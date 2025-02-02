В Таджикистане группа из 9 заключенных совершила смертельное нападение на охранников

04:23 04.02.2025

Центр общественных связей Главного управления исполнения уголовных наказаний Министерства юстиции Республики Таджикистан сообщает



ДУШАНБЕ, 03.02.2025 /НИАТ "Ховар"/. 3 февраля 2025 года в 15:44 группа из 9 заключенных исправительного учреждения №3/2 Главного управления исполнения уголовных наказаний Министерства юстиции Республики Таджикистан с использованием самодельных инструментов совершила смертельное нападение на ответственных сотрудников – охранников исправительного учреждения. Об этом НИАТ "Ховар" сообщили в Центре общественных связей Главного управления исполнения уголовных наказаний Министерства юстиции Республики Таджикистан.



В результате нападения трое сотрудников, выполнявших свои служебные обязанности, получили тяжкие телесные повреждения.



Заключенные не подчинились законным требованиям администрации учреждения, используя самодельные острые и колющие железные ножи, продолжали свои преступные действия без предъявления жалоб и условий, пытались убить солдат охраны учреждения и совершить побег.



Охранники действовали в соответствии с законом и служебными инструкциями и были вынуждены применять огнестрельное оружие против преступников. В итоге трое преступников были обезврежены, остальные задержаны.



Получившим ранения была оказана своевременная медицинская помощь. Состояние их здоровья оценивается как нормальное.



Полностью восстановлена система охраны и защиты учреждения.