 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Саммит неудачников. Запад начал поедать сам себя, - Алексей Муратов
04:09 04.02.2025

Саммит неудачников. Запад начал поедать сам себя

Алексей Муратов. 03.02.2025

Похоже, горе-руководители ЕС сами загнали себя в ловушку. Сначала потеряв дешевые российские энергоносители, европейцы теперь сталкиваются с жестким экономическим диктатом Дональда Трампа.

Об этом в авторской колонке рассуждает один из лидеров движения "Донецкая республика" и партии "Единая Россия" в ДНР Алексей Муратов.

Лидеры стран Евросоюза 3 февраля провели встречу, на которой они обсуждали подход к Трампу после его решения вводить пошлины против Китая, Мексики и Канады, а также после намека Трампа, что их участи может последовать и ЕС.

Как сообщили так называемые "лидеры" Евросоюза в лице главы ЕС Антониу Кошта, это единоразовая встреча для обсуждения оборонной политики ЕС. Якобы Евросоюз хочет "взять на себя большую ответственность за собственную оборону", так как они боятся, что Дональд Трамп может ввести пошлины против ЕС. Поэтому Европе "необходимо стать более устойчивой, более эффективной, более автономной и более надежным субъектом безопасности и обороны", – пожаловался Кошта.

Довольно любопытно наблюдать, как европейские "лидеры" жмурятся от страха, когда их заокеанский хозяин грозит ввести карательные пошлины за то, что европейцы, якобы, практически ничего не покупают у американцев, хотя те, в свою очередь, торгуют с европейцами.

Эту встречу уже прозвали "саммитом неудачников", потому что даже присутствующий на встрече генеральный секретарь НАТО ранее говорил, что "европейский континент не сможет реально существовать в одиночку без Соединенных Штатов", а перспектива вероятной независимости ЕС от Америки нереальна.

Довольно примечательно, что стоило европейским "лидерам" лишь провести саммит по вопросам независимости ЕС, как Трамп отошел от намеков и прямо заявил, что все же введет дополнительные пошлины на товары из ЕС.

"Это совершенно точно случится с ЕС. Они слишком много от нас получили. У нас дефицит бюджета в 300 миллиардов долларов. Я не назову точную дату, но это произойдет очень скоро", – заявил Трамп.

Впрочем, чего-то подобного мы ожидали последние 3 года. Ведь после начала СВО мир окончательно изменился. "Бал вампиров" по Путину закончился, и теперь "золотой миллиард" не может "набивать брюхо человеческой плотью". Поэтому Запад начал поедать сам себя.

Трамп показал, что транслируемые Западом либеральные мифы о едином западном человечестве – не более чем сказки. Теперь если Европа не примет правила игры США, то она обречена на торговую войну не только с Россией и Китаем, но и со Штатами.

Хотите знать, какие же правила игры навязывает Дональд? Обратите внимание на ту деталь, что Трамп за день до этого сказал, что Канада перестанет существовать без поддержки США. Якобы, если бы Канада стала 51-м американским штатом, то не было бы никаких пошлин и ограничений.

Разумеется Канада, как территория практически принадлежавшая Великобритании, никогда не станет еще одним штатом США. И Трамп это понимает. Но своим заявлением он дает понять, что все страны, обложенные пошлинами, вместо того, чтобы стать частью Соединенных Штатов могут перенести свои производства на территорию США. Якобы только так можно избежать пошлин и продолжать торговать с американцами.

Именно эта стратегия полностью вписывается в предвыборную программу Трампа "сделать Америку снова великой", в которой прямо прописывалось, что Трамп создаст для американцев рабочие места и увеличит американские производства.

А что до Европы, то там произойдет ровно обратное. Резкое падение промышленности и сокращение рабочих мест. Как следствие – мощный удар по и без того слабеющей европейской экономике. И мы опять сможем лицезреть очередное "американское чудо". В то время, как под гнетом США многие европейцы будут голодать и мерзнуть без дешевого российского газа.

Вот такая она… Американская дружба.

Источник - ПолитНавигатор
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