Ростислав Ищенко: Даже если от Украины останется кусок, России рано или поздно придется уничтожить и его

04:30 04.02.2025 Ростислав Ищенко: Даже если от Украины останется кусок, России рано или поздно придется уничтожить и его



03.02.2025



Ростислав Ищенко интервью

Денис Рудометов

Татьяна Чугаенко

автор издания Украина.ру



Если бы Украина выигрывала бы войну, с ней бы общались независимо от того, кто там легитимен. Но Украина войну проигрывает, поэтому ей диктуют условия, на которых с ней будут общаться. Поэтому даже если бы Зеленского избрали бы каждые утро и вечер, можно еще в обед, большинством в 120%, то он все равно был бы нелегитимен.



Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.



Ранее немецкое издание Die Welt сообщило, что масштабы дезертирства в ВСУ могут сорвать планы киевского режима по мобилизации. Журналисты прогнозируют, что если эта тенденция сохранится, то у противника не будет человеческих ресурсов не только для наступательных действий, но и для удержания нынешних позиций.



- Ростислав Владимирович, случаи дезертирства в ВСУ за последнее время действительно участились, но пока они не носят повсеместного характера. В Германии знают больше, чем мы? Или эта публикация служит в качестве намека Зеленскому начать мобилизацию молодежи?



- Дезертирство стало массовым явлением, это признают сами украинцы. Но не дезертирство может сорвать план мобилизации и лишить Зеленского живой силы. Он уже давно сорван, и сорвала его российская армия. Она убивает украинских солдат со скоростью в несколько раз превышающей скорость мобилизации.



Даже если Зеленский мобилизует 18-летних, это тоже его не спасет. Поэтому он и говорит, что ему нужны готовые солдаты. Просто иметь мобресурс это хорошо, но мало, потому что пропускная способность его ТЦК ограничена. Он не может отправить на фронт всех, кто подлежит мобилизации, даже тех, кто придет в ТЦК добровольно. Их все равно надо экипировать и обучить, и это ограничивает возможности ВСУ.



На пике успеха ТЦК поставляли на фронт 40-45 тысяч человек в месяц. Если напрягутся, то могут поставлять тысяч 60. Планку в 40-45 тысяч убитых в месяц Украина давно миновала, количество убитых растет. И если предположить идеальную для Зеленского ситуацию, когда на фронт отправляется столько, сколько успевают пропустить через себя ТЦК, он все равно не будет затыкать дыры с потерями.



Die Welt все правильно написала, но это уже произошло. Они лишь констатируют факт и приучают свое население к осознанию того, что Украина все, надо сбрасываться на похороны.







- Кстати, USAID приостановила финансирование своих проектов на Украине. Многие украинские СМИ уже на грани закрытия. Изменит ли это ситуацию на фронте?



- Путем закрытия СМИ ситуацию улучшить нельзя. Ее можно улучшить путем открытия альтернативных. А сколько СМИ будет врать украинцам, одно или тысяча, не важно. Бонапарт, устанавливая цензуру, закрыл большую часть французских газет, оставил четыре штуки. За четырьмя проще следить, чем за четырьмя тысячами. Неужели вы думаете, что после соросовских СМИ на Украине, там откроются российские? Люди будут смотреть "потужный марафон" Зеленского, от этого ситуация точно не улучшится.



- Президент России Владимир Путин в недавнем интервью отметил, что вести переговоры можно с кем угодно, только в силу своей нелегитимности Зеленский не имеет права ничего подписывать. Спасет ли ситуацию, если указ о запрете переговоров с Россией отменит Верховная Рада, или тут могут быть юридические проблемы?



- Тут проблема не с точки зрения юридической, а с точки зрения военной. Если бы Украина выигрывала бы войну, с ней бы общались независимо от того, кто там легитимен. Но Украина войну проигрывает, поэтому ей диктуют условия, на которых с ней будут общаться. Поэтому даже если бы Зеленского избрали бы каждые утро и вечер, можно еще в обед, большинством в 120%, то он все равно был бы нелегитимен.



Мы сами решаем, кто для нас легитимен, а кто нет. Поэтому если рада отменит указ Зеленского, от этого Украине будет не лучше, а хуже. Проблемы Украины начнутся в тот момент, когда они будут отменять указ Зеленского, потому что сейчас на Украине диктатура, причем не важно легитимная она или нет. Гитлер тоже пришел к власти легитимно, а потом Конституцию отменил. И как только они отменят указ Зеленского, гитлеровская стройность внутреннего управления на Украине нарушится.



Сейчас все понятно: Зеленский - это диктатор, все остальные структуры его обслуживают. Но как только действия Зеленского можно будет оспорить или отменить решениями Рады, то у украинской оппозиции тут же появится дееспсобность. И она тут же начнет радостно душить Зеленского всеми силами. Это нацистская оппозиция нацистскому режиму.



Они считают, что они недостаточно скомпрометированы, и, убрав Зеленского, смогут договориться с Россией. Тогда Украина сможет существовать в урезанном виде, хотя некоторые из них оптимисты и рассчитывают договориться о возврате территорий.



Но самые большие реалисты считают, что Украина будет существовать примерно в таком виде, как она существовала до 2014 года, и все в ней будет хорошо. То есть они будут вступать в ЕС, Россия будет это оплачивать, и плюс еще будут деньги, которые можно будет воровать.



