегулировать план финансирования республиканского бюджета на 2025 год с учетом выделения дополнительных средств.

Напомним, в 2024 году Рогунская ГЭС получила из этого Фонда около 280 млн сомони (свыше $25 млн).

Отчисления в Стабилизационный фонд развития экономики поступают за счет перевыполнения доходной части республиканского и местных бюджетов. В госбюджете на 2024 год установлено, что в Фонд направляются 25% таких средств.

По данным Минфина, на достройку Рогунской ГЭС в 2025 году планируется направить около 2,4 млрд сомони в рамках финансирования государственных инвестиционных проектов.

В последнем послании президент страны сказал, что правительство принимает постоянные меры с использованием всех источников для своевременного финансирования этого важного стратегического объекта.

"В этом контексте осуществляется эффективное сотрудничество с рядом международных финансовых организаций и партнерами по развитию для привлечения льготных средств в объеме 33 млрд сомони или 3 млрд, в том числе 12,5 млрд сомони грантов или $1 млрд 150 млн", - отмечается в послании.

В нем подчеркивается, что до конца 2024 года подписаны соглашения с шестью организациями в общем объеме $10 млрд сомони (около $1 млрд), в том числе 3,8 млрд сомони грантов, и в 2025 году начнется инвестирование с их стороны.

В послании говорится, что за последние два года на достройку Рогуна за счет госбюджета было направлено более 9 млрд сомони (около $830 млн).

Источник - Азия-Плюс
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