Поэтому выстроилась очередь из тех, кто будет президентом вместо Зеленского. И там пытаются уговорить американцев, чтобы те переназначили президента Украины. Они прекрасно понимают, что радость украинского существования кто-то должен оплачивать. И так как у них есть богатый опыт, они знают, что ни Европа, ни Соединенные Штаты это оплачивать не будут. Все будут оплачивать только войну с Россией. А мирное сосуществование они оплачивать не будут. Поэтому им надо, чтобы платила Россия. И они считают, что не могут договориться. И поэтому они тут же начнут активно душить Зеленского. Нам от этого только польза, поэтому Путин и сказа, что пусть рада отменит указ Зеленского.



Хотя Рада сама принимала закон, который дублировал указ Зеленского, и она может свой закон отменить, а не указ, потому что закон выше указа. Но Путин говорил именно об указе Зеленского, потому что чем хуже на Украине ситуация в юридическом плане, тем для нас лучше. Но, во-первых, Рада не отменит, а американцы не будут сдавать Зеленского тоже. Потому что для них это бессмысленная затея, это начать плясать в наших интересах, а они ребята неглупые.



Но мы же озабочены тем, чтобы продавливать свою концепцию, свою позицию, свои интересы. А будет это лучше Украине или не будет, это не наша проблема. Это проблема Украины. Уже в 2014 году самым неадекватным должно было быть понятно, что лучше Украине уже никогда не будет.



Красную черту Украина пересекла еще в 2004 году. У России тогда была более взвешенная позиция после первого Майдана. И Россия тогда еще говорила о возвращении к нормальному формату сотрудничества. Но Россия уже должна была задумываться, как предотвратить майданы в будущем. А это возможно только с прекращением существования государственности. Потому что если существует любая государственность на окружающих Россию территориях, то ее переориентация на другие источники силы возможна. Сирию переориентировали в течение одной недели. Молдавию и Киргизию несколько раз переориентировали, сейчас Грузию пытаются. То есть, если у вас есть суверенное или даже квазисуверенное государство рядом, то прекратить там работу иностранных спецслужб против себя вы не можете полностью. Можете им противодействовать более эффективно, менее эффективно, но полностью прекратить вы не можете.



Поэтому единственный способ прекратить это удовольствие, это ликвидировать эти суверенитеты. И повторяю, надо понимать, что там, где эти суверенитеты будут ликвидированы, там будет Россия. А там, где России не будет, значит, там будут союзники, хорошие союзники, нехорошие союзники, какие угодно. Но в любой момент они могут стать противниками, так же, как и любое другое государство на планете.



Когда мы взаимодействуем с Ираном или с Китаем, мы понимаем, что сегодня это союзники, а завтра они могут быть такими, как Турция, попутчиками, с которыми здесь комфортно, здесь некомфортно. А послезавтра они могут стать врагами, как Польша, которая еще в 1985 году была нашим союзником, даже протекторатом СССР, потому что доктрина Брежнева об ограниченном суверенитет социалистических стран действовала. А сейчас это враг для России.



Уже при Ющенко формировать внешнюю политику Украины начал не украинский народ, а американский. Соответственно, с этого момента перед Россией возникла проблема, как на будущее обезопасить себя от подобного рода эксцессов. Рано или поздно, перебрав все варианты, Россия придет к выводу: нет Украины – нет проблем.



Сейчас мы идем от того, что было, к тому, что должно произойти. И довольно медленно идем. Куда идет Украина и к чему это приведет, было понятно и в 1994 году. А безальтернативность этого выбора украинским руководством была заявлена в 1996 году. Но шансы изменить ситуацию еще были тогда. А после 2004 года шансов уже не было. А то, что Россия будет поставлена перед необходимостью Украину ликвидировать как государство было понятно уже тогда.



То есть ситуацию до столкновения доведут обязательно, потому что на Украине была сформирована политическая сила, представленная во власти, которая была жестко ориентирована на войну с Россией. Ющенко пытался начать войну еще в 2008 году, а был бы повод попытался еще бы в 2005-м начать. Он пытался вмешаться в грузинский конфликт на стороне Грузии.



Россия может сделать паузу, может даже сохранить какую-то часть Украины. Это зависит от того, как сложатся переговоры, какой будет внутриполитическая ситуация в России. Но даже если сейчас какой-то кусок Украины останется, это не навсегда. Потому что ответ, который, как сказал Путин, дали ему украинцы после переговоров в Стамбуле звучит так: или вы нас, или мы вас. И он остается актуальным. Должен остаться кто-то один. Источник - Ukraina.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1738632600





Новости Казахстана

- Олжас Бектенов и его правительство: удержали и удержались (по итогам экспертной оценки деятельности)

- Рабочий график главы государства

- Партия AMANAT – это главная движущая сила реализации новой модернизационной повестки Президента

- Олжас Бектенов принял участие в цифровом форуме Digital Almaty 2025

- Состоялись заседания рабочих секций Национального курултая

- Роман Скляр провел встречу с президентом компании Samsung Electronics Central Eurasia

- Анализ последствий и готовность к паводкам 2025: в Сенате прошел правчас

- В Агентстве по делам государственной службы подвели итоги работы за 2024 год

- Кадровые перестановки

- Рейтинги АО "Казахтелеком" понижены до "BB" и "kzA+" после продажи ТОО "МТ-С"; прогноз - "Негативный"

